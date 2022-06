McDonald's pagará 1.300 millones por evasión fiscal en Francia

McDonald's acordó pagar 1.250 millones de euros (1.300 millones de dólares) para resolver las investigaciones en Francia, donde el fabricante de Big Mac fue acusado de evadir impuestos al transferir ingresos injustamente a los vecinos Luxemburgo y Suiza.

Los acuerdos gemelos implican un trato de 508 millones de euros para poner fin a una investigación penal francesa sobre acusaciones de fraude fiscal, así como el pago de 737 millones de euros adicionales en impuestos atrasados ??y multas.

El principal fiscal financiero, Jean-Francois Bohnert, dijo que el monto total que debe pagar McDonald's es dos veces y media mayor que los impuestos que omitió: casi 470 millones de euros.

"Por lo tanto, es un castigo genuino", dijo Bohnert, quien dirige el Parquet National Financier o PNF, en una audiencia en París durante la cual el juez Stephane Noel detalló los montos y aprobó la resolución de las acusaciones penales. Según los términos del acuerdo, la empresa no se declaró culpable.

Los montos combinados son un récord francés para acuerdos por fraude fiscal, superando el acuerdo gemelo de 965 millones de euros alcanzado por Google en 2019 para poner fin a las investigaciones civiles y penales. En general, la mayor cantidad que Francia recaudó en un caso penal proviene del caso de Airbus SE, en el que el fabricante de aviones pagó 2100 millones de euros en 2020 como parte de una resolución de soborno coordinada con pagos adicionales en EE. UU. y el Reino Unido.

McDonald's Francia dijo en un comunicado posterior a la audiencia que en los últimos años había llevado a cabo "discusiones técnicas" con las autoridades fiscales y penales para llegar a un acuerdo sobre el marco fiscal para el uso de la marca y el know-how en el país. para 2009 a 2020.

La cadena de comida rápida se ha enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio de sus impuestos, y sus propios sindicatos se quejaron ante las autoridades francesas y los funcionarios de la Unión Europea de que transfirió injustamente las ganancias. Si bien los casos del jueves terminaron con una sanción, McDonald's obtuvo un indulto inusual a nivel de la UE en 2018 cuando los reguladores de la competencia abandonaron una investigación por separado sobre la legalidad de la doble no imposición de ciertas ganancias en Luxemburgo.

El caso penal francés tardó varios años en llegar a una conclusión. Fue impulsado por las quejas de los empleados de McDonald's, incluida una presentada ante el PNF en 2015. Al año siguiente, los investigadores se abalanzaron sobre la sede francesa de McDonald's al oeste de París para recopilar pruebas.

Las investigaciones se centraron en los denominados acuerdos de precios de transferencia sobre transacciones comerciales entre unidades de empresas, a menudo denunciados como métodos desleales para trasladar beneficios a jurisdicciones de menor tributación.

Se sospechaba que McDonald's había aumentado injustamente, hace más de una década, el nivel de regalías que pagaban las entidades francesas del 5% al ??10%, dijo el fiscal Sebastien de La Touanne.

"Esta modificación de la regalía parecía no tener justificación", dijo el jueves. De La Touanne agregó que no tuvo en cuenta los esfuerzos financieros de las entidades francesas para desarrollar su actividad local y no estaba en línea con los estándares internacionales.

Durante la audiencia, el juez Noel también destacó la importancia del país para McDonald's. "Francia es el segundo mercado más grande del grupo en términos de ingresos", dijo.