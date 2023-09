Ramos (UPA): "Si no llueve, lo que ha ocurrido con el aceite puede pasar en más sectores"

Los efectos de una posible falta de lluvias en las próximas semanas y durante el próximo otoño pueden provocar que el incremento de precios que ha sufrido el aceite de oliva ocurra "en más sectores", advierte el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos.

En declaraciones a EFE, el secretario general de UPA califica estos dos últimos años como un periodo "muy castigado" por la sequía, lo que ha repercutido en un descenso generalizado de muchas producciones.

Como ejemplo, Ramos ha señalado el incremento de precios que ha sufrido en el último mes el aceite de oliva, con una subida anual en agosto del 52,5 %, según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Alzas en el precio como el del aceite de oliva se pueden contagiar a otros productos agrícolas si las altas temperaturas no remiten y las lluvias no riegan el campo: no obstante, Ramos puntualiza que anticiclones como las DANA no benefician tampoco a las producciones, sino que las perjudica y acaba con muchas de ellas.

Las lluvias torrenciales, pedriscos de mayor intensidad y heladas son algunas de las consecuencias de un cambio climático que, a juicio del secretario general de UPA, se sitúa a la cabeza de los problemas del sector y para el que piden más medidas de apoyo.

En este sentido, Ramos ha demandado al Gobierno que la línea de seguros agrarios del Sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) se "adapte" a las condiciones climáticas que se están dando en los últimos años.

El inicio del curso agrario dio el pistoletazo de salida durante la Reunión Informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en Córdoba, la semana pasada: allí, los productores se movilizaron en una manifestación contra la política agraria europea.

De esta movilización y sus reclamaciones, Ramos resalta la petición de las organizaciones agrarias a los responsables europeos para salvaguardar el producto nacional y mejorar los controles en frontera.

Más allá de la protesta de Córdoba, el secretario general de UPA valora las ayudas recibidas por el sector a lo largo del año para paliar situaciones como la sequía, aunque ha criticado el papel de las comunidades autónomas a la hora de repartir los fondos.

Ramos espera que el Gobierno deje de estar en interinidad lo antes posible para poder poner en marcha políticas y ha confiado en que sea un otoño lluvioso.