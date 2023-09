La 'fiebre del oro' de Costco: vende lingotes a sus socios y se le acaban rápidamente

La cadena de tiendas de venta al por mayor Costco está ofreciendo lingotes de oro de una onza troy (unos 31,1 gramos) por algo menos de 2.000 dólares (unos 1.900 euros por pieza) en EEUU, según han publicado en las últimas horas algunos medios del país. El oro al contado se vende a 1.875 dólares la onza este jueves por la mañana.

Aunque repasando la hemeroteca ya aparecen noticias de la cadena vendiendo lingotes de oro en sus plataformas en países como Reino Unido o Islandia previamente, esta vez ha llamado la atención la rapidez con la que se están produciendo las ventas en EEUU. El producto, que está limitado a dos por cliente, se está vendiendo a toda velocidad, reconoció el martes en una conferencia sobre los ingresos de la compañía el director financiero de la empresa, Richard Galanti.

"He recibido un par de llamadas que la gente ha visto que hemos estado vendiendo online barras de oro de una onza", dijo. "Sí, pero cuando los cargamos en el site de Costco, suelen desaparecer en pocas horas, y limitamos a dos por socio", añadió, avisando de que el stock no durará mucho. Craig Jelinek, consejero delegado de Costco, dijo que la empresa cobra menos de un 1% de margen sobre el oro y que eso atrae a más gente al sitio web.

La cadena CNBC, por su parte, confirma que las piezas de oro solo pueden conseguirse a través de la página web de Costco y están reservadas a sus socios, que pagan en EEUU entre 60 y 120 dólares al año para poder comprar en cualquiera de sus tiendas físicas o de forma online.

El site de Costco especifica que se trata de un lingote de oro puro de 24 quilates PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan fabricado en Suiza y que el plazo de entrega es de dos a tres días laborables desde el momento del pedido. También que el artículo no admite devoluciones ni reembolsos. El precio no aparece hasta que un socio entra con su usuario y contraseña para la compra, pero según medios americanos y conversaciones en la red social Reddit sería de 1.979,99 dólares. En países como España, donde también opera la cadena, no aparece este producto en su site.

Según un analista citado por CNBC, el producto puede resultar atractivo para las personas que buscan prepararse para un posible desastre (los conocidos como preparacionistas, que suelen acumular alimentos y material sanitario para casos de emergencias), además de servir como reclamo publicitario. En los últimos años, los metales preciosos como el oro han visto incrementarse su valor en el mercado a medida que la inflación se disparaba y los bancos centrales trataban de ponerle coto subiendo los tipos de interés.

Al hilo de la conferencia de este martes, también trascendió que Costco ofrecerá a sus socios en EEUU acceso a la atención médica a través de un acuerdo con el mercado en línea Sesame. Los socios de Costco podrán beneficiarse de los "mejores precios" de Sesame, incluidas las visitas de atención primaria en línea por 29 dólares, según informó la empresa.

También tendrán visitas de salud mental por 79 dólares y un 10% de descuento en otros servicios. En la plataforma, los médicos fijan sus precios y los pacientes pagan directamente, no a través del seguro. El objetivo de Sesame es "ofrecer una atención sanitaria de calidad a quienes se preocupan por el precio", ha dicho David Goldhill, director ejecutivo de la empresa.