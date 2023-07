El consejo de los expertos si ganas la lotería: no dejes el trabajo

"¿Qué harías si ganaras la lotería?". A todos nos han hecho esta pregunta alguna vez. Las respuestas, generalmente, siempre van en el mismo sentido: primero, dejar el trabajo al día siguiente. Sin embargo, en contra de esta idea tan popular, los expertos apuntan que la acción del afortunado debe ser totalmente opuesta.

En España, jugar a la Lotería es muy común. De hecho, en las últimas Navidades se estimó un gasto de 69,36 euros por español para boletos. Pero a lo largo del año hay otro tipo de sorteos que tienen muchos seguidores. Es el caso del Eurojackpot, un mega sorteo europeo, que en nuestro país lo administra la ONCE.

Este tipo de botes, también es común en otros países como Estados Unidos, donde se puede ganar hasta 725 millones de dólares. Así, tras anunciarse el ganador el pasado miércoles, se ha advertido la importancia de no gastar el dinero en caliente y tener una estrategia planeada para administrarlo y que pueda durar más tiempo.

"No haga ningún cambio de vida trascendental. No renuncie a su trabajo, no salga y compre un Ferrari, no compre una mansión", señala Emily Irwin, directora general de Wells Fargo's Wealth & Investment, a Fortune. La experta apunta que solo se debe gastar el dinero de inmediato en caso de haber una deuda que deba ser cubierta con rapidez, como un préstamo.

En esta línea, recomienda un plan que conlleve meses y que se realice con gente que tenga experiencia y conocimientos sobre cómo administrar el dinero, como asesores financieros o abogados. Incluso, personas que hayan ganado un premio similar en ocasiones anteriores. "En esta circunstancia tiene sentido pagar por recibir ayuda", dice Irwin. De esta forma, serás plenamente consciente del dinero que dispondrás para gastar, incluyendo la cantidad que deberás destinar a impuestos para la Administración.

Asimismo, si parte del bote lo quieres repartir con familiares se aconseja dejarlo por escrito y, en caso de querer comunicar la noticia al entorno, dejarlo todo detallado previamente. Es muy relevante tener en cuenta que la cantidad que se gana puede crecer si se asigna correctamente, por ejemplo, invirtiendo a través de expertos en el mercado de activos financieros. En el caso de derrochar el dinero de forma impulsiva, puede acabar provocando grandes problemas económicos para el que en algún momento fue afortunado.