Consumo, a favor de bajar el IVA a productos básicos y en contra de 'topar' precios

El director general de Consumo de la Junta de Andalucía, Agustín González Romo, ha señalado que la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de 'topar' el precio de alimentos básicos, "además de no cumplir con la legalidad, no supondría una solución al mal de fondo, que es aliviar a los ciudadanos la subida de precios que se ha producido como consecuencia de la inflación, ya que esta subida de precios no se debe al capricho de los distribuidores, sino a la necesidad de ajustar los precios al incremento de costes de toda la cadena, como ha sido el encarecimiento del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas, agravado por la guerra de Ucrania", por lo que a su juicio "se está abordando mal el problema". Se contemplan sin embargo como positivas medidas como bajar el IVA a determinados productos.

"No debemos olvidar que las grandes empresas también se enfrentan a este problema de costes y que sin embargo, ya vienen implementando medidas de ajustes de precios, como la promoción de la marca blanca, adaptación de los artículos o de sus presentaciones" afirma Agustín González. El director general critica también que la propuesta de Díaz supone "fomentar por parte del Gobierno, ya sea de manera obligada o recomendada, la compra de productos en las grandes superficies, puede suponer un agravio contra el pequeño comercio, pudiendo suponer la erosión de la limitada cuota de mercado que tienen las tiendas de proximidad, tal y como ya han manifestado distintas asociaciones, como la Asociación de Trabajadores Autónomos o la Confederación Española de Comercio".

"Además, topar los precios puede provocar un desajuste del mercado, ya que también repercutiría en el resto de la cadena de producción, pudiendo suponer un duro varapalo para el resto de sectores, algunos como el agrario o agrícola, que ya de por sí vienen sufriendo grandes pérdidas como consecuencia del incremento de gastos", añade el director general.

La vía del IVA

En opinión de González, el Gobierno "no debe cargar de medidas impuestas y que van contra principios y derechos como es el libre comercio y la libre competencia, sobre todo cuando ahí no está la respuesta. Es curioso que hable de topar precios en lugar de por ejemplo, reducir el tipo del IVA, algo que repercutiría directa y positivamente en el ciudadano y no perjudicaría al comercio, y digo que es curioso que no planteen esta medida justo cuando conocemos que la Hacienda Pública ingresó casi 22.000 millones de Euros más que el año pasado.

En este sentido, Agustín González aclaró que, si bien es cierto que ya existe un tipo reducido del IVA del 4% y otro del 10%, sería el momento de que la Administración demuestre que es la primera que hace un esfuerzo presupuestario, rebajando aquellos productos gravados con un 21% o con un 10% y rebajando al super reducido del 4%, e incluso exonerando del todo a los super reducidos.

Se defienden medidas de apoyo a las familias como el cheque escolar anunciado en Andalucía

El director general pone el ejemplo de la Administración autonómica andaluza, ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Gobierno andaluz va a destinar 20 millones de euros para ayudar a las familias con menos recursos con un cheque escolar de 100 euros por cada hijo o hija escolarizado en la enseñanza obligatoria. Así, ha explicado que este cheque podrán solicitarlo las familias con rentas inferiores a los 15.000 euros anuales y que está previsto que llegue a unos 200.000 estudiantes andaluces de Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial. "Eso son medidas que ayudan a los que más lo necesitan, eso son medidas directas y eficaces".