Las 'perlas' del debate de González y Aznar en DigitalES

Felipe González y José María Aznar, expresidentes del Gobierno entre 1982 y 2004, no sólo asumen que cada vez coinciden en más foros como contertulios sino que -muy a su pesar- también comparten parecidas opiniones. "Estamos los dos preocupados porque cada vez nos ponemos más de acuerdo", resumió González mientras asentía Aznar. Es el caso de la propiedad de los datos personales, que debe corresponder siempre a los usuarios, así como la necesidad de regularlos, para no dejarlos sin control al arbitrio de las empresas más poderosas del mundo. Los dos líderes políticos, reunidos para la clausura de las jornadas DigitalES Summit, también abogaron por el consenso, el diálogo y la visión de futuro en un espacio de centralismo, alejados de los bloques antagónicos de uno y otro sesgo. A lo largo de 40 minutos de desenfadado debate, moderado por Eduardo Serra, presidente de DigitalES, las dos espectadores de excepción del panorama político soltaron decenas de frases que merecen recopilarse. Tal cual.

Felipe González (presidente del Gobierno 1982-1996):

"Sé lo que haría para encauzar la situación política pero no lo voy a decir".

"Recomendaría a los políticos lo mismo que decían las maestras de antes en el colegio: Váyanse al rincón de pensar y luego cuéntenme qué quieren hacer con España".

"No me quejo nada más que de mi propia angustia".

"Me di cuenta de que me hacía viejo cuando tenía que mirar para el suelo para ver donde ponía el pie para no caer. Y al mirar al suelo pierdo el horizonte, que es lo que sucede a las sociedades viejas".

"La revolución tecnológica es la revolución de la comunicación entre los seres humanos".

"En el bipartidismo se gobernaba buscando el espacio de la centralidad. Es una estructura política centrípeta. Ahora hemos superado el bipartidismo y tenemos pentapartidismo".

"Estamos retrasados en tecnología y aún no comprendemos que la magnitud del cambio nos va a obligar a revisar todas las relaciones políticas, sociales y económicas".

"Tenemos que cambiar los procesos educativos, fiscales, formación profesional, relaciones industriales".

"España ha ido muy bien en términos generales, pero está lo suficientemente bien -sin exagerar-, como para decir que haya llegado el momento de lo estropearlo, que es lo que temo que puede ocurrir".

"Ninguna de las grandes reformas se pueden hacer desde Gobiernos que no consoliden mayorías".

"El impacto de la digitalización no es que estemos corriendo para alcanzar el futuro, sino que tenemos que correr para alcanzar el futuro que ya tenemos a nuestra espalda".

"Antes se había pactado un bipartidismo imperfecto. Había 460 siglas distintas que se presentaban a las Elecciones y las condiciones de competencia no eran muy diferentes a las de ahora".

"La característica política fundamental del momento son los bloques, que no buscan la centralidad sino el antagonismo. Y cuando se busca eso, se termina por premiar a quien está en el extremo más alejado del centro dentro de cada bloque".

"No hacen falta gobiernos de amplia mayoría y sí políticas pactadas y de consenso".

"Todo ha cambiado y la velocidad del cambio no es la de la revolución industrial, que duró un siglo y medio alcanzar todo el mundo. La revolución digital logra lo mismo en sólo una generación".

"Puedes fiscalizar una empresa cuya materia prima sea el petróleo, pero no cuya materia prima son los datos acumulados y personales, ¿cómo se fiscalizan? ¿Los datos son propiedad de cada individuo o de quien los usa y abusa?".

"El Parlamento británico tiene una enorme capacidad para impedir que se decida nada y en esa broma están jugando desde hace mucho tiempo".

"Los políticos de antes somos tan inútiles o útiles como los de ahora".

"Será posible convocar a los ciudadanos hasta cuatro veces en cuatro años en Elecciones Generales sin reconocer que deben votar hasta que aprendan. Hay que decir a los políticos: aprenda usted a administrar el voto que le dan".

"Aquello de bipartidismo con áereas de consenso tampoco se lleva mucho en EEUU".

"Con las cosas de comer no se juega, como diría cualquier padre de familia y ahora vamos a decir qué son las cosas de comer. Es un problema de pensar más en el interés general que en el particular".

"Todos los que empiezan en politica son presuntamente culpables. No se sabe pero ya se averiguará".

"La inestabilidad política todavía no ha afectado a la economía... por el momento. Ahora bien, una inestabilidad prolongada genera una desconfianza en los actores e inversores que terminas pagando muy caro".

