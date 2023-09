Agroptimum: la apuesta 360º en el cultivo del pistacho

La joven compañía de Villanueva de la Jara espera incrementar un 33% su facturación hasta los 20 millones de euros tras ampliar sus invernaderos para producir un millón de plantas al año.

"Somos una empresa con mucha base tecnológica que desarrolla procesos de cultivo del pistacho en los que aportamos mucha innovación para mejorar la eficiencia, optimizar los recursos y ser más productivos y rentables". Así define Ángel Minaya, fundador de Agroptimum, el proyecto en el que se embarcó hace 8 años y que le ha convertido en uno de los principales referentes en la expansión en nuestro país de este fruto seco.

La compañía da servicios 360º en el cultivo del pistacho (venta de plantas, plantación llave en mano, gestión integral del cultivo y asesoramiento técnico) aunque su principal know how está en los viveros gracias portainjerto UCB1 que este joven de Villanueva de la Jara (Cuenca) se trajo de Estados Unidos cuando decidió viajar a la 'meca' del pistacho para conocer un cultivo al que vio un enorme potencial en nuestro país.

Aunque Agroptimum comenzó en 2015 con el almendro y el olivo, Minaya pronto se dio cuenta de que el pistacho era el cultivo más desconocido y el que necesitaba más soporte para optimizar los procesos y el que podía aportar más valor añadido a todos los terrenos de España, sobre todo en el centro de la Península. En 2019 creó una alianza con Acemi, el primer productor del mundo de semillas UCB1 certificadas por la Universidad Davis de California. Su principal particularidad es que acorta a la mitad el tiempo de entrada en producción.

Su principal baza es una semilla única en Europa que acorta a la mitad la entrada en producción

Los pistacheros de Agroptimum no tienen que espera ocho o nueve años para comenzar a dar frutos sino que a los tres años y medio afrontan ya su primera cosecha para alcanzar el pico cuatro o cinco años más tarde. A eso se une la homogeneidad del cultivo, para aumentar la rentabilidad por hectárea, "clave para la viabilidad", y de un sistema radicular con raíces pivotantes que profundizan hasta 3 y 4 metros para hacerlas muy resistentes a las sequías y a los encharcamientos. "Ahí marcamos la diferencia".

"No estamos buscando el 'oro verde' sino una alternativa real a explotaciones totalmente improductivas en nuestro país que de otra forma irían a la desaparición" asegura Ángel Minaya para advertir de un 'boom' de plantaciones que puede hacer que el 80% sean inviables a corto plazo o con producciones muy bajas por la "falta de criterio e ineficiencia técnica".

"Los cimientos son un buen material vegetal y muchos no han empezado por ahí. Se han puesto miles y miles de árboles con semilla que no saben de dónde ha salido. El siguiente paso es la implantación y se han puesto en terrenos donde no funcionaban otros cultivos sin conocer los suelos, sin tener claro si va a haber suficiente frío y calor… El problema es que hasta los 8 ó 9 años no se dan cuenta", explica Minaya.

De ahí que Agroptimum huya del "oportunismo" y ofrezca cultivos muy sostenibles en el tiempo. "Siempre que nos ponemos a hacer bussines plans contemplamos varios escenarios y nunca nos ponemos en el mejor. Lo que tenemos claro es que si el cultivo es viable es rentable porque conseguimos una producción óptima gracias a su homegeneidad y aunque haya picos de precios siempre se superan las líneas por encima de los costes de producción. Nuestra potencia está en acompañar al cliente para que eso se cumpla".

Agroptimum, encargada del diseño y gestión de los proyectos agrícolas, forma parte de un holding del que también cuelga Acemi España, que produce las plantas, y una empresa de logística con la que se amplían los servicios a sus clientes con la recogida del fruto. En mente está la creación de una procesadora para la que ya tienen los terrenos aunque la previsión es que hasta 2024 ó 2025 no entre en funcionamiento para evitar demasiado apalancamiento.

El pasado año, la facturación del grupo alcanzó los 15 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda de 2,7 millones), cifras que este año esperan elevar hasta los 20 millones (33% más) y 4 millones (48% de incremento), respectivamente.

Ahora están concluyendo la ampliación de los invernaderos, totalmente automatizados y que han contado con una inversión de 5 millones de euros para alcanzar los 75.000 metros cuadrados de superficie y poner en el mercado 1 millón de plantas al año. Hasta el momento han desarrollado más de 4.500 hectáreas de cultivo.

En paralelo, Minaya desarrolla, con un desembolso de 4,5 millones en cuatro años, Casa del Olmo, una finca experimental de 226 hectáreas, de las cuales 60 hectáreas son de secano, en la que prueban distintos sistemas de cultivos, variedades o marcos de plantación. Servirá también como 'show room' y eje de las actividades de I-D de la compañía, un capítulo al que la compañía destina entre el 7 y el 10% de su facturación y que ha permitido acuerdos con la Universidad de Córdoba para buscar en el laboratorio nuevas variedades.

La tecnología es clave en su filosofía de "optimizar recursos y reducir costes". Utilizan dendrómetros y sensores de humedad para conocer el desarrollo de los árboles y lograr un riego controlado telemáticamente en función de las necesidades reales. El abonado orgánico y las técnicas biodinámicas con el objetivo de que todo sea ecológico o las cubiertas vegetales para evitar la erosión del suelo y favorecer la aparición de microorganismos que lo enriquezcan reflejan su apuesta por la sostenibilidad. "Somos muy pro medio ambiente" asegura Minaya.

Captación de CO2

También están haciendo ensayos para la utilización de drones, que ya usan en tratamientos sanitarios y nutricionales, para que la polinización de las plantas sea mucho más eficiente. El espíritu innovador de Minaya no termina ahí. Ahora, busca fórmulas para que se pueda certificar la captación de CO2 de las pistacheras. "Creemos que el cultivo tiene que ser rentable por si mismo pero los créditos de carbono pueden ser ese es un punto más a favor".

La apuesta por el territorio es otra de sus enseñas. "Nos llena mucho crear riqueza en el mundo rural y que esto no se acabe. Somos de pueblo y tenemos genes de agricultores. Estamos creando mucha riqueza en una zona sin mucha actividad empresarial. Desde 2020 hemos crecido hasta más de 120 empleos directos y muchos indirectos. Nuestra idea es seguir creciendo apostando por el medio rural".

Relacionados Los dueños de Gestamp desembarcan en el cultivo del pistacho