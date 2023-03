Sorli construirá un nuevo centro logístico y suma 100 millones de inversión en siete años

Los supermercados Sorli pisan el acelerador. Tras seis años inmersos en la reforma de todas sus tiendas, la cadena catalana tomará la senda del crecimiento con la apertura de siete establecimientos y la construcción de un nuevo centro logístico. La firma augura una inversión de 30 millones de euros, que se sumará a los 70 millones destinados a la remodelación de sus locales.

La administradora del grupo familiar, Anna Sorli, explicó este martes en un encuentro con los medios que la organización inicia ahora una nueva etapa de expansión. Por el momento el grupo se centra en Cataluña, pero no solo en supermercados. Las siete aperturas serán cinco tiendas y dos gimnasios, una de las apuestas de crecimiento de la empresa.

El director general, Josep Figueres, señaló que tanto el nuevo centro logístico como las aperturas se financiarán con una mezcla de recursos propios y deuda bancaria; un equilibrio que ya se mantuvo con el plan de inversión de 70 millones para renovar el parque de tiendas.

Con el centro logístico, Sorli estará preparado para afrontar operaciones corporativas

La nueva nave estará en la localidad de Granollers (Barcelona), junto a la actual, y permitirá sumar 11.500 metros cuadrados de logística para alcanzar los 25.000 metros cuadrados. Además, implicará la contratación de 40 personas.

"El centro supondrá un gasto de 18 millones y nos permitirá estar preparados tanto para crecer como para reforzar secciones como las de refrigerados", añadió el dirigente. La primera piedra se pondrá este miércoles y está previsto que esté operativo a mediados de 2024.

La compañía quiere estar así preparada "para las oportunidades que puedan surgir", ya sea en la búsqueda de nuevas ubicaciones como en la compra de compañías. En los últimos tiempos, firmas como Caprabo y Condis han dado entrada a fondos de inversión en su capital. Y aunque en Sorli aseguran que no está en su hoja de ruta, sí admiten que es una posibilidad si se necesita financiación para crecer a través de operaciones corporativas.

España, y Cataluña, aseguran, presenta todavía oportunidades frente a otros mercados europeos, mucho más consolidados y con menos actores en el sector.

La subida de precios acometida en 2022

"Precisamente esta competencia es lo que ha provocado que en España los precios hayan subido menos que en el resto de Europa", comparó Figueres. Mientras en el país ascendieron un 14%, en Alemania y Portugal lo hicieron un 20% y en Francia un 18%, sostuvo. "Hay elementos como el pan o los cereales que se han disparado por encima del 40%; y la semana pasada el precio del cerdo marcó récord en la lonja de Lleida", lamentó. Destacó que su voluntad es la de volver a los precios de 2019, aunque no se atrevió a pronosticar cuando podrá suceder.

La firma facturó 260 millones de euros en 2022 frente a los 255 millones del año anterior. Y aunque no quiso revelar sus cifras de beneficios y Ebitda, sí admitió que fue un año "complicado". Defendió los esfuerzos hechos para no repercutir el precio a los clientes: "La factura de la energía nos ha saltado de 3,5 millones a 8,5 millones y no la hemos trasladado al consumidor". Sí pasaron el encarecimiento realizado por los proveedores, el coste de los combustibles o el nuevo impuesto a los plásticos.

Hoy Sorli emplea a casi 2.000 personas y cuenta con 105 supermercados, que representan el 90% de sus ventas, 15 cafeterías, tres gimnasios, tres gasolineras, dos restaurantes y un centro comercial.