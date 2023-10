Fraude en el vino de Valdepeñas: la policía alerta de un descontrol y exculpa a García Carrión

La investigación por el presunto fraude masivo en la venta de vino de Valdepeñas ha dado un giro de 360 grados. Aunque la Audiencia Nacional ha citado en calidad de investigados a los máximos responsables de las bodegas García Carrión y Félix Solís -José García Carrión y Félix Solís respectivamente-, el último informe policial, al que ha tenido acceso este periódico, exonera de responsabilidad a la primera.

Las conclusiones del informe emitido con fecha del pasado 6 de junio por la UDEV (Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaria General de la Policía Judicial) ponen en entredicho, en concreto, la integridad y fiabilidad de los datos aportados por las distintas instituciones, como la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas, cuestionando que García Carrión haya vendido vinos del año como si fueran crianzas y reservas.

La policía judicial asegura que "no se puede inferir que haya habido ningún comportamiento ilícito por parte de la bodega investigada", en referencia a García Carrión, y que que, por lo tanto, "no se puede concluir con estos datos que la bodega haya vendido vino de la DO Valdepeñas sin cumplir con las condiciones establecidas".

El informe explica que que "en cuanto a los datos de declaración de aptitud de la entidad certificadora LIEC y los litros de vino comercializados por la bodega en el periodo 2018-2019, se ha observado que ésta tendría una cantidad superior de litros de cada tipo de vino en comparación con los que se comercializaron en ese periodo" pero insistente, sin embargo, en que "no se puede concluir con estos datos que la bodega haya vendido vino D.O. Valdepeñas sin cumplir con las condiciones establecidas".

Sin pruebas

En esta misma línea, y en relación siempre con García Carrión, se asegura que "se ha evidenciado una falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación de los vinos Denominación de Origen Valdepeñas", concluyendo que "esta falta de concordancia genera dudas (…) y pone en entredicho la integridad y fiabilidad del sistema de control y certificación de la Denominación de Origen Valdepeñas en su conjunto".

Fuentes próximas a García Carrión explican, en este mismo sentido, que aportarán un informe pericial para demostrar que los análisis iniciales de la UDEV que han servido de base para la investigación realizada hasta la fecha por la Audiencia Nacional, "adolecen de graves errores, conteniendo datos incorrectos, que no son completos ni están actualizados, y que fueron aportados por Carlos Nieto (trabajador y mano derecha de Felix Solís) aprovechándose de su puesto como vicepresidente de la hoy extinta Asociación Interprofesional de la D.O. Valdepeñas".

De hecho, la bodega que preside José García Carrión presentó una querella contra Nieto acusándole de falsedad documental por haber manipulado supuestamente los datos enviados a la Audiencia, algo ante lo que Félix Solís ha declinado hacer por ahora ningún comentario.

Frente a lo que ocurre con García Carrión, la policía mantiene la acusación contra Félix Solís asegurando que "la introducción de vino en el mercado sin cumplir con las normativas de la Denominación de Origen Valdepeñas y sin la certificación correspondiente, supone una infracción grave de las normas establecidas en el mercado económico".

No obstante, y aunque señala "que se ha comercializado un producto con características y condiciones diferentes a las declaradas, lo que podría ser considerado como un acto de fraude o falsificación", se insiste también la falta de concordancia de los datos "genera dudas sobre la veracidad de la información proporcionada y pone en entredicho la integridad y fiabilidad del sistema de control y certificación de la Denominación de origen de Valdepeñas en su conjunto".

