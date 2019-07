¿Quién parió el feminismo? Calvo lo reivindica como hijo del socialismo y desata las críticas de PP y Cs

"El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista". Estas palabras que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, pronunció el domingo han aireado críticas por "sectarismo" desde el Partido Popular y desde Ciudadanos.

Calvo, que participó ayer en una conferencia en las jornadas 'Diálogos 140 aniversario', organizadas por la Fundación Pablo Iglesias y el PSOE y recogida por Europa Press, vinculó los movimientos sociales (el movimiento obrero y el feminismo) con la historia del socialismo y criticó a quienes se 'adueñan' del feminismo poniéndole "etiquetas": "No atinan ellos, quieren ponerle una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela, primero feminismo transversal, luego feminismo liberal. ¿Esto que es?".

Según la vicepresidenta, "como esto del feminismo va a funcionar en la agenda política, ya si acaso me lo quedo y termino yo, pero como no sé cómo funciona el artefacto, no se qué nombre ponerle", ha dicho en alusión a aquellos partidos que ponen "etiquetas" al feminismo.

"¿Juega, bonita?"

Las palabras de Calvo no han pasado desapercibidas. La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha cargado duramente contra el "sectarismo" de la vicepresidenta del Gobierno en funciones por no reconocer el "afán de lucha y perseverancia de mujeres libres de otras ideologías", ha señalado este lunes. "Sí, con tanto sectarismo, será difícil seguir avanzando en la igualdad de derechos de las mujeres. [...] ¿Lo próximo será que mujer sólo es ella?", ha escrito en Twitter.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha trasladado a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que "la genealogía del pensamiento socialista es un entramado de errores conceptuales, resentimiento y crimen". También en Twitter, el de Cs ha asegurado que "por cada pensador socialista demócrata y respetuoso con la vida humana" que citase la vicepresidenta, él podía citar "tres que justifican la masacre y el terror". "¿Juega, bonita?", finalizaba el escrito del portavoz de la formación naranja.