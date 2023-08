La fuerza del streaming: cómo vender 10.000 botellas de vino en 14 segundos

Hay cosas que solo ocurren en China, y si no que se lo pregunten a James Harden. Uno de los mejores jugadores de baloncesto mejor pagados de la NBA en la actualidad vivió un episodio que nunca olvidará al comprobar cómo 10.000 de sus botellas de vino fueron vendidas en escasos segundos, lo que viene a demostrar la fuerza de las transmisiones en vivo.

Uno de los principales negocios de James Harden es el vino. El escolta de los Philadelphia 76ers se unió en 2022 con una empresa australiana (Accolade Wines) para lanzar su propio producto: J-Harden. "Si miras el diseño de nuestra botella, se destaca. Tiene algo de estilo. Es diferente de todas las otras botellas de vino que son más o menos iguales. Queríamos que se destacara y luego te engancharemos con lo bien que sabe", dijo durante su presentación.

Ante el furor de China por la NBA y por James Harden, el propio jugador se unió este pasado martes a un streaming de 'Crazy Brother Yang' con el fin de promocionar su vino. Y la respuesta del público no pudo ser mejor. En ese momento 15 millones de espectadores estaban sintonizando el canal.

Fue entonces cuando Yang (el dueño del canal) le preguntó a Harden cuántas botellas vendía normalmente en una tienda. "Algunas cajas", le dijo. Ante esto, Yang retó a Harden y le aseguró que observara cómo podían venderlas tan rápidamente.

Dicho y hecho. Harden se sentó con los brazos cruzados y fue cuando Yang dijo: "¿Listo? ¡Vamos!". Tan solo 14 segundos después, gritó: "¡Paren!". Por tanto, con 5.000 pedidos realizados a 60 dólares por dos botellas, las ventas rápidas ascendieron a 300.000 dólares, según informó el medio local Global Times.

La estrella de la NBA no salió de su asombro y cuando llegaron a 5.000 unidades no dudó en hacer una voltereta delante de todos sus fans. Fueron muchos seguidores los que bromeaban diciendo que se fuera a jugar a China para terminar cosechando los beneficios de su negocio del vino.

