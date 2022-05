EEUU importa 32 toneladas de leche para bebés desde Europa para aliviar la crisis nacional

Hace varias semanas que EEUU se enfrenta a un problema especialmente preocupante dentro de la escasez de ciertos productos que afecta a todo el planeta: la falta de leche de fórmula para bebés. Este fin de semana, la Fuerza Aérea fletó un cargamento de 32 toneladas de leché de biberón desde Europa, en un intento de aliviar los problemas de miles de familias que no saben cómo alimentar a sus hijos.

El Gobierno espera que este cargamento, que supone un 15% de las necesidades del país, pueda permitir reabastecer a las tiendas. El presidente, Joe Biden, ordenó la semana pasada el uso de aviones militares para transportar leche, e invocó poderes de emergencia bajo la Ley de Producción de Defensa para estimular la fabricación nacional.

