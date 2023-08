Pita Madrid, el nuevo street food que nace del emprendimiento

Hace prácticamente un año empezamos el proyecto de Pita Madrid, en agosto de 2022, cuando encontramos el local perfecto en Plaza de Cascorro de la Latina. La idea surge cuando el socio de Kiev me propone invertir en el proyecto y ser la persona que esté al frente del nuevo local en Madrid.

Fue en aquel momento cuando decidí sumarme a Pita para emprender un nuevo negocio en España, Pita Madrid. Como mujer que ha trabajado en diferentes sectores y ha vivido en cuatro países diferentes creí que emprender mi propio proyecto no iba a ser tan complicado, pero resultó que me encontré con muchas más complicaciones de las que esperaba.

Desde el momento en el que inicié este camino, me di cuenta de que en España y en Madrid, en concreto, no hay demasiadas facilidades para los emprendedores. Al tratase de un proyecto, nacido y traído desde Ucrania que tiene como objetivo apoyar a la comunidad ucraniana en España, colectivo que tiene mucho apoyo para llegar al país ahora mismo, creíamos que desde las instituciones tendríamos más respaldo o incentivo para emprender este proyecto, pero la realidad nos enseñó que las condiciones o las oportunidades son iguales para todos los emprendedores.

Una vez negociamos el traspaso del local que elegimos para Pita Madrid, decidimos realizar una obra en el local que nos supuso tener que adaptar la licencia que tenía el anterior propietario del local, para cumplir con las normativas vigentes. Desde el Covid, el trámite de las modificaciones de las licencias en hostelería puede retrasarse hasta un año y, en nuestro caso, al tratarse de un edificio protegido por la comisión de patrimonio, puede prolongarse todavía más, por lo que esto nos generó gastos innecesarios con los proveedores con los que estamos trabajando. Seguimos, hoy día, trabajando con una declaración responsable y es ahora cuando nuestra solicitud está siendo tramitada por la pasando la comisión de patrimonio.

Con la experiencia de estos 10 meses, me he dado cuenta de que las prioridades del Ayuntamiento de Madrid, se centran en la adaptabilidad de los locales de obra nueva para las personas con movilidad reducida y en la protección de los edificios protegidos. Personalmente, me parece que es importante respetar tanto los edificios protegidos, como adaptar los locales a las necesidades de todos los públicos, pero es cierto, que esto nos supuso un incremento en los costes de la obra y un retraso en los plazos de entrega.

Otro de los problemas que encuentras a la hora de emprender en hostelería es la capacidad para poder encontrar personal. Ahora mismo este es un problema a nivel sector, pero al ser un proyecto que acaba de nacer esto se acentúa porque los trabajadores no conocen tu marca. Nosotros hemos tenido suerte porque, al ser un proyecto ucraniano, queremos contar con gente ucraniana en nuestra plantilla y, de hecho, actualmente tenemos a tres chicas y tres chicos de allí trabajando con nosotros, lo que nos ha facilitado mucho la búsqueda de personal.

A pesar de las diferentes travas que puedes encontrar a la hora de emprender un nuevo proyecto, creo que volvería a empezar el proyecto de Pita Madrid una y mil veces. Todos los negocios tienen complicaciones, pero la realidad es que Madrid es una gran ciudad para empezar un proyecto empresarial.

Artículo elaborado por Izabela Ribeiro De Castro, socia y gerente de Pita Madrid.