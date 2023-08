El valor de las operaciones corporativas en el comercio electrónico cae un 87%

El mercado de M&A (fusiones y adquisiciones) se ha frenado en seco en el comercio electrónico. De acuerdo con un informe elaborado por Houlihan Lokey, al que ha tenido acceso elEconomista.es, el año pasado el número de operaciones cayó al nivel más bajo desde 2019 con un total de 532, lo que supone un 28% menos respecto a las 739 que se alcanzaron en 2021. Pero no se resiente solo el número de operaciones corporativas, sino sobre todo el valor.

En el último año el valor de las transacciones fue de solo 14.300 millones de dólares (13.200 millones de euros aproximadamente). Es una cifra que supone una caída del 87% respecto a 2021, teniendo en cuenta eso sí que ese año la inversión creció con fuerza respecto a los poco más de 40.000 millones de dólares que se habían registrado tanto en 2019 como en 2020.

Pero si la cifra de 2021 no fue baja, las perspectivas de 2023 no son mucho mejores con solo 233 operaciones y un valor de 2.400 millones de dólares (2.200 millones de euros). Houlihan Lokey recuerda que "no se ha producido ninguna actividad en el mercado público en este sector" en el último año y que, por el contrario, "debido a las bajas valoraciones del mercado los inversores están considerando la posibilidad de privatizar algunas empresas que cotizan en bolsa".

"El crecimiento de los ingresos y la rentabilidad siguen resintiéndose ante los problemas de la cadena de suministro, los inventarios, el aumento de la inflación, la guerra de Ucrania y la incertidumbre general del mercado", asegura el informe, que confía, no obstante, en que la tendencia se invierta a largo del segundo semestre del año.

"En el actual entorno de mercado, sólo son negociables los activos de alta calidad con posiciones de liderazgo en determinados nichos. La atención se ha desplazado del crecimiento a la rentabilidad", explica Houlihan Lokey. Con múltiplos de 13 veces ebtida y un crecimiento estimado entre 2022 y 2023 del 5% en ingresos, el banco de inversión considera que el panorama mejorará en el segundo semestre.