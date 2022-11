Juicy Brands: "Siempre tuvimos claro que la 'fast food' sana iba a reemplazar al menú del día"

Juicy Brands es el perfecto ejemplo del éxito con el delivery como pilar de sus ventas y motor del negocio. Esta compañía nació hace 13 años como proyecto de vida en común de Alberto Banchio y Sandra López de Erentxun, CEO y fundadores del grupo.

¿Cómo describirían Juicy Brands para quien no lo conozca?

Juicy Brands es un grupo de restauración organizada que engloba distintos tipos de gastronomía. Entre sus marcas se encuentran Juicy Avenue (comida sana y zumos naturales), Sweet Teo (Pastelería y Heladería), The Real (Fast Food) y 500º Crust (pizzas y milanesas). Todas ellas con un estilo informal y urbano, sin servicio a mesa y muy enfocado para take away y domicilio.

¿Qué atractivo encuentra Juicy Brands en el modelo 'delivery'?

El delivery, especialmente en algunas marcas, tiene un valor importante ya que nacieron con él. Juicy Avenue siempre ha sido top ventas en delivery en su categoría, y eso nos ha dado el know how para hacer el resto de marcas igual de atractivas a domicilio. Actualmente el delivery representa un 60% de la facturación del grupo.

¿Cómo puede desarrollarse una 'fast food' sana?

Cuando empezamos en el año 2011 se pensaba que la comida sana y zumos eran una moda que pasaría, pero nosotros siempre tuvimos claro que la fast food sana iba a reemplazar en gran parte al tradicional menú del día. El consumidor actual quiere comer rápido, sano y a buen precio.

En nuestro caso hemos querido combinar la comida sana con productos de ocio y para niños para poder ofrecer una oferta gastronómica completa para familias, ejecutivos o grupos de amigos. El gran secreto es que somos un concepto para todos.

¿Por qué han decidido lanzar una carta vegana?

Siempre nos hemos interesado por los gustos y las tendencias de nuestros clientes. Hubo una época donde los clientes demandaban los planes detox y los ofrecimos. El consumo de alimentación es una tendencia que se está implantando muy rápidamente y nuestra tipología de cliente lo demanda.

Hemos hecho una colaboración con las dos marcas líderes del sector: Heura y Violife, lo cual ha sido un gran acierto ya que los clientes valoran la calidad de nuestros productos.

¿Por qué creen que el 80% de su público son jóvenes?

El público en general son personas urbanas, cosmopolitas, o ejecutivos que buscan calidad a un precio razonable. Nuestra carta, marketing, branding y en general los conceptos del grupo están dirigidos a un público joven ya que no hay servicio a mesa y recientemente dirigiendo a los clientes hacia el pedido y pago móvil.

Sandra López de Erentxun.

¿Cómo se consigue fidelizar a un cliente en una era con tanta oferta?

Nuestro secreto siempre ha sido el mismo, productos e ingredientes de calidad, a un precio razonable y con un packaging cuidado. Todo ello en espacios acogedores.

¿Cómo está virando el negocio hacia un modelo más sostenible?

Debido a la naturaleza del concepto Juicy Avenue siempre hemos sido adelantados en este ámbito ya que nuestro cliente lo demandaba. Eliminamos el plástico hace años y lo sustituimos por cartón o PLA (almidón de maíz). No tenemos mermas de ingredientes ya que todo se hace en el momento y a demanda del cliente lo cual nos ayuda a ahorrar en desperdicio de comida.

¿Cómo ha crecido la compañía desde su nacimiento?

El grupo nació en 2011 con la marca Juicy Avenue. Inicialmente el crecimiento fue a través de franquicias, aunque en 2018 se decidió cambiar de estrategia a tiendas propias. Actualmente solo quedan dos franquicias y el resto de locales son gestionadas por el grupo. En 2020 y con la llegada de la pandemia nacieron el resto de marcas Sweet Teo, The Real y 500º Crust. El grupo lleva dos años seguidos duplicando ventas, pasando desde 2 millones de euros en 2020 a los 8 millones que están previstos para este año 2022.

¿Cuáles son las innovaciones que destacarían en los trece años que lleva la compañía?

En cuanto al producto hemos ido adaptándonos a las tendencias del mercado. En la fase inicial eran zumos naturales, posteriormente introducimos el Frozen Yogurt y los Bagels y recientemente los Pokes. Siempre nos vamos adaptando a las tendencias del mercado para poder ofrecer a nuestros clientes los productos de moda con el sello de calidad del grupo.

En cuanto al ámbito tecnológico, hemos incorporado herramientas de gestión y análisis sobre todo enfocadas a delivery que nos han ayudado a analizar con más facilidad las métricas para poder mejorar en calidad de producto, tiempos de entrega y procesos internos.

Actualmente hemos implantado el pedido y pago por móvil a través de la herramienta Cheerfy y nos encontramos en fase de pruebas para la implantación de Kioskos de pedidos como tienen las grandes cadenas de restauración rápida.

Alberto Banchio.

¿Qué expectativas de negocio tienen para el próximo año? Teniendo en cuenta la escalada de la inflación y una posible recesión

Este año está siendo un año complicado ya que se ha dado la tormenta perfecta: costes energéticos que triplican los de 2021, aumentos de los costes laborales debido a la falta de trabajadores disponibles, el aumento de coste de producto que ha ajustado aún más los márgenes y por si fuera poco al no haber límite en el incremento de IPC, las renovaciones de contratos están suponiendo un incremento del 10% anual.

Esto nos ha obligado a tener que subir precios para poder paliar estos efectos, aún así esperamos que este año sea excepcional y que a partir del próximo año podamos volver a los márgenes del año 2021.