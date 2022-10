La Coruña tendrá una planta de Omega-3 capaz de producir más de 10.000 toneladas anuales

La localidad coruñesa de A Somoza contará con la planta de producción de Omega 3 más grande de España. Podrá producir hasta 10.000 toneladas anuales y sus materias primas serán de origen natural, en concreto aceite de pescado y algas. Está previsto que entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2023

IFFE Biotech, filial del grupo industrial y de servicios con sede en Galicia IFFE Futura, que cotiza en el BME Growth, ha firmado con la firma gallega Biomega Natural Nutrients su primer contrato relevante para el suministro de 100 toneladas de omega-3 que producirá en su planta de As Somozas (A Coruña) -actualmente, en una fase construcción muy avanzada- a partir del próximo año.

La factoría, que será la más importante de España en términos de producción, tendrá una capacidad superior a las 10.000 toneladas anuales de omega-3. Con ello, IFFE Futura va a ser el actor número uno en el sector del omega-3 en España, con una cuota de mercado superior al 50% y entrará en el Top 10 del mundo cuando finalicen las obras de la planta en 2023, momento en el que comenzará la comercialización del producto.

España dará así un salto cualitativo en este mercado, que mueve 1,4 billones de euros a escala mundial, ya que en esta fábrica se producirá un omega-3 grado humano, con altos estándares de calidad y a un nivel muy elevado.

David Carro, consejero delegado y fundador de IFFE Futura, señaló que la noticia del contrato "infunde fuerzas renovadas para seguir profundizando en este apasionante proyecto, que vincula el mundo del conocimiento con el mundo empresarial para desarrollar productos saludables que harán mejor la vida de las personas, y es una señal inequívoca del prometedor futuro del grupo".

Por su parte, Francisco Conde, vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación de la Xunta, agradeció a IFFE Futura la confianza depositada en Galicia, al implantarse en un ayuntamiento y una comarca necesitados de iniciativa industrial con un proyecto de alto valor añadido que viene a ensanchar el músculo del sector biotecnológico gallego.

Omega-3 de calidad

La planta coruñesa refinará, desodorizará y blanqueará omega-3 con el fin de que no se perjudiquen las características de los productos en los que se integre y desarrollará ingredientes innovadores como aceites ricos de este ácido graso de altísima calidad para aportar los beneficios saludables del pescado y las algas a los sectores alimentario, farmacéutico y veterinario. Asimismo, será apto para fórmulas de nutrición infantil y para ser suplemento dietético, con el fin de mejorar la salud de las personas al contribuir a controlar el nivel del colesterol y prevenir patologías cardiacas.

El omega-3 que producirá la planta será sostenible al tratarse de una materia prima de origen natural como el aceite de pescado , que permitirá reutilizar los subproductos de la industria pesquera gallega y contribuir a la economía circular.

Impacto económico

La construcción de esta planta repercutirá de forma beneficiosa en la comunidad gallega con la generación de empleo en la zona. La compañía tiene previsto incorporar en los próximos meses 35 nuevos trabajadores directos altamente cualificados, entre ellos, ingenieros y especialistas en procesos y alrededor de 40 indirectos. Esto permite contribuir a desarrollar el tejido industrial en la comarca.

La fábrica estará a pleno rendimiento en un plazo de tres años a partir de que comience la producción. En concreto, se espera que para 2024 obtenga unas ventas de unas 2.000 toneladas y que en 2026 ya alcance las 5.000 toneladas.

La compañía estima un ROI del 33% en los tres próximos años, lo que supondrá una valoración del grupo de más de 75 millones de euros. La empresa espera generar un Ebitda acumulado de 21,8 millones de euros hasta 2026, con una facturación superior a los 86 millones de euros.

Gran demanda

Se espera que la demanda de omega-3 aumente un 6% anual hasta 2027, según GOED (The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s). Este mercado está experimentando un fuerte crecimiento ante el envejecimiento de la población, la concienciación del consumidor por la salud y el bienestar y la recomendación gubernamental del consumo diario de aceite omega-3. Además, existe un número cada vez mayor de enfermedades crónicas en adultos por el estilo de vida sedentario y una dieta con gran presencia de grasas que son nocivas para el organismo.

Los principales mercados a los que se venderá el producto son dos: Europa y Estados Unidos, ambos mercados desarrollados. Sin embargo, otras sociedades menos desarrolladas, como Asia y Latinoamérica, ya emulan las pautas de consumo de las desarrolladas y son, por tanto, geografías potenciales para exportar. El mercado objetivo, pues, es global.

IFFE Biotech está en contacto con los principales proveedores del mercado para obtener materias primas de la mejor calidad. Con ese fin, ya ha establecido fuertes conexiones con los proveedores clave. Asimismo, en una fase posterior, contempla aumentar la concentración del omega-3 que produzca mediante procesos físico-químicos, lo que hará que el consumo en las industrias clientes sea mucho más eficiente y más rentable.

Inversores de primer nivel

Varios inversores destacados liderados por Inveready han invertido 18 millones de euros en la planta. Junto a este gestor de activos, que destinó fondos por valor de 9 millones de euros a través de fondos híbridos, completa la lista de socios financieros un grupo de inversores expertos en el BME Growth, con una aportación de 4 millones de euros en fondos propios. Además, IFFE Futura ha conseguido financiación de Banco Sabadell, por un importe de hasta 4 millones de euros. También la Xunta de Galicia (a través de la sociedad mercantil XesGalicia) ha dedicado a este proyecto un importe de hasta 1,25 millones de euros.

Finalmente, Grupo Natac, empresa líder en el sector de los ingredientes naturales y accionista minoritario de IFFE Biotech ayudará en la finalización de las instalaciones y será socio en la distribución de la producción final.