Boubault (Phenix): "Nuestra app ayuda a las familias a ahorrar hasta 800 euros al año en su compra"

Phenix es una 'app' gratuita antidesperdicio que pone en relación los excedentes de comida de todo tipo de comercios con los consumidores. Así, un usuario puede comprar comida a un precio muy reducido (con descuentos de hasta un 70%) en los comercios de barrio, como fruterías o panaderías, además de en supermercados. Entrevistamos al director general de Phenix España, Jean Baptiste Boubault

¿Cuándo nació Phenix?

Phenix nace en Francia en 2014 y actualmente, somos la empresa líder contra el desperdicio alimentario en Europa con una fuerte presencia en cinco países europeos (Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España) con más de 30 filiales repartidas por toda Europa. Hemos salvado del desperdicio 125 millones de raciones de comida desde que empezamos. En Europa trabajamos con grandes cadenas de distribución y marcas como Carrefour, Intermarché, E-Leclerc, Dia, Consum, Condis, Casino o Système U, Santagloria, Áreas, Franprix, Dija, Eroski, L'Oréal, Leroy Merlin, Danone, Henkel, Florette o Pierre Fabre entre otros.

¿Cuándo llegaron a España?

En España desembarcamos en 2020 y lo hacemos primeramente con la app antidesperdicio de alimentos. Una aplicación gratuita que conecta el excedente de los más de 15.000 comercios colaboradores (2.000 en España) con los tres millones de usuarios (350.000 en España) que salvan alimentos a diario y ahorran en su compra. Actualmente está disponible en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante.

"El usuario puede elegir los comercios más afines según su dieta o el horario de recogida que más le convenga"

¿Qué soluciones antidesperdicio ofrecen?

Tenemos tres soluciones. La primera es Phenix Connect, que es una plataforma que conecta el excedente alimentario de grandes superficies con asociaciones benéficas y bancos de alimentos. Gracias a esta herramienta ya se han donado 165.000 raciones de comida valoradas en más de 180.000 euros. Luego está Phenix Date, una herramienta digital con la que detectar a tiempo los productos que van a caducar en toda España. Finalmente, tenemos Phenix Stick, solución que aplica descuentos a los productos que están a punto de caducar a través de etiquetas para evitar su desperdicio a nivel nacional.

¿Con qué empresas o supermercados trabajan en España?

En España, principalmente trabajamos con supermercados, fruterías y verdulerías, dark store, panaderías, casas de comida para llevar, carnicerías, pescaderías, pastelerías y restaurantes. Trabajamos mayoritariamente con supermercados de las principales cadenas nacionales y locales como Carrefour, Eroski, Dia, Consum o Condis.

"En 2021 salvamos 385.000 raciones de comida con las que evitamos 585.000 kilos de emisiones de CO2"

¿Cómo recibe el cliente su pedido?

Con el fin de reducir al máximo el impacto ambiental, el cliente recoge el pedido en el propio comercio. La app de Phenix funciona por geolocalización y le muestra al usuario todos los comercios que tiene cerca según su ubicación. El usuario puede usar los filtros para que le aparezcan los comercios más afines según su dieta o según el horario de recogida que más le conviene.

¿Qué cantidad de comida evitan que se desperdicie anualmente en España?

El pasado 2021 en España, gracias a nuestra app antidesperdicio salvamos 385.000 raciones de comida con las que evitamos 580.000 kilos de emisiones de CO2, y, gracias a nuestro programa de donaciones, conseguimos donar 21.300 raciones de comida a asociaciones benéficas valoradas en 53.000 euros. Además de estas cifras, lo importante es destacar que cada vez hay más personas concienciadas en actuar contra el desperdicio en España.

¿Cuáles son sus perspectivas de crecimiento?

Para 2023 tenemos como objetivo estar presente en diez países europeos y salvar 450.000 raciones de comida al día, frente a las 125.000 actuales. Para ello, hemos puesto en marcha una estrategia de consolidación y crecimiento en Europa. En los próximos años pretendemos ser uno de los gigantes que actúan contra el desperdicio de alimentos a nivel global.

