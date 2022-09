Ocho de cada diez consumidores aseguran que tira menos comida por la subida de precios

Ocho de cada diez consumidores españoles aseguran que con la escalada en los precios de la alimentación están tirando menos comida a la basura. Igualmente, nueve de cada diez refieren que la subida de precios de los alimentos está afectando a su presupuesto mensual y que ahora miran los precios más que antes.

Llegó septiembre y la inflación, junto a sus consecuencias, sigue siendo una realidad y no da tregua a los consumidores. Los precios continúan siendo elevados y esta subida se está notando, entre otras cosas, en los alimentos.

Llenar la cesta de la compra cuesta cada vez más dinero y esto ha hecho que las personas estén cambiando sus hábitos de consumo respecto a la comida como, por ejemplo, reducir su desperdicio. Así lo demuestra una encuesta realizada por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, en la que un 78% de los consumidores asegura que está desperdiciando menos comida debido a la subida de precios.

De acuerdo a los datos obtenidos en esta encuesta de Too Good To Go que han respondido más de 1.000 personas, nueve de cada 10 consumidores aseguran que la subida de precios de los alimentos está afectando a su presupuesto mensual y la mayoría destaca que ahora se fija mucho más en los precios a la hora de hacer la compra.

Eso sí, en un contexto de inflación como el actual, reducir el desperdicio de comida parece estar siendo una solución efectiva para los consumidores, ya no solo para contrarrestar el impacto que tirar comida tiene sobre el planeta sino también sobre sus bolsillos. En este sentido, tres de cada cuatro consumidores aseguran que ahora tiran menos comida que antes y algo más del 90% comenta que reducir el desperdicio les ayuda a ahorrar dinero.

Valorar la comida

Además, estos precios al alza en los alimentos está haciendo que las personas sean más conscientes y presten más atención al valor de los alimentos. El 79% de los encuestados afirma valorar ahora mucho más la comida y ser más conscientes de la importancia de no desperdiciarla debido a esta situación provocada por la inflación.

Antes era muy común no darse cuenta del valor real de la comida pero el contexto actual está fomentando la conciencia e impulsando hábitos de consumo más sostenibles y eficientes sobre la comida para cuidar el medio ambiente y también el bolsillo", señala Mariana Banazol, directora de marketing de Too Good To Go en España y Portugal.

En los últimos meses Too Good To Go registró un 10% más de usuarios salvando comida en la app. Entre los meses de marzo y julio de este año, coincidiendo con esta escalada de precios en los alimentos, Too Good To Go ha experimentado un incremento del 10% de usuarios salvando comida a través de la app.

Excedentes de comida

Too Good To Go es una aplicación que conecta a usuarios con miles de restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías y otros comercios de alimentación que ofrecen packs sorpresa con su excedente diario de comida a precios muy reducidos.

"De este modo los usuarios adquieren comida de calidad que no ha sido vendida durante el día en el establecimiento, con una reducción de hasta casi un 70% del precio original y evitando así que se desperdicie al final de la jornada", comentan en la plataforma.

Según datos de la compañía, actualmente un tercio de los packs que se están salvando en la app son de supermercados por la variedad de productos que en ellos se puede encontrar sobre todo de alimentos básicos. En este caso, un pack valorado en unos 15 euros de productos en perfecto estado que por tener simplemente algunas imperfecciones estéticas o estar cercano a su fecha de consumo corren el riesgo de ser desperdiciados, se ofrece en la aplicación por 4,99 euros.