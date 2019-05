Díaz Ayuso: "A los políticos del PP que son grandes siempre se les critica"

Isabel Díaz Ayuso, de formación periodista, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid y uno de los jóvenes rostros que de un tiempo a esta parte empiezan a poblar el panorama político, ha aprovechado esta entrevista para reivindicar sus opiniones, frente a las críticas que está recibiendo a lo largo de esta campaña. Siente que muchos de los comentarios que soporta son para herir su orgullo y su imagen, para destrozar su seguridad personal. Pero remacha que no le importa y que además no lo conseguirán. Insiste Ayuso en que tiene un programa en positivo para seguir transformando Madrid y en que, mientras otros suben impuestos, ella los seguirá bajando en esta comunidad. Firme, comenta ilusionada sus tres proyectos estrella: la creación de 25.000 viviendas para jóvenes en 40 municipios de la región, el transporte gratuito para los mayores de 65 años, y una rebaja fiscal de 300 millones para ayudar a las clases medias, quitándoles trabas y mejorándoles la vida. Ajena a los zascas diarios en respuesta a sus posiciones, no ajenas de polémica, rememora a Esperanza Aguirre y aquella etapa en la que ésta era perseguida por un programa de TV de mucho éxito y que ya no existe. Y en esa línea colige que "a los líderes del PP que son grandes siempre se les ha criticado". "Pero es igual [manifiesta]: somos caballo ganador y yo estoy centrada".

¿Cree que hay una cruzada mediática contra usted?

A mí se me intenta acribillar por opinar de una manera. Por poner luz sobre una familia que quiere tener hijos, por criticar que la vida nocturna de Madrid se ha visto perjudicada desde que ha llegado Podemos. Pero es que son opiniones mías. No voy a cambiar ni un pelo. Y lo que opino lo sigo opinando. Mire, de mí ha habido comentarios, y eso es porque soy una mujer, a quien se me achaca en Twitter, en una imagen falseada, que soy una incapaz, descentrada, temerosa.

¿Piensa que la critican más porque es mujer?

No por ser mujer. Se trata de herir tu orgullo, tu imagen, tu seguridad personal. Pero eso es porque soy de un partido de Gobierno, y que además tiene mejores opciones de gestionar la comunidad.

Usted ha dicho en alguna ocasión que los 'zascas' que le propinan son para tapar su programa.

Absolutamente. Yo llevo hablando desde enero de Sanidad, de Transportes, de Educación; hablo de cómo cuidar a nuestros mayores, de mejorar la educación de los jóvenes que viven en Madrid. Escucho las preocupaciones. Se trata de eso, de hacer los mejores hospitales, los mejores colegios.

Si le parece, hablemos directamente de programas. ¿Es el programa del Partido Popular el que mejor mira a las empresas?

Sí, el que mejor mira a la empresa, a los autónomos y a las familias. He presentado la mejor rebaja fiscal que se ha presentado nunca en una comunidad autónoma, una rebaja que va a dejar en los bolsillos de los madrileños más de 300 millones de euros, lo que supone bajar 2,5 puntos el IRPF. Es decir, medio punto a cada tramo, y que va acompañado de otras rebajas fiscales para las familias. Por ejemplo, los primeros tres años las familias numerosas pagarán la mitad del IRPF del tramo autonómico, y las de categoría especial directamente no lo pagarán. También ampliaremos las reducciones fiscales para el alquiler de vivienda para los jóvenes, para las personas que tengan consigo el cuidado de mayores, y para quienes pongan en alquiler su vivienda, de manera que puedan reducirse los cambios que conlleva poner en alquiler una casa, como, por ejemplo, el seguro de la misma, el certificado energético o las reformas que puedas hacer en esa vivienda. Además, vamos a estar con los autónomos que contratan tarifas planas o las mujeres emprendedoras que se incorporan después de una baja por maternidad. También ayudaremos a aquellas personas que compren participaciones en empresas, de modo que puedan deducirse hasta un 40% con un tope que ahora pasaría a 9.000 euros. Y por último, habilitaremos deducciones para personas que, por haber tenido un hijo, compran una vivienda, desgravándose el 10% de la misma, con un tope de 7.000 euros.

