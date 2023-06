El aumento de las temperaturas salva el consumo de Reino Unido

Las temperaturas están subiendo en todas las partes del planeta como consecuencia del cambio climático. Esto significa que lugares como Reino Unido o Irlanda, donde los veranos han rondado los 23 grados, ahora subirán. De hecho, durante el último año ya se ha experimentado un clima más cálido, que se ha traducido en más gente en las calles y, por tanto, más consumo.

Pese a que la inflación ha encarecido el coste de vida, las ventas al por menor aumentaron un 0,3% durante mayo y un 0,5% en abril. De esta forma, las previsiones de los analistas no se han cumplido, ya que pronosticaron que las subidas de tipos de interés durante un año y medio tendrían efecto directo sobre el consumo.

Mientras, en la alimentación sí que se han percibido las consecuencias de la subida de precios, la situación de los comercios online ha sido "particularmente buena", señala Heather Bovill, estadística senior de la Oficina Nacional de Estadística. Los artículos más demandados han sido los de exterior y ropa de verano. "Los centros de jardinería y las tiendas de bricolaje también han aumentado las ventas, ya que el buen tiempo animó a la gente a iniciar mejoras en el hogar y el jardín", añade.

Baja la actividad de los fabricantes

No obstante, la consultora Centre for Economics and Business Research (Cebr) advierte que el impacto de la última subida de los tipos de interés del Banco de Inglaterra al 5% empezará a notarse sobre las rentas disponibles en la segunda mitad del año. En esta línea, el organismo no hace previsiones ante unas perspectivas "desiguales", ya que los ingleses están frente a "una crisis del coste de la vida y a la perspectiva de un aumento del desempleo".

Una encuesta del sector privado recogida por The Guardian apunta a que, aunque las ventas de las empresas de servicios crecieron este mes, el ritmo de expansión se ralentizó porque las fuertes subidas de precios frenaron el gasto de los clientes. Un descenso que constata S&P Global con una caída del índice de actividad al 52,8, respecto a los 54 puntos de mayo, por encima de 50 indica crecimiento.

"El crecimiento global de la producción del sector privado fue el más lento desde marzo", señalan desde S&P Global. "Los proveedores de servicios registraron un sólido repunte general de nuevos pedidos. Por el contrario, los fabricantes experimentaron una caída pronunciada y acelerada de los nuevos pedidos, aludiendo los encuestados a la debilidad de las condiciones del mercado nacional e internacional".