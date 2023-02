Asaja Aragón denuncia nuevos recortes en la superficie de pastos para ayudas en la PAC

La organización agraria ASAJA Aragón ha denunciado un nuevo recorte en la superficie válida para la declaración de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), lo que afectará a la ganadería extensiva.

Asaja Aragón considera que la modificación del Coeficiente de Admisibilidad en Pastos (CAP) supone un "nuevo varapalo" a la ganadería extensiva, afectada ya de por sí por una grave crisis de rentabilidad y de falta de relevo generacional.

Este recorte es más grave en la zona de media montaña en la que se ha visto reducida de forma notable la superficie de pastos que sirven para la justificación de las ayudas ganaderas. Una situación que tiene un especial impacto porque, precisamente, es el área en la que la ganadería extensiva es todavía la principal actividad económica y la base de la vertebración del territorio.

Según la organización, "de forma paradójica, en esta zona se han producido en los años pasados un buen número de incorporaciones de jóvenes al sector ganadero, en contra de la tendencia general de abandono y cierre de explotaciones".

Sin embargo, con la publicación de las nuevas capas del Sigpac, y una vez que se han podido consultar a través del Visor SigPac Nacional, se han comprobado los valores del nuevo Coeficiente de Subvencionalidad de Pastos (CSP), que sustituye al anterior CAP. Esto ha permitido observar que se produce una modificación en multitud de parcelas y recintos, siempre a la baja, reduciendo los coeficientes y, por lo tanto, detrayendo miles de hectáreas de superficie que no va a ser subvencionable.

La mayoría de los pastos son propiedad de las entidades locales, Ayuntamientos y Administraciones públicas, entre ellas la DGA, por lo que supone también una merma importante en su capacidad de generar ingresos para ellas, añaden desde Asaja Aragón.

En el caso de los pastos propiedad de la Diputación General de Aragón, la organización agraria explica que se produce "la surrealista situación de que la misma entidad a la que le pagas por pastar unas parcelas, te certifica que en las mismas no hay pasto para la alimentación del ganado".

Desde Asaja recuerdan que han venido reclamando a las autoridades autonómicas y nacionales la mejora de los pastos mediante medidas como las quemas controladas y los desbroces, y todo con el fin de poder incrementar la carga ganadera.

Esta situación se inició ya en 2015 en el anterior periodo PAC 2015-2022, pero esta campaña se une al cambio normativo que no permite declarar pastos a la ganadería extensiva si no hay desplazamiento de ganado y pastoreo directo, por lo que estamos en la situación de que donde pasta realmente el ganado no hay hectáreas elegibles suficientes y donde hay hectáreas no dejan subir el ganado.

Asaja Aragón añade, además, que se da el hecho de que muchas parcelas alegadas durante las últimas campañas, de las que se realizó informe técnico, fotos georeferenciadas, inspecciones de campo por parte de técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, entre otras, y que se habían resuelto con asignación de CAP en esta nueva versión de SIGPAC han visto reducida o directamente eliminada su admisibilidad.

El uso de la tecnología de fotografía aérea es una herramienta que puede ser útil, pero también comete errores y es mejorable, y en ningún caso tendría que tener más peso en la asignación del Coeficiente de Subvencionalidad de Pastos (CSP) que los informes técnicos realizados por la administración, señalan.

Desde Asaja Aragón vuelven así a denunciar una vez más la situación de indefensión en la que se está situando al sector de la ganadería extensiva, negando la actividad de pastoreo que se está haciendo en numerosas superficies que según el Sigpac son superficies forestales.

En este sentido, y adaptando las palabras del ex presidente Felipe González en el pasado foro "El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio", celebrado en Zaragoza, el pasado mes de enero sobre los incendios que afectan a las zonas protegidas, en Asaja decimos "dejen de proteger a la ganadería extensiva, cada decisión que toman la hunden más en la ruina".