El señor Gabilondo ha dicho recientemente que el proyecto del Partido Popular está agotado...

Tenemos un proyecto de futuro que va a seguir transformando Madrid, con una candidatura muy joven donde conjugamos experiencia, grandes gestores que han transformado Madrid en el transporte, en la sanidad, en la educación, que han hecho muchos presupuestos, pero también con políticos que tienen ahora la oportunidad de dar lo mejor de sí. El del PP es un proyecto renovado. Y si comparamos su equipo y el mío, no hay color, ni siquiera las propuestas. El PSOE cada vez que opina es para hablar del pasado, regresar. Luego es incoherente lo que dice Gabilondo.

El Partido Popular centra mucho sus programas en bajadas de impuestos, pero, ¿no cree que hablar de justicia social tiene más tirón electoral?

La izquierda juega con las palabras para adueñarse de las cosas. La justicia es justicia, igual que la democracia es democracia. Cada cosa es lo que es. La izquierda nunca ha sabido crear empleo. Donde han aplicado políticas socialistas en otras comunidades o en otros países, todo se ha traducido en más paro y en más ruina, y es un mantra que utilizan, pero que se les cae. ¿Quién perjudica más a las personas que menos tienen? La izquierda, que es quien crea más inseguridad, quienes atascan Madrid con semáforos a la entrada de la A5 para que los trabajadores ya estén perjudicados desde la mañana; son aquellos que atacan al diesel y son aquellos que fomentan la okupación, sobre todo en los barrios más obreros. La izquierda es el peor enemigo de las personas que menos tienen y sus recetas políticas son las peores para acabar con las desigualdades.

Ya que ha aludido a la creación de empleo, ¿nos puede adelantar que hará la candidata Díaz Ayuso en esta materia si gana las elecciones?

En materia de Empleo tenemos muchas medidas, pero, aparte de las medidas fiscales, vamos a seguir con el proyecto de Madrid por el Empleo, lo que anunciaremos la semana que viene. Apostaremos por el empresario, por las personas que crean puestos de trabajo. Vamos a abrir la Oficina del emprendedor, un sitio físico donde reciban ayudas para informarse, para asesorarse, para financiación, para coworking, para que tengan una segunda oportunidad cuando tengan problemas, para darles un incentivo.

Y en materia sanitaria, ¿qué nos puede avanzar?

Voy a construir un nuevo hospital en la Sierra Norte de media estancia para las personas de la zona; vamos a seguir con el plan de modernización de siete de los hospitales más antiguos, entre ellos, La Paz, que va a ser, sin dejar de prestar en ningún momento el servicio, una nueva Paz, siendo, como ya es, el mejor hospital clínico de España. Ese plan se aplicará al resto de esos siete hospitales. Por otra parte, vamos a modernizar y construir hasta 30 nuevos centros de Salud. Nos meteremos con las listas de espera, todas, las de diagnóstico y las quirúrgicas. Y luego, vamos también a hacer un centro contras las adiciones, con los niños y sus posibles consecuencias en nuevas enfermedades, que incluye la anorexia, la bulimia, entre otras patologías. Además, vamos a hacer centros de referencia para estudiar enfermedades como la diabetes, reuma, aquellas que son más comunes. Y tomaremos medidas para centralizar el sistema de medicamentos dentro de los propios hospitales, además de poner en marcha un sistema de taxis rurales para que tengan conexión con los familiares que quieran ir a los hospitales.

Los accesos y el transporte son otros de los grandes problemas de Madrid. ¿Qué va a hacer?

