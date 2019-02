NYX Hotel Madrid, el mejor 'palco' para vivir el clásico

Se aproxima uno de los partidos más esperados del año, el gran Clásico, donde el Real Madrid y el Barcelona se vuelven a ver las caras. Además, por partida doble. Mañana miércoles a las 21h. con la Copa del Rey y el próximo sábado a las 20.45 h. harán su mejor juego y NYX Hotel Madrid ha preparado exclusivas propuestas para vivir estos encuentros de manera especial.

Para adentrarse en el ambiente y disfrutar de este gran Clásico de manera única, el establecimiento lifestyle de Leonardo Hotels, proyectará los partidos en tres pantallas gigantes y preparará originales propuestas para saborear el momento. Entre ellas, una oferta de vino más tapa deliciosa para brindar con un buen caldo por los goles. Podrán elegir entre dos alternativas acompañadas con una tapa especial diseñada para la ocasión: el blanco José Pariente (D.O. Rueda), acompañado de una tapa de Corazón de alcachofa confitada y romesco o una copa de tinto La Planta (D.O. Ribera del Duero) y tapa de Chupa chups de codorniz con migas de panko japonés. El sábado, en cambio, se podrá optar por un vino Luis Cañas (D.O. Rioja) y Esfera de patata confitada al tomillo y brava japonesa y/o el vino Emilio Moro (D.O. Ribera del Duero) junto al Rollito de carrillera de cerdo y reducción de mango.

Para los más 'cocteleros' no pueden faltar los combinados de siempre con sello 'NYX' como el Jardín NYX, elaborado con pisco, melón, sirope de menta y clara de huevo; Beso de Julieta, donde el gin de rosas, el sauco, la pera sichuán y la tónica hibiscus son los protagonistas o el Kentuky de Jerez, donde priman el whisky, la barbacoa ahumada, el palo cortado y bacon.

NYX Hotel Madrid vuelve a hacer disfrutar a los citylovers de la vida nocturna de la capital en un ambiente de lo más cool. Además, la retransmisión del Clásico se convierte en una excusa perfecta para conocer o volver al establecimiento, ubicado en Aviador Zorita 34, a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu.

Un ambiente de lo más cool

NYX Hotel Madrid llegó hace un año a la capital con el propósito de renovar la oferta de ocio y afterwork de la ciudad, con un innovador y moderno concepto estético. El arte adquiere un papel protagonista en este hotel de la mano de jóvenes talentos locales. El establecimiento está continuamente desarrollando actividades y preparando eventos singulares, acorde con la actualidad (ARCO Madrid, Mercedes Fashion Benz ). Todo está pensado para los citylovers, los amantes de la ciudad, para proponerles permanentemente actividades y planes diferentes. El fútbol, máxime teniendo en cuenta la proximidad del Santiago Bernabéu, también se integra en la agenda de eventos del hotel.

Si te quedas con ganas de más

Un espectacular lobby ocupa toda la planta baja de NYX Hotel Madrid, integrando también el salón de desayunos. La pieza central es la zona del bar, con una amplia barra y una zona de mesas y sofás donde acomodarse con tranquilidad para disfrutar de una copa y de las actuaciones en directo de DJ's varias noches a la semana.