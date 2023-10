El Gobierno condena los ataques en la frontera francesa contra camiones con mercancía española

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha condenado los ataques producidos en la frontera francesa contra camiones que importaban productos españoles, al considerar que "atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea (UE) y que perjudican los intereses de los afectados".

Fuentes del Departamento que dirige Luis Planas han asegurado a Europa Press que se han puesto "en contacto con las autoridades francesas a fin de que se restablezca la normalidad y no se reproduzcan estos incidentes".

Como consecuencia, a través de la Embajada española en París (en particular entre los ministerios de Agricultura e Interior de ambos países), el paso fronterizo está abierto desde las 15 horas y no ha habido nuevos incidentes. El Gobierno ha expresado su deseo de que estos actos ilegales no se vuelvan a producir.

Este mismo jueves, 19 de octubre, los viticultores franceses se han organizado en Narbona para llevar a cabo una operación sorpresa y frenar las importaciones de vino españolas, según ha informado la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Los manifestantes han parado los camiones en la A-9 en el paso fronterizo de Le Boulou, bloqueándoles el acceso y, posteriormente, vaciando algunos vehículos y destrozando la mercancía, incluyendo cisternas de vino.

El sector condena el ataque francés

El sector vitivinícola español ha expresado su total rechazo a los ataques que han sufrido camioneros españoles en Francia por parte de viticultores y enólogos de ese país, que trataban de impedir el paso de vino español por la frontera.

"Se trata de un ataque al libre comercio español y que llega, además, en una situación complicada para todo el sector primario en su conjunto", ha lamentado el presidente de la Interprofesional del Vino de España (OIVE) Fernando Ezquerro.

Asimismo, ha explicado que su rechazo es "mayor si cabe", cuando estos ataques los realizan otros viticultores, que son absolutamente conscientes de los esfuerzos que están haciendo todos los sectores, ante una coyuntura de mercado difícil en la que imperan elevados costes de producción, el encarecimiento de materias primas y la situación de incertidumbre e inestabilidad en los mercados.

En este sentido, OIVE y sus organizaciones han agradecido la rápida actuación del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y han solicitado que se siga trabajando para evitar que se reproduzcan estas situaciones y se adopten las medidas necesarias para evitar nuevos ataques que atentan de manera injustificada contra empresas en particular y contra el sector vitivinícola español en general.

