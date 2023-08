Viagogo, así es la web para comprar entradas que tima a quienes la utilizan

Viagogo es una página web que favorece los fraudes. Es muy fácil que te timen en esta plataforma de reventa de entradas para todo tipo de espectáculos y no es algo nuevo. Ocurre desde hace años y hasta el momento nadie ha logrado detener los continuos fraudes que Viagogo propicia a diario.

La página anuncia entradas para cualquier espectáculo, ya sean deportivos, musicales, artísticos o de cualquier otra índole. Basta con que se anuncie algún evento para que, al momento, presuntamente ya tengamos allí a nuestra disposición entradas para esa nueva cita. Obviamente es imposible que eso ocurra, salvo en Viagogo, que es una plataforma fraudulenta y por ello desde el primer momento habrá ofertas de tiques, aunque la organización legítima ni siquiera disponga aún de ellos.

Los precios de las entradas llegan a quintuplicarse, pero además te presionan con mensajes como "A la venta hoy y se nos acaban. Compra tus entradas ya. ¡Los precios suben!". Las prisas no son buenas para nada y está página lo sabe. Por eso lanzan ese tipo de consignas, para que los potenciales compradores no tengan tiempo de pensar mucho y se lancen a comprar en esa plataforma donde casi todo acaba resultando un timo. Juegan con la ilusión y las ganas de ver un espectáculo del público que visita la página, que sale siempre posicionada en los primeros lugares de los buscadores de Internet.

Viagogo utiliza técnicas de marketing muy agresivas desde hace años, desde siempre, con temporizadores que van alertando continuamente de que se te está agotando el tiempo para comprar y cuestiones que muchas veces nada tienen que ver con las entradas, como la "ubicación o visibilidad", que no siempre se dan en los eventos, y la gente que aún no conoce la página sigue picando.

Entradas que no existen

Lo único cierto de Viagogo es que no es una web de venta de entradas, sino de reventa entre particulares. "La mayor plataforma secundaria de entradas para eventos en directo del mundo", como se autodenomina, advierte de que "son nuestros vendedores y vendedoras los que establecen los precios de las entradas que ves en nuestra web y, dichos precios, pueden ser mayores o menores que su precio nominal". Y esto ya no es cierto, porque menores no van a ser nunca. Mayores sí, seguro, hasta llegarse a quintuplicar el precio original.

En todo caso, Viagogo es siempre una lotería donde puede ocurrir cualquier cosa y es bastante improbable que sea buena. Porque quienes operan en ella ofertan entradas que no tienen y, si de verdad disponen de ellas, hincharán los precios siempre. Pero es que además esas entradas pueden estar duplicadas y encontrarte en el evento con la sorpresa de que ya ha accedido al recinto alguien con tu misma entrada. También se han vendido en Viagogo entradas directamente falsas, con lo cual se pierde el dinero que te cobren por ellas pero tampoco se podrá acceder al espectáculo.

Sabes el precio solo cuando ya has pagado

Si optas por adquirir entradas en Viagogo, aunque no siquiera existan aún, debes seguir una serie de pasos, pero no conocerás el precio de las entradas hasta que ya las has pagado, lo cual evidencia otro fraude manifiesto. Es en esos momentos cuando puedes comprobar que una entrada que costaba 100 euros a ti te ha salido por 400 o más.

A eso nos llevan las prisas, que no eran tales, y con la 'tranquilidad' de tener ya los tiques muchos buscan después en otras páginas y confirman que han sido engañados para pagar mucho más. Pero posiblemente, además, las entradas adquiridas tampoco permitirán entrar al evento y solo saldrás de dudas cuando acudas. Pagar una entrada, y bien cara, en Viagogo no garantiza en absoluto poder entrar a un espectáculo.

Te animan a que times tú también

El dinero que has invertido en las entradas puedes despedirte de él, pero Viagogo te ofrece la posibilidad de revender tú también esas entradas que no sabes si van a servir para algo y que te han costado un pastizal. La plataforma te emplaza a que ofertes los tiques comprados allí a un precio aún mayor al ya abusivo que tú pagaste.

