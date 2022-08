¿Estás congelando y descongelando bien los alimentos en casa?

La congelación de alimentos es una excelente opción para luchar contra el desperdicio alimentario y ahorrar dinero aprovechando los alimentos no consumidos que están próximos a caducar. Pero, ¿sabes cómo congelar y descongelar los alimentos de forma segura en casa? Aesan, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria te enseña cómo hacerlo.

La congelación es un método seguro de conservación de alimentos capaz de prolongar su vida útil al tiempo que evita tener que tirarlos a la basura. Si los alimentos se mantienen a temperaturas constantes de -18ºC o inferiores se inactivan los microorganismos que los alteran y que pueden provocar enfermedades.

En relación con lo anterior, hay que decir que la congelación no destruye esos microorganismos, sino que detiene su crecimiento. Al descongelarse y aumentar su temperatura, los microorganismos se reactivan y se multiplican, pudiendo provocar una intoxicación alimentaria.

Siempre y cuando se realice correctamente, la congelación no supone la pérdida de nutrientes. Sin embargo, es necesario tomar una serie de precauciones y seguir unas pautas correctas para realizar de forma segura la congelación, el almacenamiento y la posterior descongelación de los alimentos.

¿Cómo protegemos los alimentos antes de congelarlos?

Existen diferentes opciones, pero es importante utilizar siempre materiales que estén clasificados como aptos para el contacto con alimentos. Por ejemplo, envases herméticos y bolsas para congelar con cierre hermético, o bien el propio envase en el caso de de los alimentos envasados.

De este modo se evita la aparición de cristales de hielo, coloraciones o quemaduras por congelación que pueden afectar al valor nutricional de los alimentos. Igualmente, se recomienda marcar en el envase de que alimento se trata y su fecha de congelación.

¿Cómo congelo los alimentos en casa?

Se recomienda que los alimentos se congelen a temperaturas inferiores a -18ºC, para lo cual se necesita un congelador de cuatro estrellas. La comida hay que congelarla lo más rápido posible, lo mismo que los productos comprados ya envasados, siempre antes de sobrepasar la fecha de caducidad o de consumo preferente.

Una vez que los alimentos han sido congelados se detiene el crecimiento bacteriano, por lo que se alarga su vida útil y se puede sobrepasar la fecha de caducidad original que figura en la etiqueta. Si se cocina más comida de la necesaria, es recomendable congelar el mismo día lo que haya sobrado para consumirlo en otro momento. Si se tienen alimentos a punto de estropearse, lo ideal es cocinarlos y congelarlos para no tener que tirarlos.

En relación a lo anterior, no es recomendable meter alimentos calientes inmediatamente en el congelador después de cocinarlos, puesto que puede afectar negativamente a otros alimentos. Una vez cocinados se deben dejar enfriar en la nevera antes de meterlos en el congelador.

También se recomienda dividir las porciones de comida en raciones individuales o en función del número de personas de la casa. Así se facilitará que los alimentos se congelen antes y se reducirá el desperdicio. Los alimentos que se han congelado y descongelado no deben volver a congelarse, salvo que se cocinen a más de 70º C durante al menos dos minutos.

¿Cuánto tiempo pueden estar congelados los alimentos?

Debido a que una congelación correcta mantiene los alimentos seguros casi indefinidamente, los tiempos almacenamiento recomendados son solo por motivos de calidad. Por ejemplo, las frutas y las verduras pueden congelarse entre 8 y 12 meses; la carne de vacuno, cordero y cerdo entre 6-12 meses; pollo (9-12 meses); carne picada y hamburguesas (3-4 meses); fiambres y embutidos (1-2 meses).

Por su parte, las claras y yemas de huevo crudas sin cáscara duran 12 meses; pescado blanco (6-8 meses); pescado azul (2-3 meses); marisco (3-6 meses) y sopas y guisos (2-3 meses). Si se compran alimentos ya congelados hay que consultar en el etiquetado la temperatura de conservación y su fecha de consumo preferente. Hay que recordar también que lo primero que entra en el congelador es lo primero que debe salir.

¿Qué alimentos puedo congelar?

Hay muchos alimentos susceptibles de ser congelados, otros no. Así, se pueden congelar carnes, pescados, embutidos, fiambres, verduras, legumbres, embutidos, frutas huevos batidos y pan, en tanto que no se pueden congelar verduras y frutas que se vayan a comer en crudo (lechuga, tomates, etc.), patatas, huevos con cáscara, alimentos con alto contenido en grasa, mahonesa y alimentos fritos.

¿Cómo descongelar los alimentos?

En el momento de descongelar los alimentos la mejor opción es hacerlo en la parte del frigorífico donde la temperatura sea más fría. Es recomendable sacar la comida del congelador con una antelación de al menos 12 horas y dejarla en la nevera sobre una bandeja que recoja el líquido que se genere.

Otra opción es la descongelación en el microondas. Es la más rápida de todas, pero no es homogénea. Para conseguir una descongelación más uniforme se recomienda utilizar la potencia más baja, cortar los alimentos en trozos pequeños (si es posible), repartirlos por la superficie del plato y girar o remover el alimento durante el proceso varias veces. En este caso conviene cocinar inmediatamente estos alimentos, ya que alguna parte ha podido comenzar a cocerse.

Algunos alimentos pueden cocinarse congelados directamente, como las verduras, hamburguesas y productos de pastelería, entre otros. Este método solo debe utilizarse cuando la etiqueta de los alimentos así lo indica y siguiendo siempre las instrucciones de preparación.

No es recomendable la descongelación a temperatura ambiente, salvo que lo indique el fabricante en el etiquetado, ya que a temperaturas entre 5 y 65ºC los microorganismos pueden reproducirse con mayor rapidez y se pondría en riesgo la seguridad del alimento. Tras la descongelación, se debe cocinar y/o consumir los alimentos lo antes posible.

En Aesan recuerdan que congelar y descongelar correctamente los alimentos permite alargar su vida útil garantizando la seguridad alimentaria y la calidad nutricional evitando el desperdicio.

¿Qué significan las estrellas del congelador?

El poder de congelación o el nivel de frío que alcanza un congelador se mide en estrellas: cuantas más estrellas más fría será la temperatura que puede alcanzar el equipo. En consecuencia, una estrella alcanza -6º y permite almacenar alimentos ya congelados hasta una semana. Si tiene dos estrella funciona a -12º y solo se deben almacenar alimentos ya congelados hasta un mes.

Un frigorífico de tres estrellas alcanza -18º y permite almacenar los alimentos ya congelados un máximo de tres meses, mientras que un frigorífico de cuatro estrellas alcanza temperaturas inferiores a -18º y es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenarlos a largo plazo.