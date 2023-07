Nueve centros de García-Carrión ya producen con plantas solares de Endesa X

El grupo García-Carrión ha aumentado su generación de energía renovable en sus centros de producción después de que Endesa X haya puesto en marcha nueve instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo en cada una de estas naves.

Las plantas solares, que ya están totalmente operativas, suman una potencia total de 18,16 MWp, lo que lo convierten en uno de los proyectos de autoconsumo empresarial más grandes y en un referente para el sector vinícola.

Estos nueve centros son las bodegas de Jaume Serra, en Vilanova i la Geltrú, especializada en cavas y adscrita a la DO Cava, Catalunya y Penedès; Los Llanos, en la DO Valdepeñas; Marqués de Carrión, que elabora y embotella vinos en La Rioja; y Viña Arnáiz, en Haza, con presencia en la DO Ribera de Duero; así como de las plantas de Huelva, Daimiel, Almería, Jumilla y Segorbe, desde donde se producen zumos, gazpachos, cremas y caldos de la marca Don Simón, entre otros.

Endesa X ha instalado un total de 33.637 módulos fotovoltaicos, que ocupan una superficie equivalente a 13 campos de futbol y, en conjunto, se evitará la emisión de 8.300 toneladas de CO2 al año. Con todas las instalaciones ya conectadas a la red eléctrica, García Carrión cubre un 30% de la energía que necesita para sus procesos de producción con energía solar de kilómetro 0, pues todos los GWh que produzcan en cada uno de los centros serán consumidos íntegramente para autoconsumo en las mismas naves.

Para el resto de sus necesidades energéticas, García Carrión también cuenta con un contrato de suministro energético con Endesa hasta 2032, un modelo de compraventa de energía conocido como PPA (Power Purchase Agreement) y que cuenta con garantías de origen renovable.