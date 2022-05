Pedro Ruiz (Vitartis): "El sector agroalimentario es el gran bastión de la España rural"

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) celebra los días 2 y 3 de junio en Valladolid su II Congreso bajo el lema 'Futuro con propósito'. Con su presidente, Pedro Ruiz Aragoneses abordamos los principales retos del sector.

¿Cómo les está afectando la subida de costes?

Estamos preocupados. Ni la industria ni el sector primario pueden mantener unos costes que han subido más de un 30% y que afectan no solo a las materias primas o la energía, sino también a las inversiones que se están haciendo. Habrá que repercutirlos en el precio final. Además, esta inflación, que esperemos que no se convierta en estanflación, merma el poder adquisitivo de los ciudadanos y habría que bajar los impuestos para favorecer el consumo.

¿Qué pediría al Gobierno?

Una respuesta más rápida de la que estamos teniendo. Es bueno que se genere un clima de tranquilidad, de cierta confianza en el mercado para que la cosa cambie, en vez de generar más intranquilidad. Entre la guerra, las relaciones geopolíticas que tenemos, necesitamos ver cierta luz. No podemos estar sin hacer nada.

Hace unos días Pedro Sánchez anunció un incremento de los fondos NetxGen en 800 millones. ¿Cree que es suficiente?

Es una buena noticia porque refleja la importancia y el peso que el sector agroalimentario tiene en nuestra comunidad, en el país y en la UE. Hemos visto cómo la guerra de Ucrania ha repercutido en el mercado del cereal y cómo está cambiando las relaciones a nivel agroalimentario internacional. Tanto la automoción como el turismo están en un momento delicado y el agroalimentario continúa creciendo. Es una seña de identidad de nuestra región aunque debería serlo del país pero por desgracia se han sufrido ataques desde el propio Gobierno. Que haya un aumento es bueno pero pediría mucho más.

¿Y la tramitación de los fondos está siendo ágil?

Estamos cansados de que nos pidan proyectos, trabajar en un Perte del que no tenemos información de ningún tipo. Nuestra propuesta desde el principio fue que llegara a las pymes para que dinamizasen la economía real. La sensación que tengo es que se está buscando un macroproyecto que en el sector agroalimentario no tiene sentido y de que al final se va a utilizar para tapar agujeros. Es cierto de que hay una comunicación contante con la Consejería de Economía o la de Agricultura pero cuando llegamos las reuniones están vacías, cuando preguntamos condiciones o plazos, no hay nada. No se si el problema es del Gobierno central o del regional pero nos encontramos con que la administración pública no tiene recursos, ni capacidad para gestionar tantos millones de euros. Luego hablamos de sostenibilidad y digitalización como si no hubiera otra cosa. Está muy bien pero todas las empresas punteras que desde el principio hemos apostado por la digitalización y sostenibilidad, qué hacemos. Los Next Gen reflejan algo preocupante: que el dinero está en la administración pública y la actividad en el sector privado. Ser capaces de encontrarnos en esa colaboración público privada es difícil: vamos a ritmos distintos, tenemos visiones diferentes.

¿Pueden perderse fondos?

Hay posibilidad de que se pierdan si no lo gestionamos bien. Si se pierden me preocupa pero más si se gastan en proyectos que no son interesantes. Parece que se nos ha olvidado que una parte importante de los fondos hay que devolverlos.

La industria agroalimentaria está muy vinculada al mundo rural. ¿Se está teniendo en cuenta al sector en esa estrategia?

El gran reto es la España rural, para la que el sector agroalimentario es su gran bastión. Se ha demostrado su esencialidad y más allá de producir para asegurar la alimentación, seguimos creciendo en exportación y somos los únicos que han crecido desde 2008. Debería tener un peso mucho mayor pero no sé si es poco glamuroso a nivel político que el sector agroalimentario sea la seña de identidad como en países como Francia, Holanda e incluso Alemania. Lejos de eso tenemos críticas y piedras en el camino.

¿Encuentran dificultades para encontrar mano de obra?

El sector primario tiene dificultades pero veo que hay gente joven incorporándose, dejando otros trabajos para dedicarse a la agricultura o ganadería que tenían sus padres. No sé si tantos como querríamos pero creo que es más importante la cuestión cualitativa de que hay gente que quiere volver. Hemos denunciado la falta de formación y desde Vitartis estamos trabajando en colaboración con la Empresa Familiar en la FP Dual porque al final somos los mismos y estar llevando personal de una empresa a otro no tiene sentido. Necesitamos personal con capacitación en el sector primario, con una mayor profesionalización en la gestión del agua, de los residuos, del manejo del cultivo y del ganado. En la industria también para ser más eficientes. Luego, en el encaje con el cliente final encontramos muchas dificultades. Una parte importante del sector agroalimentario va a la gastronomía y nos encontramos con muchísimas dificultades para encontrar camareros y también en niveles salariales muy difíciles.

Vitartis celebra el II congreso de la Industria Alimentaria. ¿Qué espera?

Lo primero que después de dos años de pandemia y del primer congreso, que fue un éxito, podamos volver a encontrarnos y poner encima de la mesa retos e inquietudes. Queremos llevar esto más allá con actores de todo el país, conocer qué se está haciendo en otras regiones para ver qué podemos aprender. Nuestro lema es 'Futuro con propósito' porque desde Vitartis hemos apostado por mirar hacia delante pero siempre se ha defendido el para qué. Y ese futuro pasa por poner mucho el foco en las personas porque sin ellas no vamos a poder conseguir nada en sostenibilidad, competitividad y responsabilidad. Hay una parte importante de talento, de liderazgo en la España vaciada y contaremos con ponentes de primer. Y tenemos el espacio de innovación, donde muchos socios nos van a contar lo que están haciendo y en generar oportunidades en proyectos conjuntos.

Relacionados Vitartis defiende la digitalización de toda la cadena alimentaria para avanzar en sostenibilidad y productividad