El triunfo de la película de Barbie (aún) no sobrepasa las pantallas

Cada generación tiene un juguete que le distingue, que marca su infancia y es recordado por la gran mayoría que pertenecen a ese grupo de edad. No obstante, hay artículos que sobrepasan estas barreras generacionales, desde las piezas de construcción Lego o los juegos de mesa como el Monopoly. No obstante, de las que no se está dejando de hablar estos últimos meses son las muñecas Barbie. El motivo es el estreno de la película Barbie el próximo 21 de julio.

Pese a que aún no ha llegado a los cines, las redes sociales están repletas de contenido sobre el film. De esta forma, las muñecas han conseguido ser (aún) más famosas. Tras cerca de 65 años en el mercado y miles de millones en ventas, Mattel, la compañía que está detrás de Barbie, parece que volverá a triunfar. Aunque en esta ocasión el público al que se dirigirá es muy distinto al que está acostumbrado.

Las muñecas Barbie representan una gran fuente de ingresos para la empresa. De hecho, el año pasado supusieron un 25% de las ventas mundiales, con 1.490 millones de dólares, según datos de la misma empresa. Aunque estos ingresos son un 8% menos que en 2021. Asimismo, de momento, el lanzamiento de la película no se ha visto reflejado en los resultados del primer cuatrimestre de 2023, dado que las ventas han descendido un 40% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, desde que alcanzó su valor mínimo en marzo de 2020 no ha dejado de crecer, pasando de 7,42 dólares a 20,48 dólares actuales, es decir, un 176% más. Esto es la mitad del máximo registrado en 2013, que fueron 46,27 dólares.

Las muñecas fueron presentadas en la Feria Internacional del Juguete de Nueva York en 1959. Desde entonces ha pasado por muchas fases de transformación de las que parece haber salido airosa. De hecho, la marca siempre ha arrastrado la crítica de fomentar los estereotipos, principalmente en las niñas. Así, las muñecas y, sobre todo, la protagonista, Barbie, han pasado por 200 profesiones distintas, desde astronauta hasta presidenta de los Estados Unidos.

También tuvo que adaptarse tras recibir quejas sobre la falta de representación de distintas razas. En 1968, Barbie introdujo su primer personaje negro, Christie, amiga de la protagonista, Barbie. Previamente, se sacaron otras figuras como la del novio Ken (1961), la hermana pequeña Skipper (1964) y la amiga Midge (1963). Todos ellos cuentan con una personalidad e historia diferentes, que actualmente se sigue actualizando para mantener la atención tanto de pequeños como mayores.

En 2016, la compañía lanzó una nueva línea de figuras bajo el nombre Proyecto Amanecer. A través de ella, se trató de reflejar diferentes tipos de físicos femeninos, con distintas razas, tipos de pelo, peso, ropa, e incluso, ojos de color. Un año después, lanzaron la primera Barbie con hiyab, para la que se organizó todo un evento que contó con la presencia de la atleta americana que compitió en los Juegos Olímpicos con la prenda musulmana. A pesar de ello, la firma sigue recibiendo críticas, pero la empresa continúa buscando nuevas vías para mantenerse a flote.