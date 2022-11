Sanidad ordena la retirada de unas galletas por contener componentes no declarados en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta dirigida a personas con intolerancia a la lactosa por la presencia no declarada de este componente en un producto comercializado en los mercados.

Concretamente, se trata de las galletas Bsan Digestive chocolate sin gluten, de la marca Virginias, comercializadas a través de varias superficies.

Imagen del producto afectado. / AESAN

Datos del producto

Estos son los datos del producto implicado:

- Nombre del producto en etiqueta: Galletas Bsan Digestive chocolate sin gluten

- Marca/comercial: VIRGINIAS

- Número de lote: L2520L9

- Fecha de caducidad: 20/02/23

- Peso: envases de 140 g

La información fue reportada a AESAN por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas intolerantes a la lactosa, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

No obstante, se recuerda que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población que no presente este tipo de intolerancia.