"El usuario puede encontrar en la aplicación todas las categorías de alimentos de una compra habitual"

Están presentes en siete ciudades españolas ¿Van a ampliar su presencia en otras localidades?

Actualmente, nuestras soluciones antidesperdicio como Phenix Connect, Phenix Date o Phenix Stick pueden implementarse por toda España y cualquier supermercado podría usar nuestros servicios para reducir el desperdicio en sus tiendas. Es Phenix App la solución que de momento solo puede utilizarse en siete ciudades, en las que nos hemos fijado el objetivo de consolidar el servicio y ampliar el número de establecimientos colaboradores. Más adelante, pondremos en marcha el plan de expansión a nivel nacional.

¿Dónde pueden hacer la compra los usuarios de su aplicación?

Phenix conecta el excedente de comida de todo tipo de tiendas o comercios de alimentación a través de su aplicación móvil. De esta manera, el usuario puede comprar comida en perfecto estado a un precio muy reducido en los comercios de su propio barrio. En la app el usuario puede encontrar todas las categorías de una compra habitual. Esto permite a nuestros usuarios habituales, la gran mayoría mujeres de entre 35 y 55 años, ahorrar mucho dinero en sus compras.

"El cliente puede pagar por alimentos todavía aptos para consumir entre un 50% y un 70% menos"

¿Cuánto dinero es posible ahorrar con su aplicación antidesperdicio?

Haciendo una simulación con una familia que compra dos cestas a la semana en la app, si el precio de la cesta es de 3,99 euros, y el precio normal del establecimiento es de 12 euros, el ahorro en cada operación es de 8 euros. Se puede ahorrar unos 80 euros de media. En el caso de un año, comprando dos cestas el ahorro sería de más de 800 euros. Si compramos esto con el presupuesto de alimentación promedio de una familia en España, podría suponer un 20% de descuento.

¿Notan cierta reticencia en el consumidor a adquirir productos próximos a caducar?

Todo lo contrario, los usuarios que compran a través de la app antidesperdicio de Phenix tienen muy claro que su objetivo, aparte de ahorrar dinero en sus compras, es salvar esos alimentos, y de esta forma contribuir a evitar el desperdicio y reducir el impacto ambiental. Su forma de actuar forma parte de nuestro movimiento como empresa certificada como B Corporation, que propone soluciones tecnológicas para actuar contra el desperdicio alimentario, y construir una economía más inclusiva y sostenible para todas las personas y el medioambiente.

¿Y en adquirir, por ejemplo, la fruta con peor aspecto?

También adquieren alimentos como fruta que no tienen un aspecto impecable, o una barra de pan que no está recién horneada, pero son igualmente aptos para consumir con la diferencia de que pagan desde un 50% a un 70% menos.

¿Cree que la elevada inflación va a impulsar iniciativas como la suya?

La inflación impacta en todos los sectores, ojalá que en el nuestro surjan iniciativas para que el desperdicio de alimentos se vea reducido. Nos podemos quedar con el problema y quejarnos, o podemos pensar con una mentalidad de economía circular y hacer que los problemas de algunos (los excedentes de comida de los comercios) sean las soluciones de otros (los consumidores cuyo poder adquisitivo se reduce cada mes).

¿Cuál es el valor añadido de Phenix con respecto a To Good To Go?

Ofrecemos soluciones contra el desperdicio en toda la cadena de suministro de los alimentos: desde su producción hasta que llega al consumidor. Damos a los distribuidores de alimentos soluciones eficaces para reducir el desperdicio en sus tiendas y, por ende, reducir el coste de la gestión de su merma. Y esto no solo lo hacemos con nuestra app antidesperdicio, sino también con nuestro programa de donaciones (Phenix Connect), nuestra herramienta digital para detectar a tiempo los productos que van a caducar en los lineales (Phenix Date) y nuestra herramienta para etiquetar productos que están a punto de caducar con descuentos para evitar su desperdicio (Phenix Tag).