Pero hay más, porque también te anima a que inventes tú mismo los conceptos para justificar ese desmesurado aumento en la tarifa, como "gastos de gestión", "de reserva" o cualquier otro concepto. Y es que siempre que se vende una entrada en Viagogo, la página hace caja, así que para ellos no es ningún problema que tú compres entradas caras y las vuelvas a vender aún más caras, al contrario.

Fundada en Londres y con sede en Suiza

En eso consiste su negocio, que goza con el beneplácito de particulares que saben que se trata de una web fraudulenta y, pese a ello, participan en sus turbios negocios revendiendo entradas. La empresa Viagogo fue fundada en Londres en el año 2006 por Eric Baker, tiene su sede en Suiza y ramificaciones y servidores por todo el mundo, sin que se reseñen en su web.

Baker también cofundó en el año 2000 una empresa similar para Estados Unidos, StubHub, otra dudosa firma de reventa de entradas que presta servicio en 45 países. Está en España, no con la repercusión de Viagogo, aunque tienen el mismo objetivo: acaparar el máximo número posible de entradas para aumentar su precio y que el público acuda antes que a los canales oficiales de venta.

Reclamaciones baldías

Incluso artistas de renombre han denunciado en ocasiones las prácticas fraudulentas de Viagogo y nada ha cambiado. Ante estafas manifiestas como las que se dan en Viagogo, multitud de personas se han lanzado a reclamar a través de la plataforma, que siempre da largas y alude a su política de mediación en la compraventa de tiques: "Somos una web de reventa de entradas y el precio no lo fijamos nosotros.

Te dirán que ellos no intervienen y que has sido tú quien ha comprado porque ha querido, puesto que ellos ya reflejan las condiciones. Lo hacen en un lugar minúsculo de la página al que no se le presta atención cuando es el ansia lo que impera a la hora de comprar entradas. Puedes contactar con Viagogo y es más que probable que te contesten, pero nunca resolverás el problema y mucho menos recuperarás el dinero gastado.

Apariencia profesional

La web de Viagogo tiene una apariencia profesional y en principio no delata las prácticas fraudulentas que luego favorece. En ella se revenden entradas para cualquier tipo de espectáculo en todo el mundo, así que sus damnificados no solo abundan, es que además están repartidos por todo el planeta. La página se vale de los sentimientos, de la ilusión y de las prisas y no duda en mostrar mensajes falsos como que "solo queda un 2% de entradas", aunque ni siquiera se hayan puesto a la venta de manera legítima.

Viagogo alberga fraudes por doquier desde hace años y son miles de personas quienes han caído en la trampa, pero ni juntándose en plataformas de perjudicados han conseguido nunca inutilizar la web, que ha sido denunciada en innumerables ocasiones en distintos países de todo el mundo, y las denuncias siempre acaban en nada.

Miles de perjudicados en España

"Viagogo es tu entrada a la libertad. Es un mercado online que te permite saltarte colas virtuales y páginas que se refrescan constantemente. Te evita tener que comprar entradas de forma ilegal y pasar por el miedo de perderte algo. Es un sitio seguro que permite a los vendedores poner el precio que elijan y les permite a los compradores no perderse los espectáculos".

Esto lo cuentan en la página web de Viagogo, donde no tienen complejos. Es una de las webs más denunciadas en España y en el mundo, e incluso fue investigada en nuestro país por el Ministerio del Interior en 2017, pero ahí continúa.

Todo sigue igual

Denunciar sus prácticas no funciona y hay quienes han tratado de buscar justicia en plataformas como change.org sin éxito alguno, pero al menos quienes entran en esa plataforma ya saben que hay colectivos que retratan a la página. El caso es que si quieres comprar entradas de conciertos, espectáculos deportivos o artísticos, lo mejor es acudir a los canales oficiales o bien entrar en plataformas que nos ofrezcan plenas garantías.

Viagogo se vende como una "página segura" y trata de justificarlo. Pero, pese a lo aparente de la página, es un timo constante lleno de prisas y reclamos engañosos. Lleva 17 años en Internet y todo sigue igual. Así que al menos si el público sabe de que se trata realmente la página, huirá de ella, algo que se antoja la mejor solución ante una web que alberga fraudes constantemente desde hace años y que promete seguir haciéndolo.