Conectaremos Metro Sur, por otra vía, con Villaverde Alto, a través de una línea, la prolongación de la 3, hasta El Casar. Vamos a prolongar la línea que va de Plaza Elíptica a Atocha, a Conde de Casal, donde vamos a construir un nuevo intercambiador. Vamos a ampliar la frecuencia de los autobuses interurbanos, un 25% en las horas punta, y un 30% los fines de semana. Y vamos a conectar esos autobuses, horarios y frecuencias, entre las principales ciudades de Madrid, con el centro y entre ellas. Los pueblos de más de 10.000 habitantes van a tener por fin líneas nocturnas de autobús, vamos a tener esos taxis rurales para la zona norte, y planes de accesibilidad para 20 estaciones de Metro. Tenemos un plan de carreteras para desdoblar y mejorar algunas de ellas, y todas vienen contempladas con guarda railes para los moteros.

¿Cuáles son los 'proyectos estrella' de la candidatura popular?

En este sentido tengo tres planes estrella, que son el plan de vivienda joven de 25.000 viviendas, que serán a un precio muy asequible para que los jóvenes madrileños y las familias madrileñas puedan independizarse. No es vivienda social, será un plan para 40 municipios. Queremos fomentar la emancipación. Ahora mismo, los precios de la vivienda están muy altos y los salarios todavía no se han recuperado después de la crisis. La segunda medida es el transporte gratuito para los mayores de 65 años; creemos que así estiraremos su pensión lo más que se pueda, y así les permitiremos que se muevan con absoluta libertad por toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo, con quienes tenemos convenio. Y la tercera pata, la clase media, para quienes tenemos destinada esa rebaja fiscal que hemos anunciado, ayudas a la conciliación, ayudas a personas que a partir de los 45 años se quedan fuera del mercado laboral por culpa de la crisis, para todos ellos, quitaremos trabas y les bajaremos impuestos. Vamos a mejorar la vida a la clase media.

Para gestionar tantos planes necesitarán de una financiación autonómica...

Así es. Yo voy a seguir reivindicándolo. Nosotros tenemos un incremento de población que ahora mismo no se tiene en cuenta a la hora de realizar el sistema, y eso conlleva que siendo la CCAA que más recauda, a través del esfuerzo, somos los últimos a la hora de recibir del sistema de financiación, luego, estamos infrafinanciados. Queremos un sistema más sencillo, más transparente, y que ayude a gestionar servicios, ahora, mientras tanto, yo voy a seguir bajando impuestos por si acaso. Ellos suben los impuestos, yo los bajo. Ellos siguen perjudicando a los madrileños, como pasó en la etapa de Zapatero, que no se preocupen. Los que conocemos Madrid, les decimos que aquí tienen al Partido Popular para corregir los desmanes de la izquierda.

Imagine que ha ganado las elecciones del 26-M y que puede formar gobierno con otros partidos. ¿Cómo ha ideado esos pactos?

Yo no quiero hablar con dirigentes de otros partidos. Prefiero dirigirme a los votantes de esos partidos, de Ciudadanos, de Vox, también del Partido Popular, y convencerles de un proyecto como el mío. ¡Los pactos ya se verán! Yo ahora no sé cómo me tengo que ver, cuando todavía los electores no me han dado su confianza.

Y, ¿qué va a hacer si no gana las elecciones?

Ni siquiera me lo imagino. Pero sí que quiero ser consecuente con los resultados. Ya veremos qué sucede. Pero yo creo que vamos a seguir aquí, por eso ahora no quiero perder tiempo en encuestas, en pactos. Yo ahora estoy con programa, programa, pueblo arriba y pueblo abajo, visitando un distrito y otro, viendo a empresarios, a autónomos, a comerciantes, visitando hospitales, colegios.

¿Qué tiene usted que no tiene el resto de candidatos?

Sobre todo un equipo de excelencia y mucho tiempo en política regional. Me conozco la Comunidad, y tengo una edad idónea como cuando llegó Alberto Ruiz-Gallardón.