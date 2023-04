Las 'influencers' españolas lanzan sus propias marcas cosméticas

"¿Te gustaría tener tu propia marca de maquillaje?" Es la pregunta que le hizo Álvaro Kruse, fundador de Krash Cosmetics, a Leticia Sánchez (MyCrazyMakeup, 620K en Youtube) cuando en 2021 la influencer trabajaba con ellos en una colección que llevaría su nombre.

Esa pregunta hizo que empezase a cobrar forma algo que hasta ese momento resultaba inimaginable para Leticia: tener su propia línea de belleza. Ahora, dos años después, ha nacido Lylak Beauty. La marca es producto de una sociedad integrada por Álvaro y Leticia que, a su vez, se engloba dentro del paraguas de Krash Brands. Una solución empresarial que recoge todo el bagaje de formulación, legislación y distribución de Krash Cosmetics y en la que la influencer deja su impronta en forma de profundo conocimiento de las fórmulas, diseño, filosofía de marca y amor por los animales.

100% vegana y no testada en animales, Lylak Beauty "no busca la perfección, sino ser real". Para ello, en este primer lanzamiento se han centrado en sombras de ojos, pinceles y bálsamos labiales... 16 productos que tienen "todo lo necesario para que hacer los looks más versátiles sin importar cuánto se sepa de makeup".

Las cifras de sus primeros compases dejan claro el éxito de esta unión. El día del lanzamiento, el 2 de marzo, 3.000 usuarios hicieron cola virtual en la web de Lylak para comprar sus productos, 800 personas adquirieron alguno de ellos durante el primer minuto y 8 de las 16 referencias se agotaron en apenas unas horas.

Dar con la fórmula perfecta

La rotura de stock es algo que también vive la marca de María Orbai (118k en Instagram). No es raro verla en su perfil pidiendo perdón porque sus seguidores han agotado algún producto. Esta joven navarra, que comenzó en redes en 2016 dando a conocer su trabajo como maquilladora profesional, dio el salto a la creación de producto en 2022.

Siguiendo su filosofía del "menos es más" que ya difundía a través de sus cursos de maquillaje, hace un año lanzaba su propia línea. Compuesta por tres coloretes en crema, la gama se centraba en el aspecto del rostro que más le gusta a la influencer: "Siempre he recurrido al colorete cuando quería ese efecto 'buena cara' al instante, sin necesidad de aplicarme cientos de productos".

Tal y como la propia María ha compartido muchas veces en redes, lo más difícil del proceso de creación, que le llevó cerca de año y medio, fue encontrar la fórmula perfecta que cumpliera con sus requisitos: buena duración, que no resecase la piel y, sobre todo, fácil y rápido de aplicar.

Apenas han pasado doce meses desde entonces y la marca ha crecido. Ahora cuenta con cinco coloretes, un bálsamo labial y la recién aterrizada línea de velas perfumadas.

Desde cero

Pero su aventura empresarial no ha sido sencilla. Lejos de contar con el apoyo de una empresa establecida en el mundo de la belleza, María empezó su proyecto desde cero. Además de buscar esa fórmula perfecta, también recayó sobre sus hombros el proceso de fabricación, embalaje, marketing, distribución, etc.

Una tarea que conocen muy bien las hermanas Lorena y Alma Gallego. En su caso, el desencadenante de la creación de una línea de belleza propia no fue otro que el Covid-19. Alma trabajaba como diseñadora para una marca retail hasta que el cierre de las tiendas por la pandemia hizo que prescindieran de su trabajo.

Para entonces Alma ya llevaba cerca de tres años en el mundo beauty a través de su canal de Youtube Un café con Alma (94.000 seguidores). La crisis, convertida en oportunidad, hizo que surgiera el momento perfecto para llevar a cabo ese sueño que la acompañaba hacía un tiempo: crear una marca junto con su hermana.

Y fue así como en junio de 2021 nacía Wailöha. Esta se presentaba al mundo con la línea Agua, que daba respuesta a una de las preguntas más recurrentes entre los seguidores de Alma: ¿Qué set de brochas me compro para iniciarme en el maquillaje?

No solo brochas. Las hermanas crearon, además, pinceles y esponjas para dar los primeros pasos en el maquillaje, pero también para looks más elaborados como los que se pueden ver en el canal de la influencer.

Alma y Lorena supervisan absolutamente todo el trabajo: desde los materiales, las inspecciones a fábrica, la distribución, la atención al cliente y el diseño. Pero para ellas el mayor reto no ha sido ese, sino, la organización. "Llegar a todo, compaginándolo con nuestros trabajos y dos canales de Youtube ha sido agotador. Eso sí, ese tiempo robado al ocio y al descanso está mereciendo la pena", explica Alma.

Un reto superado si se tiene en cuenta que la trayectoria de Wailöha. Un año después del lanzamiento de Agua, llegaba su perfume Bitácora y estas Navidades, la línea Calma, compuesta por borlas, esponjas, discos desmaquillantes y discos limpiadores. Pero no se quedan ahí. Estas hermanas prometen nuevos lanzamientos y novedades dentro de poco.