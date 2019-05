Ángel Gabilondo: "El PP deja una herencia desbocada de 33.000 millones, ¡eso es un impuesto!"

Es el cartel electoral del PSOE para la Comunidad de Madrid y, de cumplirse las encuestas, quien tiene más posibilidades de ocupar el edificio de La Puerta del Sol y arrebatarle al Partido Popular la joya de La Corona. Es hombre amable, educado en las formas, de firmes convicciones de izquierdas. Llegó a ser ministro Educación dejando claro que no perdería su condición de independiente, condición a la que no piensa renunciar ni ahora ni nunca. En presencia de Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949), siempre se tiene la sensación de estar más ante un erudito que ante un político y, si le comentas el riesgo de que alguien con su perfil pueda perderse en las grandes ideas, sin descender a la calle, se toma su tiempo para responder: "Tal vez porque soy hijo de una familia trabajadora, modesta y numerosa soy muy pragmático. Me gustan las cosas concretas, realistas, fiables y solventes y si alguno piensa que, porque soy profesor de Metafísica me distraigo entre mis ideas, se equivoca. Sé muy bien lo que es trabajar en ámbitos concretos. Pero la verdadera palabra de uno es su acción y ahí tengo que estar a la altura de las palabras ".

Según el CIS el PSOE podría gobernar en la Comunidad de Madrid tras 24 años de hegemonía del PP, ¿ya se ve usted en la Puerta del Sol?

Yo me veo exactamente donde digan los ciudadanos/as de Madrid con sus votos el próximo día 26. Evidentemente, concurrimos a estas elecciones con la firme convicción de ganarlas . Tenemos el proyecto, los equipos, las ganas y la ambición para trabajar por la regeneración y transformación de Madrid.

¿Gobernaría en coalición con Más Madrid y Podemos u optaría por la geometría variable?

Nosotros convocamos a todos aquellos que se quieran sumar a transformar la Comunidad de Madrid con políticas de progreso. El modelo del PP está agotado, y ya no da más de sí. Nosotros queremos articular una mayoría de progreso que apueste por una transformación radical de nuestra Comunidad, no por un mero cambio cosmético. Madrid tiene que seguir creciendo, pero también tiene que ser solidario y hacer que esa riqueza llegue a todos los madrileños.

Si se extrapolan los datos de las generales, el centroderecha junto a Vox tendría aun posibilidades

En estas elecciones nos estamos jugando mucho, no solo quién dirigirá la Comunidad, nos estamos jugando los derechos y libertades que con tanto esfuerzo y trabajo nos hemos concedido. Hay fuerzas políticas que están convocando a los ciudadanos a retroceder, a retrotraernos a tiempos y debates que creíamos superados. Está en peligro la defensa de la diversidad, del derecho de cada uno a ser, sentir y expresarse libremente. Frente a todo este espectro conservador, nosotros alzamos la voz de la esperanza, de la ilusión.

Es casi seguro que Vox tendrá representación aquí y en casi todos los Parlamentos de España, ¿cómo analiza ese fenómeno?

No es la mejor de las noticias para los que creemos firmemente en la Constitución, en todos sus artículos y no sólo en algunos. Es una mala noticia para los que tenemos profundas convicciones democráticas, de justicia social y de igualdad. En esta campaña he explicado que a los populismos se les combate con más justicia social, con más pedagogía, con más democracia.

Si finalmente es presidente, ¿viene dispuesto a levantar alfombras?

Vengo absolutamente dispuesto a transformar no sólo las políticas seguidas por el PP en sus 24 años de mandato, sino incluso a transformar la misma forma en que se ejerce el poder que te conceden los ciudadanos. Venimos a poner la Administración al servicio del ciudadano. A impulsar nuevas ideas, nuevos proyectos que coloquen a las personas y sus necesidades en el centro de la actuación política.

¿Esta Comunidad se ha inmunizado ya de la corrupción, o hay que hacer un cordón sanitario?

La corrupción no se combate con ninguna vacuna que nos inmunice y nos garantice que no vamos a caer en una determinada enfermedad. La corrupción se combate desde un profundo compromiso ético con la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas. Además de poner en marcha todos los controles que sean precisos para evitar que esas situaciones no se produzcan. . Hacen falta medidas de regeneración ética, de volver a colocar en el altar de la ejemplaridad pública la vocación de servicio público. Hay que ir a combatir las causas, no solo las consecuencias.

¿Cree que el PP está pagando un alto precio por la corrupción y en ese pecado tendrá la penitencia?

La pérdida de apoyos tienen que ver con sus escándalos de corrupción, pero además, con que los madrileños están percibiendo que el PP no es capaz de regenerarse, de encarar y ofrecer soluciones a los problemas reales de nuestra Comunidad.

