Bodegas Frutos Villar ficha a Guillermo Pérez como nuevo director comercial para impulsar su crecimiento

Guillermo Pérez se incorpora al grupo bodeguero Frutos Villar avalado por más de tres décadas de trayectoria en el mundo del vino. Anteriormente ha desempeñado el cargo de responsable comercial en marcas como Grupo Matarromera o Cuatro Rayas, siendo su experiencia profesional más reciente la desarrollada en Bodegas Arzuaga.

"Frutos Villar busca consolidarse como un grupo bodeguero de prestigio a nivel nacional e internacional, con una estrategia basada en la excelencia, para ofrecer el mejor producto a los amantes del vino", señala Guillermo Pérez.

Frutos Villar fortalece de esta forma su área comercial de sus renombradas bodegas en DO Toro (Muruve), DO Ribera del Duero (Conde de Siruela) y DO Cigales (Calderona). Desde 1920 la familia Frutos Villar ha estado vinculada a las viñas y al mundo del vino y durante todo este tiempo han tratado de crear y cuidar el producto que salía de cada una de ellas, tratando de marcar en él su personal manera de entenderlo.

"Afronto este nuevo reto profesional con toda mi ilusión. Agradezco la confianza que deposita en mí la familia Frutos Villar para trabajar en este maravilloso proyecto de crecimiento y expansión de esta gran compañía y estoy seguro de que conseguiremos los ambiciosos objetivos que nos hemos marcado", indica Guillermo Pérez.