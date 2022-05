Alertan de ingredientes no declarados en casi 100 chocolates: estas son las marcas afectadas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento de una alerta, emitida a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), relativa a la presencia de cacahuete no especificado en el etiquetado de productos de chocolate.

En concreto, la proteína de cacahuete no declarado se ha incluido en lectina de soja, procedente de La India. Este componente ha sido empleado en la elaboración de diferentes productos y distribuidos "en la mayoría de las comunidades autónomas".

La alerta afecta a casi un centenar de productos elaborados con chocolate, tanto tabletas, como chocolatinas, figuras (con forma de monedas, paraguas, lápices) de once marcas. Las marcas de los productos implicados son:

- AMATLLER

- BON PREU

- CHOCOLATES AMATLLER

- CHOCOLATES DE MENDARO

- CHOCOLATES LACASA

- CHOCOLATES SIMON COLL

- CHOCOLATES SIMON COLL / WAKSMAN

- FABORIT

- KA KAW

- LEKKERLAND

- MUSEU DE LA XOCOLATA

Riesgo al consumirlo

Desde AESAN recomiendan a las personas alérgicas al cacahuete que se abstengan de consumir los productos involucrados si disponen de ellos en sus hogares.

Dado que varios de estos productos van dirigidos a los niños (tienen forma de paraguas, monedas, lápices ), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a los padres estar a atentos a los posibles síntomas de una alergia alimentaria, que pueden ser muy variados y combinarse entre sí: urticaria (erupción cutánea en forma de habones y/o picor), hinchazón en los labios, estornudos, picor nasal, moqueo, vómitos, diarrea, náuseas, etc.

En caso de una sintomatología intensa y, en especial, de dificultad respiratoria, es recomendable solicitar asistencia sanitaria. No obstante, la agencia indica que su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de la población que no presenta alergias o intolerancias al cacahuete.