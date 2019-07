Los ingresos de IBM cayeron un 4% en el segundo trimestre del año

Jose Luis de Haro Nueva York

International Business Machine, más conocida como IBM, registró entre los meses de abril y junio de 2019 unos ingresos de 19.160 millones de dólares, un 4% menos que el mismo periodo de 2018. En el segundo trimestre del año pasado, la compañía registró un beneficio neto de 2.400 millones de dólares y ventas por valor de 20.000 millones de dólares. De esta forma, la entidad encadena ya su cuarto trimestre consecutivo de caídas en sus ventas.

Los analistas esperaban que IBM registrase un beneficio por acción de 3,07 dólares por título sobre ingresos de 19.160 millones de dólares.

IBM continúa con su transición hacia la computación en la nube. Sus ingresos se han visto afectados durante varios trimestres pero se espera que su reciente adquisición de Red Hat por 34.000 millones de dólares aumente la fortaleza dentro de este negocio.

Su consejera delegada, Ginni Rometty, intenta que la compañía vire hacia la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y otras áreas para compensar la disminución en otros negocios, como los servicios de infraestructura informática.

Es importante recordar que los ingresos de IBM cayeron durante 22 trimestres consecutivos después de que Rometty tomase las riendas en 2012. Aunque a finales de 2017, lo peor parecía haber pasado, el repunte de los ingresos durante tres trimestres resultó ser temporal.

La adquisición del gigante del software de código abierto Red Hat, la más grande en los 108 años de historia de IBM, es una pieza clave en la estrategia de la empresa para dominar lo que se conoce como la "nube híbrida".

Los ingresos de Red Hat no se han incluido en los resultados presentados el miércoles porque el cierre de la compra se produjo después del segundo trimestre. No obstante, el martes, IBM anunció una alianza multianual con AT&TInc. Eso incorpora la tecnología de Red Hat. Las compañías no revelaron términos financieros, pero IBM dijo que valía miles de millones de dólares.

En estos momentos, de los 17 analistas que ofrecen proyecciones a 12 meses para IBM, la media estima un precio objetivo para la acción de la compañía de 150 dólares, lo que representa una prima del 5% desde los niveles actuales.

El consenso entre los analistas ofrece una recomendación de mantener. De un total de 20, en estos momentos 6 ofrecen una recomendación de compra, 12 de mantener y 2 vender. En lo que llevamos de año, las acciones de IBM se han revalorizado un 25,6%.