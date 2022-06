Zeena blanco, el único vino en lata elegido entre los 100 mejores de España

Propiedad de la compañía española Mindful Drinkers, Zeena Blanco Organic & Vegan 2021 ha sido uno de los 100 seleccionados en los Wines from Spain Awards, que premia a los mejores vinos españoles, valorados por profesionales del sector y prensa especializada de Reino Unido.

Elaborado a base de garnacha de Terra Alta de cultivo ecológico, es el único vino en lata galardonado de la historia del certamen, y su frescura y ligereza hacen de él una bebida versátil, diseñada para un consumidor inconformista y liberado de complejos, que se preocupa por su salud y la del planeta.

Tras dos años parado por la pandemia, el concurso Wines from Spain Awards ha celebrado este mes su octava edición, evaluando vinos de todos los estilos y categorías para celebrar la calidad y la excelencia de la vinificación española.

Presidido por el Master of Wine Tim Atkin, el jurado está compuesto por un panel de 14 jueces expertos, que evalúan siguiendo un riguroso proceso de cata a ciegas. Así, Zeena Blanco disfruta de un privilegiado puesto entre los 100 ganadores, que serán catados en la gala de entrega de premios que se celebra esta semana.

Para Sana Khouja, fundadora y CEO de Mindful Drinkers, esta designación supone "la consolidación en el mercado de nuestra firme apuesta por la calidad. Buscamos demostrar a los profesionales y al público más escéptico que Zeena es la apuesta segura por los vinos españoles de calidad en el "joy on the go", en un formato novedoso y sostenible para acercar el vino a nuevos momentos de consumo".

Y añade: "con este objetivo, lanzamos al mercado dos formatos para adaptarnos a cada uno de los distintos canales estratégicos de la marca: el formato 187 militros para la restauración, la hostelería, el transporte (cruceros, trenes, aviones) y los espectáculos; y el 250 mililitros para el canal offtrade. En UK todavía no tenemos presencia, ¡y nos morimos por estar!".

Zeena Blanco Organic & Vegan 2021 es un monovarietal de Garnacha blanca de Terra Alta, de tono dorado elegante y brillante, con aroma limpio con tonos florales y cítricos, seco y fresco en la boca, con cuerpo ligero. Junto al White, Zeena presenta también sus variedades de garnacha Tinto y Rosado, y la novedad de este verano: Zeena Burbujitas, un sparkling de Parellada.

Aluminio reciclable

Están envasados en aluminio reciclado y reciclable, sellado herméticamente y protegido por una película interna de Vinsafe para mantener inalterados su aroma y sabor. Su carácter libre y rebelde empuja el movimiento 'a sip of freedom' de la marca: un cambio hacia la actitud positiva, orientado a esa gente dinámica y urbana, que busca descubrir nuevas fórmulas para disfrutar de su pasión dónde y cuándo quiera.