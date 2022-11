Retiran casi una veintena de champús en EEUU por contener una sustancia cancerígena

Casi una veintena de productos de higiene han sido retirados del mercado en Estados Unidos debido a la presencia de niveles potencialmente elevados de benceno, una sustancia considerada como cancerígena para humanos.

Estos productos (champús en seco) fueron fabricados antes de octubre de 2021 por la multinacional Unilever, y se comercializan a través de conocidas marcas como Dove, Nexxus, Suave o TRESemmé. No obstante los productos únicamente se han distribuido en todo este tiempo en Estados Unidos y Canadá, aunque no se descarta que hayan podido entrar a nuestro país a través del comercio online.

Imagen de los productos afectados por la alerta. / FDA

La alerta, difundida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Food and Drugs Administration, ha sido emitida por la propia compañía de forma preventiva, la cual identificó estos niveles potencialmente elevados de benceno mediante una investigación interna, según expresa Unilever a través de un comunicado.

"El benceno está clasificado como carcinógeno humano. La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral ya través de la piel y puede provocar cánceres, como leucemia y cáncer de sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre que pueden poner en peligro la vida. El benceno es omnipresente en el medio ambiente. Los seres humanos de todo el mundo tienen exposiciones diarias en interiores y exteriores de múltiples fuentes", explica Unilever.

Listado de champús afectados

Según recopila la organización Facua, esta es la lista de productos afectados:

- Dove: Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Dove Dry Shampoo Fresh and Floral, Dove Dry Shampoo Ultra Clean, Dove Dry Shampoo Invisible, Dove Dry Shampoo Detox and Purify, Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal y Dove Dry Shampoo Go Active.

- Nexxus: Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist y Nexxus Inergy Foam Shampoo.

- Suave: Suave Dry Shampoo Hair Refresher y Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

- TRESemmé: Tresemme Dry Shampoo Volumizing, Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean y Tresemme Pro Pure Dry Shampoo.

- TIGI: Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo y Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo.

- Rockaholic: Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo.

Para saber si estamos en posesión de alguno de los productos afectados por la alerta, la propia multinacional ofrece un listado detallado con los lotes intervenidos.

"Si compró alguno de estos productos con los códigos UPC y de lote afectados, debe dejar de usarlos. Los consumidores con productos afectados recibirán un reembolso o reembolso. Para productos múltiples, se requerirá prueba de compra en forma de recibo o foto del código de lote en la parte inferior de los productos", indica la compañía.