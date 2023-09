Belén Frau (Ikea): "Formar con mentalidad audaz facilita la conexión con la empresa"

Belén Frau, directora de comunicación global en Ikea desde hace dos años, cree que el sistema educativo debe fomentar el emprendimiento y las experiencias internacionales, además de formar con mentalidad innovadora para ver los problemas como oportunidades de aprender. "Eso te hará llegar lejos en cualquier empresa", asegura.

Nacida en Bilbao en 1974, Frau comparte con elEconomista.es los pasos dados para llegar a este puesto en la dirección de Ikea -se incorporó en 2004 a la multinacional como responsable de departamento en Barakaldo (Vizcaya)- y los problemas que ha solventado y oportunidades que ha sabido aprovechar para alcanzarlo.

Entró en Ikea en 2004, hace casi 20 años. ¿Cuál cree que es el secreto de su éxito profesional?

Yo lo llamo las 3 'C': Curiosidad, Coraje y aprendizaje Continuo. Siempre he tenido curiosidad por aprender más, explorar diferentes ángulos y oportunidades, además del coraje y la pasión para probar nuevos métodos y para llegar a lo imposible. He contado con el apoyo de equipos comprometidos y competentes que han tenido un papel fundamental en este viaje. El fundador de Ikea solía decir: "El veneno más peligroso es la sensación de éxito. El antídoto es pensar cada noche lo que se puede hacer mejor mañana". Me identifico con ello y me apasiona seguir formando a mis equipos y a mí misma, con las últimas competencias que sean relevantes.

¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades?

Como Global Communication Manager en el Grupo Ingka, mi función es supervisar y gestionar todos los aspectos de la comunicación de la marca Ikea en los 31 países en los que estamos. Esto incluye la planificación estratégica de las comunicaciones, gestión de la reputación de marca, participación de las partes interesadas, relaciones con los medios, creación y gestión de contenidos, gestión de presupuestos y liderazgo de equipos.

¿Tiene la organización problemas para encontrar empleados?

Según el 'Edelman Trust Barometer 2023', el 69% de las marcas que tienen un impacto social generan expectativas sólidas o son un factor decisivo a la hora de considerar un trabajo. El 80,2% de nuestros colaboradores cree que respetamos nuestros valores y el 81% se siente comprometido. Estamos creando un entorno de trabajo inclusivo que también acepte las diferencias. Utilizamos un enfoque que prioriza a las personas, la determinación y la pasión. Por todo esto, podemos decir que no tenemos problemas para atraer y retener a los empleados y ejecutivos.

Igualdad: "Debemos actuar más y hablar menos. Solo se logra con una cultura inclusiva real"

En el ámbito de la igualdad, ¿ofrece más oportunidades para alcanzar puestos de dirección una multinacional extranjera?

La igualdad de oportunidades dentro del lugar de trabajo, lo que incluye la igualdad de género, puede variar dentro del sector y depende de una combinación de factores, que incluyen la cultura empresarial, las normas industriales y el compromiso de las organizaciones a título individual. Sin embargo, las corporaciones multinacionales como Ikea a menudo cuentan con políticas e iniciativas para promover la igualdad de oportunidades y la diversidad e inclusión. Mi opinión es que debemos actuar más y hablar menos. La igualdad entre géneros y la diversidad en general se consiguen como resultado de una cultura inclusiva real, no solo marcándolo como objetivo. Las empresas deben ofrecer una cultura inclusiva en la que se garantice un entorno seguro, en el que la paridad y el equilibrio entre los géneros sean una realidad en todos los niveles del negocio y en el que la igualdad de oportunidades se demuestre con ejemplos reales. Aquí destaca nuestra iniciativa 'Bloom': un innovador programa de aceleración cuyo objetivo es formar a las personas con mayor potencial para que sean directores de mercado en tres años.

Entonces, ¿no ha encontrado obstáculos en su carrera profesional?

Creo que he tenido el privilegio de trabajar en una de las primeras marcas del mundo con un propósito muy claro, una que enamora a las personas y les inspira confianza. Ikea me ha capacitado con las herramientas y oportunidades adecuadas y me ha convertido en una apasionada de mi trabajo, lo que ha aumentado mi responsabilidad de mantener unos estándares y un compromiso de primer nivel. La intensa vida de ejecutiva implica por definición no poder participar en algunas actividades de la vida, pero aparte de eso siempre he tenido la suerte de no encontrarme grandes barreras. De hecho, bromeamos a menudo con que cada vez que he tenido un hijo, y he tenido tres, me han ofrecido un puesto mejor.

'Techo de cristal': "Cada vez que he tenido un hijo, y tengo tres, me han ofrecido un puesto mejor"

¿Ha alcanzado su 'techo' profesional en el grupo?

Nuestro fundador solía decir: "Aún quedan muchas cosas por hacer. ¡Un futuro magnífico!". Aunque ya he ocupado varios cargos, siempre hay nuevas puertas que se abren en Ikea, porque siempre se presentan desafíos nuevos y mayores.

¿Qué consejo daría a otros profesionales que aspiran a un puesto directivo similar?

De nuevo, las 3 'C': Curiosidad, Coraje y aprendizaje Continuo. Si sientes curiosidad por algo, aprende más sobre ello y no tengas miedo de ponerlo en práctica. Sigue actualizando tus competencias teniendo en cuenta lo que está cambiando en el mundo. Las oportunidades se les presentan a aquellos que están preparados para aprovecharlas. Eso es lo que marca la diferencia entre ver las cosas como problemas complejos u oportunidades y eso te hará llegar lejos en cualquier empresa.

En cuanto a la educación, ¿qué cree se debería incluir para que haya más oportunidades profesionales en el ámbito internacional?

Mi recomendación para cualquier sistema sería mejorar el aprendizaje de idiomas como el inglés y otras lenguas con muchos hablantes a nivel mundial. Además, fomentar el emprendimiento, las experiencias internacionales para estudiantes y el trabajo en habilidades sociales, como la comunicación, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, para formar a las generaciones con una mentalidad innovadora y audaz, y facilitar su conexión con la realidad empresarial.