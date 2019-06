Batet acude esta tarde a Zarzuela para comunicar al Rey los dirigentes que irán a la ronda de consultas

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acudirá este lunes a las 17:00 horas al Palacio de Zarzuela para informar al Rey de la composición del Congreso a efectos de que el Jefe del Estado pueda iniciar esta semana una ronda de consultas con vistas a una próxima sesión de investidura.

Conforme al artículo 99.1 de la Constitución, "después de cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".

Batet ya fue recibida el día 22 de mayo en Zarzuela por el Rey, al que informó de la constitución del Congreso que había tenido lugar la víspera. Entonces anunció que volvería a entrevistarse con el jefe del Estado para comunicarle los representantes designados por los partidos con representación parlamentaria para esa ronda de consultas. El Rey despejó el pasado viernes su agenda de cara a esta semana.

Jordi Sànchez no estará

La presidenta del Congreso va a volver al Rey después de que se haya despejado la incógnita de si el cabeza de lista de Junts per Catalunya por Barcelona, Jordi Sànchez, recibiría o no aval del Tribunal Supremo para salir de la cárcel y entrevistarse con el jefe del Estado.

Junts propuso que su representante en la ronda de consultas fuera Sànchez, que está en prisión preventiva y siendo juzgado por el 'procés, pero Batet advirtió de que no le incluiría en la lista si no obtenía el permiso del Supremo. Finalmente el tribunal no ha autorizado a Sànchez a desplazarse a Zarzuela y está por ver si Junts propondrá otro nombre.

Tras la comunicación de la presidenta del Congreso, Zarzuela comenzará a citar a los representantes de los partidos con presencia en el Congreso, que desfilarán de menor a mayor y para comunicar al Jefe del Estado cuál sería su posición sobre una u otra posible candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Desde el PRC hasta el PSOE

La ronda, por tanto, comenzará previsiblemente con el representante del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que será el diputado José María Mazón.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, por parte de Compromís irá su diputado Joan Baldoví; Unión del Pueblo Navarro (UPN, de Navarra Suma), volverá a estar representada por su presidente, Javier Esparza; en nombre de Coalición Canaria, acudirá Ana Oramas, y por parte del PNV, lo hará su portavoz Aitor Esteban.

En el caso de Unidas Podemos, que funciona como un grupo confederal, además del líder 'morado' Pablo Iglesias, se verán con el Rey el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, Jaume Asens, de En Comú, y Yolanda Díaz, de En Marea. En las rondas anteriores, también se sumó el dirigente de Equo, Juan López de Uralde.

Lo tradicional entre los partidos de ámbito nacional es que envíen a Zarzuela a los líderes de los distintos partidos, con lo que por allí desfilarán el máximo dirigente de Vox, Santiago Abasca; los presidentes de Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado, y cerrará la ronda el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Ni ERC ni Bildu

De su lado, ERC se mantiene en su negativa a participar en encuentros con el Jefe del Estado, una ruptura que se agravó tras el referéndum del 1-O y el discurso de Felipe VI de dos días después. De hecho, ERC ya se ausentó de las rondas de consultas tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y las de junio de 2016. En aquella ocasión justificaban su actitud en que el Rey tampoco había recibido a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Tampoco EH Bildu se sumará esta vez a la ronda de consultas. En 2011, cuando Amaiur sumó siete diputados, la coalición abertzale sí se entrevistó con el Rey Juan Carlos, pero en las rondas siguientes ya se ausentó y ahora volverá a hacer lo mismo.

Cuando tenga un candidato, el Rey se lo habrá de comunicar a la presidenta del Congreso para que convoque el Pleno de investidura. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, principal favorito a someterse a esa sesión de investidura, calcula que ese debate podría tener lugar la primera o la segunda semana de julio, ya que en las semanas previas hay varios compromisos internacionales comprometidos.

Felipe VI acumula ya una amplia experiencia en estas lides, en las que se estrenó tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En aquella ocasión, no bastó con una ronda de reuniones, sino que acabó convocando tres ante la imposibilidad de los partidos de alcanzar un acuerdo fructífero para investir presidente. Tras las elecciones de 2016 convocó otras dos rondas de contactos.