China levanta el veto a H&M: vuelve a vender en la plataforma de Alibaba

H&M sufrió el veto, junto a otras marcas como Nike, de China por negarse a utilizar algodón de Xinjiang por el supuesto uso de trabajo forzoso en el sector. Los artículos han vuelto a estar disponibles en la plataforma de comercio electrónico Tmall de Alibaba.

La marca sueca desapareció de plataformas como JD.com, Taobao, Tmall y Pinduoduo después de que el Comité Central de la Liga de las Juventudes Comunistas de China criticara a la empresa sueca en la red social Weibo ('el Twitter chino'): "¿Quieres ganar dinero en China al tiempo que difundes rumores para boicotear el algodón de Xinjiang? ¡Ya te gustaría!", advertía.

El texto iba acompañado del comunicado de H&M en el que la marca declara la prohibición "de cualquier tipo de trabajo forzoso" en su cadena de suministro "sin importar el país o la región".

Casi 18 meses después, los artículos de H&M han vuelto a las búsquedas de Tmall. Además de desaparecer online, alrededor de 60 de sus tiendas cerraron , aproximadamente el 12% de la red comercial en el gigante asiático, a medida que aumentaba la presión sobre la compañía. H&M está menos enfocado en China que marcas como Uniqlo o Nike, el país solo representaba alrededor del 3% de las ventas y solo alberga el 10% de las tiendas globales. El problema venía al tratarse China del centro de fabricación más grande de H&M, con más de un tercio de sus proveedores.

Los usuarios de Tmall pueden tener dificultades para encontrar la tienda. Al escribir las palabras "HM Official Flagship Store", la tienda aparece en la pantalla. Pero la tienda oficial no mostrará términos como "HM" o "H&M". H&M había estado manteniendo conversaciones semanales con Alibaba sobre el regreso a la plataforma en línea, publica Bloomberg. La vuelta todavía no se ha hecho oficial, ni en redes sociales, ni en medios.