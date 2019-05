El exministro Rafael Catalá renuncia a su acta de diputado en el Congreso solo un mes después del 28-A

El exministro de Justicia Rafael Catalá, ha renunciado a su acta de diputado por Cuenca con el PP tan solo un mes después de celebrarse las elecciones generales del 28 de abril. El que fuera titular de Justicia con Mariano Rajoy en el Gobierno cede su puesto a la que hasta ahora ocupaba el número tres en la lista electoral, María Jesús Bonilla.

En rueda de prensa en la sede de los 'populares' conquenses, Catalá ha justificado este paso al costado en el resultado conseguido por la lista encabezada por él en abril. El PP perdió más de 21.000 votos en las generales, al pasar de 53.000 votos en las generales de 2016 a 31.971.

Catalá: "Necesitamos personas nuevas, proyectos renovados, ilusionantes. Tras tantos años de servicio público no me siento ahora con la ilusión"

Catalá también ha informado de que ha transmitido su decisión al presidente del PP, Pablo Casado, al que ha agradecido que haya confiado en él para representar a los conquenses en el Congreso, del mismo modo que también ha agradecido a los anteriores presidentes del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, que contaran con él para sus Ejecutivos.

"Necesitamos personas nuevas, proyectos renovados, ilusionantes. Tras tantos años de servicio público no me siento ahora con la ilusión para liderar ni con la energía que hará falta en este proyecto", ha admitido Catalá, que pone así el punto y final a una "vida de servicio público" que comenzó hace 34 años y que se adentró en la política cuando José María Aznar le nombró director general de Función Pública en 1996.

"Los que me conocen saben que soy muy exigente conmigo mismo y con los que forman parte de mis equipos, y estoy convencido de que hay que aprender de las experiencias, corregir los errores, redefinir estrategias para el futuro, y sé asumir mis responsabilidades", ha proseguido.

Recuerda para Pastor y Cospedal

"Esto no significa en absoluto que pase página o que abandone mi compromiso con Cuenca, he conocido aquí personas extraordinarias, he hecho amigos para toda la vida, me he implicado en esta tierra como pocos lo habían hecho antes, y eso se mantendrá para siempre", ha remarcado igualmente el exministro.

En esa línea, se ha propuesto formar parte de asociaciones y entidades cívicas que trabajan por encontrar soluciones a los problemas de Cuenca, asegurando que allí donde vaya, "habrá siempre un conquense más hablando bien de esta tierra y de sus gentes".

Catalá también ha querido recordar a dos personas "importantes" para él, como han sido la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, y el que fue mano derecha de Rajoy, Francisco Villar, así como a la expresidenta del PP de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, porque ella "apadrinó" su participación en las elecciones generales de 2015 al Congreso por la provincia de Cuenca.

