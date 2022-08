Retiran del supermercado un producto cárnico por contener gluten sin especificar

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento de una notificación de alerta, relativa a la presencia de gluten mal declarado en un conocido producto de los supermercados.

La alerta, trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, afecta al producto "Cordón Blue Extra"; un producto cárnico elaborado con pollo. En su etiquetado consta incorrectamente la mención, "sin gluten"; si bien en la lista de ingredientes se incluye el gluten.

Imagen del envase del producto. / AESAN

Datos del producto

En concreto, los datos del producto implicado son los siguientes:

- Nombre del producto: Cordón Blue Extra.

- Nombre de la marca: JC JUCARNE.

- Aspecto del producto: Envase plástico.

- Número de lote: 220730.

- Fecha de caducidad: 08/08/2022.

- Temperatura: Refrigerado.

De acuerdo con la información facilitada, el producto se ha distribuido exclusivamente establecimientos de Mercadona en la Comunidad de Canarias.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

No obstante, desde AESAN indican que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo o peligro para el resto de la población que no sufran problemas derivados de la ingesta de gluten.