"La política puede ayudar sensiblemente a estropear lo que va bien si no se hace bien. Es difícil que mejore la tasa de crecimiento, pero marginalmente puede hacerlo si genera confianza".

"Si no se resuelve la crisis política terminará por afectar las reformas que de verdad tenemos que hacer para acercarnos al futuro que tenemos ya casi por detrás".

"Los datos personales som propiedad de Facebook, que para colme tiene su propia moneda"-

"Las compañías más exitosas del mundo tienen intangible que son los datos personales, que no tienen fiscalidad, control y se usan como se quieren. Algún marco regulatorio tendría que haber".

"En España se vive mejor que en ningún otro sitio. Solo falta acabar con la inestabilidad política, que nos puede acabar haciendo mucho daño".

"No soy pesimista. Pero cuando perdamos algunos de los beneficios que hemos tenido tendremos que empezar a buscarlos. En algunos países se desprecia la democracia cuando la tienen y la añoran cuando la pierden".

"Los portugueses dicen en la UE que en el conjunto de los países algunos somos conscientes de que somos pequeños y otros no saben que somos pequeñitos"

José María Aznar (Presidente del Gobierno 1996-2004)

"Entré a presidir el Gobierno cuando tuve el acierto de sacar a González".

"Las circunstancias en España no permiten la toma de decisiones, y eso afecta al presente y futuro del país".

"La perdida de centralidad es un problema muy grave y eso nos diferencia de otros momentos de la vida de España"

"Europa no puede resignarse a ver qué le afecta de la gran confrontación estratégica entre EEUU y China"

"Las personas que hemos tenido ambición sabemos que no es algo negativo si tiene un objetivo razonable de favorecer el interés general".

"Mientras que no tengamos una mayoría, para hacer lo que hay que hacer hay, debemos volver a los modos de aprender a pactar. Nos falta, la cultura de pacto".

"El 5G qué hace: ¿un mundo más rápido, más veloz o un mundo diferente. Sin duda, vamos a hacer un mundo nuevo".

"Desde el punto de vista estratégico los tres países mejor colocados son EEEU, China y Corea del Sur. Los demás estamos por detrás".

"España tiene grandes ventajas en infraestructuras, con más fibra óptica desplegada que Francia, Inglaterra, Alemania e Italia junta"

"España carece de un organismo para analizar, debatir y pensar todas las actividades de la inteligencia artificial. Estamos en una posición de retraso, pero para superarla se tienen que dar las condiciones políticas mínimas suficientes".

"Hemos peleado y discutido mucho, con debates muy duros en el Congreso, pero había dos cuestiones fundamentales: se hacía en la centralidad y se compartían objetivos importantes para el país."

"Antes había objetivos compartidos. Y eso es importante, No se cuestionaban los objetivos. Subo o bajo los impuestos pero no pongo en peligro la orientación general, económica y social del país".

"Centrar la batalla polñitica en la centralidad es fundamental para abordar las cuestiones"

"Desde hace 5 o 6 años no se toma una decisión sobre algo importante y las que se intentan afrontar se toman en la situación equivocada".

"En España no tenemos ni una mayoría confirmada, ni un gobierno en tres meses, sin mayoría razonable consitituida para tomar decisiones ni en España, pero tampoco en las regiones de Murcia, Rioja, y Madrid".

La situación digital es de tal envergadura que supera cualquier otra en revolución en la historia, incluso a la propia condición del ser humano".

"Nunca en la historia del mundo ha habido máquinas más poderosas e inteligentes que el ser humano. Y una de las primeras cuestiones es que el ser humano no pierda el control de la revolución digital".

"A falta de centralizar estamos jugando otros partiditos bastante menos interesantes".

"Las siete mayores compañías por capitalización bursátil del mundo están fuera de control en todo el mundo y ese es un problema para ocuparse"

Esta cantidad de disparates políticos que estamos viendo en España no la recuerdo. Recuerdo momentos peores y mejores, pero de lo ahora no tiene ningún sentido"

"La economía española vive afortunadamente la margen de las decisiones políticas y eso es una gran ventaja para España".

"Yo me siento muy joven"

"Los datos personales, que son la base fundamental de la economía digital, pertenece a las personas. No puede haber un mundo digital sin reglas y hasta ahora las grandes compañías digitales han vivido en un mundo sin reglas".

"Es posible tener objetivos comunes, es posible estar en un estado de centralizar y es posible entenderse"

"El talento no tiene fronteras y lo que hay que hacer es buscarlo y dotarlo de medios"

"Lo primero que tenemos que hacer los europeos es preservar la Unión Europea, a pesar de los enemigos que tenemos dentro y fuera".