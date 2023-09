Heineken prepara nueva cerveza con lúpulo vasco recuperado por Aleovitro

La colaboración entre la cervecera, la biotecnológica y la Diputación Foral de Bizkaia ha permitido obtener la segunda cosecha de lúpulo autóctono 'kilómetro cero' certificado. Heineken lanzará una nueva edición limitada de la 18/70, la segunda con lúpulos vascos rescatados mediante la propagación 'in vitro'.

En un creciente mercado de la cerveza y su consumo, la apuesta común por la innovación, por el impulso a una cadena de proveedores de proximidad y por la recuperación de un ingrediente autóctono dio lugar a la colaboración entre la empresa biotecnológica vizcaína Aleovitro, la compañía cervecera Heineken y la Diputación Foral de Bizkaia, en línea con su compromiso con la agricultura y producción local.

El lúpulo es uno de los ingredientes fundamentales en la elaboración de la cerveza, con propiedades conservantes y que aporta aroma y sabor a la receta. Además, es una planta que se da bien en la cornisa cantábrica porque se necesita humedad.

Aleovitro, aprovechando las cualidades químicas de las plantas autóctonas, ha conseguido recuperar este ingrediente y que una plantación hecha en Euskadi -en terrenos de la sidrería guipuzcoana Zabala- se haya certificado para poder elaborar cerveza de manera profesional.

"Estos lúpulos se han conseguido mediante la propagación in vitro, tras la recogida de diferentes variedades autóctonas. Con nuestros equipos, seleccionamos los mejores valores, se multiplican in vitro, aclimatamos la planta y luego la plantamos en el campo", explican Eneko Ochoa, botánico, y Antonio Laso, químico, y ambos fundadores de la biotecnológica Aleovitro.

Acceso al pequeño productor

El acuerdo entre Aleovitro y Heineken es de exclusividad frente a otras grandes cerveceras, pero no para los pequeños productores artesanos locales. "Normalmente, las multinacionales trabajan con acuerdos cerrados y exclusivos, pero en nuestro caso los micro productores tienen acceso a ese lúpulo con el que experimentamos y pueden usar esas variedades. Los pequeños productores no son competencia para una gran cervecera y no se les puede cerrar el acceso al conocimiento", asegura Eneko Ochoa.

Tampoco Heineken se queda con toda la producción del lúpulo de Aleovitro y Zabala, solo una parte para abastecer las necesidades que tiene la marca 18/70 para sus ediciones limitadas. "Es difícil introducir una nueva cerveza en el mercado, por ello se realizan ediciones limitadas para estudiar la demanda, con estas recetas 'premium'", dice Laso.

Estas producciones limitadas se encargan a cerveceros artesanos vizcaínos, que han pasado los controles y estándares de calidad de Heineken, para la elaboración de un producto 100% 'kilómetro cero'.

Eneko Ochoa comenta que este es el tercer año del acuerdo con la diputación vizcaína y con Heineken, la tercera cosecha, pero el segundo año de lúpulo autóctono. "El primer año con Heineken eran variedades comerciales, porque no teníamos la propagación in vitro de las autóctonas y de ahí surgió la edición limitada de 'La Gilda', que no tenía el logotipo de lúpulo vasco".

De la última cosecha, Heineken ha pedido un total de 20 kilos de este lúpulo, con lo que podrá producir unas 10.000 botellas y unos 4.000 litros, aproximadamente. "Van a sacar una nueva edición de la 18/70 con lúpulos vascos, rescatados y plantados en el País Vasco", adelantan Laso y Ochoa.

Sidra lupulada

Con la producción sobrante de Aleovitro y Zabala, se presentará una sidra lupulada. "Zabala es un productor local y familiar que elabora tres tipos de productos diferentes y uno de ellos ha ganado varios concursos. Ahora va a ampliar sus productos con la sidra lupulada", relata Eneko Ochoa.

"El objetivo es que el proyecto global crezca, se hagan más litros y participen los cerveceros artesanos. Al final se trata de asociar una materia prima a una industria transformadora e ir sumando valor añadido", concluyen los fundadores de Aleovitro.