Agricultores se manifiestan en Badajoz en protesta por los precios y la situación del sector

Agricultores extremeños han protagonizado este martes una protesta en la ciudad de Badajoz, convocada por la Plataforma en Defensa de Nuestro Campo, en protesta por los precios que están afrontando y por la situación que padece el sector agrario como consecuencia de la sequía y la subida de los costes de producción.

Inicialmente prevista como una tractorada, la manifestación se iba a iniciar con varias columnas que partirían desde distintos puntos de la región y confluirían en Badajoz ante la Delegación del Gobierno en Extremadura, pero que finalmente no ha sido posible tras ser denegada la entrada de estos vehículos en la ciudad tanto por la Delegación del Gobierno como por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Ante esta prohibición, los convocantes de la protesta se han quedado en la cabecera del Puente de la Autonomía, junto a la cual inicialmente podían aparcar los tractores en un lateral de Entrepuentes entre la rotonda de los Tres Poetas y Puerta Palma, con el objetivo de marchar posteriormente a pie a la Delegación del Gobierno.

Finalmente y tras una pequeña protesta en la que se han vivido momentos de tensión con la Policía Nacional cuando los manifestantes han cortado uno de los carriles de circulación entre el Puente de la Autonomía en dirección a Puerta Palma y han protagonizado una pequeña sentada al conocer que no se permitía la llegada de tractores a esta zona de la ciudad, la concentración se ha trasladado a una explanada de Valdepasillas, junto al Cementerio viejo, con la llegada de varios centenares de tractores llegados de Tierra de Barros o las Vegas Bajas.

Cabe recordar que se trata de una protesta convocada por Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres), La Unión Extremadura, Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), la Asociación Profesional de Agricultores de Don Benito y Comarca y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Vecinas.

Abaratar los costes de producción

En declaraciones a los medios, el secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha criticado que en principio les habían dicho que podían aparcar en la cabecera del Puente de la Autonomía los tractores, pero en ese momento les habían trasladado sobre los mismos que "por lo visto" les iban a dejar "unos en un lado, otros en otro, otros en más allá... es decir, no permiten que nos manifestemos pidiendo cosas que son muy justas".

"¿Qué pedimos? Que si los costes de producción nos están subiendo tantísimo como están subiendo podamos repercutir esos costes de producción en los productos que vendemos, tenemos un gasóleo que se ha disparado", ha señalado Cortés, que ha criticado igualmente la subida del gasóleo, de los fertilizantes, los fitosanitarios o los impuestos, dado que "todo está mucho más caro que el año pasado, y en cambio nuestros productos valen lo mismo o menos que el año pasado porque no podemos repercutir los costes de producción en los productos que vendemos".

Ante ello, se han querido manifestar, pero "no permiten que los tractores entren en Badajoz", ni tampoco que los que vienen por una carretera se junten con los de la otra. "No permite absolutamente nada esta delegada del Gobierno", ha apuntillado, junto con que en Mérida no les permitían entrar porque les decían que era una ciudad histórica y en Badajoz "por un problema de seguridad" cuando la semana pasada los tractores entraron en Granada o hace 15 días en Oviedo.

"En todas las capitales de provincia los tractores han ido a la Subdelegación del Gobierno, menos en Extremadura que no se nos permite", según Luis Cortés, que ha hecho hincapié en que lo primero que piden es que se les abaraten los costes de producción "tan impresionantes" que tienen y que deje el Gobierno de recaudar impuestos "a base de gravar a los productos que compramos", y segundo lugar "que haya un mínimo de democracia en las instituciones, puesto que la Constitución les da derecho a manifestarse.

"Y no puede ser que nos tengan como a perros aquí a las afueras de Badajoz porque no nos permiten entrar", ha explicado, para matizar que la intención de los manifestantes es ir "donde estén los tractores", tras lo cual ha avanzado que pedirán responsabilidades "a esta delegada del Gobierno por su actitud fascista que no respeta ni sus propias resoluciones".

Por su parte, el presidente de Agryga, Herminio Íñíguez Sánchez, ha apuntado a los medios que a primera hora han salido unos 170 tractores de la zona de Vegas Bajas y de la zona de Barros y que, en el momento de hablar con los medios, iban por La Albuera y faltaban aproximadamente 50 minutos para que llegasen a Badajoz "si es que no les paran más veces, porque les están parando para que pase el tráfico".

Una protesta, ha reconocido, que "no va a ser tan multitudinaria como otras manifestaciones, sobre todo por la época que es y la confusión que se ha dado", y sobre cuyos motivos ha incidido en que se ha convocado "sobre todo" por la subida de los costes, de los combustibles o la luz, a tenor de lo cual ha expuesto que en las explotaciones están en una situación "insostenible".

De este modo, ha destacado la "incertidumbre" que tienen, puesto que no saben si van a cubrir costes con los precios de venta de sus productos, algo que sucede en el caso, por ejemplo, de la fruta en la que "hay una presión grandísima por las grandes cadenas de precios hacia abajo", de manera que lo que quieren es "llamar la atención de las administraciones" que les tienen que "hacer caso" y gestionar. "No pedimos ayudas físicas y dinero, queremos gestión, gestión de las administraciones hacia el campo porque Extremadura al final es campo y tiene el peso que tiene", ha concluido.