Mas no descarta volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat cuando termine su inhabilitación

El expresidente de la Generalitat Artur Mas no descarta volver a ser candidato en unas elecciones a la Generalitat una vez termine su inhabilitación en 2020, según ha avanzado este viernes tras asegurar que no se ha cerrado "nunca con un no rotundo".

"No me he cerrado nunca con un no rotundo, pero en condiciones mínimamente normales mi rol no es volverme a presentar a unas elecciones al Parlament. La balanza está más inclinada por el no que por el sí", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Si le preguntan si quiere volver a presentarse, la respuesta es no, pero si la pregunta es si ahora lo descarta, la contestación varía: "En unos meses podré. Se trata de saber si querré. Y si quiero, se trata de saber si es posible. Si la respuesta es ahora, es no".

Mas está inhabilitado hasta febrero de 2020 por un delito de desobediencia que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación al referéndum del 9N. Mas fue condenado a un año y un mes por "desobedecer consciente y deliberadamente".