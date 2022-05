Así ha evitado una app el desperdicio de 135.000 toneladas de comida en seis años

La app especializada en evitar el desperdicio alimentario, Too Good To Go, evitó el año pasado que un total de 52.554.009 packs de comida acabaran en la basura en los 17 países en los que opera.

La actividad de la aplicación, que aumentó su actividad un 84% respecto al año anterior, ha conseguido salvar más de 135 millones de packs a nivel global desde 2016, lo que equivale a más de 135.000 toneladas de comida.

En estos seis años de actividad, la app ha acumulado más de 56 millones de usuarios y más de 152.000 establecimientos adheridos a su modelo de lucha contra el desperdicio, entre los que se encuentran establecimientos de España como Alcampo, Carrefour, Ametller Origen, Santagloria, Manolo Bakes, Domino's Pizza, los hoteles NH, entre otros.

En España, la app salvó en 2021 más de 3,6 millones de packs y ya suma un total de más de 7 millones de packs de comida salvados desde que aterrizara aquí en septiembre de 2018.

El pasado año Too Good to Go llevó a cabo una auditoría completa en sostenibilidad en colaboración con la plataforma Planetly, que confirma que en 2021 se convirtió en empresa Carbono Neutral+ apoyando diversos proyectos para neutralizar sus emisiones. Este año la compañía se compromete a seguir apoyando proyectos de compensación en Malawi, Perú y Turquía, y a reducir activamente sus emisiones estableciendo objetivos y políticas concretas para conseguirlo.

El foco en el consumo preferente

La firma también está realizando acciones de concienciación como su iniciativa 'Mira, Huele, Prueba', en colaboración con grandes marcas como Danone, Unilever o Nestlé, entre otras, que se extendió a más países europeos en 2021 y entre ellos España. Su distintivo se incorpora a los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar a los consumidores que, una vez pasada, utilicen sus sentidos para saber si el producto está bueno para consumir antes de tirarlo.

Su objetivo es actuar sobre el dato que señala que el 10% de toda la comida que se desperdicia en Europa se debe a la confusión que existe sobre la diferencia entre la fecha de consumo preferente y de caducidad.

En España, ya se han unido a esta iniciativa 35 marcas entre las que se encuentran Danone, Palacios, RobinGood, Vitalinea, De Buen Café, Danonino, Hellmann's, Danacol, Tierra Madre de Oxfam Intermón, Brebel, Hericamps, Actimel, Alpro, Oikos, Yosoy, Alimentos Sanygran, Almendrola, Monsoy, Veggie Maai, Kaiku, Kaiku Sin Lactosa, Kaiku Begetal, Kaiku Km0, Hort del Silenci, Almendras Chirlata, La vaca que ríe, Babybel, Quien es el Jefe, Central Lechera Asturiana, Gaza, Bico de Xeado, Gogo Squeez, La Antigua, Activia y Väcka. A día de hoy el distintivo 'Mira, Huele, Prueba' ya se puede encontrar en los envases de más de 500 referencias.