Díganos tres medidas que pondría en marcha de forma inmediata

Si los madrileños me otorgan la posibilidad de presidir la Comunidad incidiremos en dar respuesta a los problemas más acuciantes de la inmensa mayoría de la población. Empezando por la vivienda, donde miles de jóvenes son incapaces de emanciparse, de construir su proyecto de vida personal hasta la necesidad de sentar las bases de una economía sólida, que encare los retos, pero también las oportunidades, que el siglo XXI nos ofrece. Madrid está viviendo del turismo y del sector servicios lo que nos parece muy bien, pero insuficiente. Tenemos que apostar por la economía industrial y del conocimiento, y por supuesto tenemos una apuesta firme y decidida por la educación y la sanidad públicas, como fuentes generadoras de empleo, sino de equidad.

¿Qué le parece que Cs le haya comido la tostada al PP en sus feudos como Majadahonda, Las Rozas, etc.?, ¿Puede haber sorpasso?

Nosotros estamos más atentos a nuestro contacto con los ciudadanos que a esa especie de primarias que están librando las fuerzas de la derecha por ver quién se erige con el título de líder de la oposición en la Comunidad de Madrid.

¿Descarta el señor Gabilondo un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Cs?, porque ellos dicen que no gobernarán con usted porque no le ha hecho un "ruidito" a Pedro Sánchez, y que hará lo mismo que él respecto a Cataluña u otros temas

Los socialistas hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas que quieran comprometerse a trabajar por un cambio en profundidad en la Comunidad de Madrid, un cambio marcado por las políticas de progreso, justicia social, solidaridad y crecimiento económico sostenible que nosotros defendemos en nuestro programa. No excluimos a nadie que respete esa vocación de progreso y que, por supuesto, respete la Constitución.

¿Qué significa situar a Madrid en el progreso, la modernidad y el feminismo?, ¿Ese es el futuro? ¿Pasará página del pasado?

Significa que el ciudadano y sus problemas reales van a ser el centro, el objetivo y el alma de nuestras propuestas, de nuestro trabajo a corto, medio y largo plazo. Madrid necesita encarar los retos del siglo XXI apostando por la innovación, por el empleo de calidad, por un medioambiente menos contaminado. Frente a modelos resignados y continuistas con el actual estado de cosas, nosotros apostamos por extraer todo el potencial que Madrid atesora en sus emprendedores, en su dinamismo social, en su músculo investigador y científico. Unido a ello, un ineludible compromiso con la igualdad y la justicia social, y desde luego, esa igualdad no sería completa si nos olvidamos de las desigualdades que padecen las madrileñas por el mero hecho de ser mujeres.

Usted apuesta por una educación pública, pero, ¿con el PSOE correrá peligro la concertada?

La educación pública se defiende apostando por la educación pública, no atacando a la educación concertada. No es cierto que exista una dicotomía en la que necesaria e imprescindiblemente para defender una enseñanza pública de calidad sea preciso atacar la oferta educativa privada o concertada. Lo que sí es preciso es dotar a la educación pública de los medios humanos, materiales y técnicos para que sea capaz de ofrecer una alternativa de calidad y lo cierto es que, en los últimos años, hemos asistido a un trasvase de recursos desde la Administración autonómica hacia la enseñanza privada y concertada.

¿Qué significa humanizar la economía y hacer de la ciencia el motor de Madrid y su seña de identidad?

La economía es una ciencia social y cuando la transformamos en una mera herramienta de hacer o gestionar dinero, estamos hablando de mero mercantilismo monetario. La economía de verdad tiene alma, y tiene objetivo. No es generar riqueza sin más, es saber generar riqueza y saber generar equidad en su reparto. El próximo 26 de mayo tenemos que preguntarnos si queremos seguir apostando por un modelo económico de prevaricación en el empleo, o si queremos apostar por un crecimiento sostenible con empleo de calidad. Hoy en día tener un empleo no significa salir de la pobreza ni quedar fuera del riesgo de exclusión social. Eso es una indignidad que nos debe concernir a todos y a la que tenemos que poner remedio con urgencia.

Cuando acusa a Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, de confundir patrimonio cultural con atascos, ¿la está llamado analfabeta?

Nuestra obligación, como responsables políticos, es dirigirnos a la ciudadanía con argumentos meditados, con propuestas factibles y estructuradas. A mí no me va a encontrar usted nunca en la feria de la ocurrencia, ni en el festival de la astracanada. Ni es mi estilo ni creo que aporte al debate político. Los ciudadanos, aunque a veces alguno no se lo crea, son personas adultas, inteligentes, a las que no es preciso ofender con simplezas, exageraciones, mentiras o afirmaciones sin fundamento.

¿Habrá cambio de cromos con Más Madrid y Podemos?, ¿Pepu Hernández apoyará a Carmena?

Tengamos respeto por las instituciones y por lo que digan los ciudadanos en las urnas. El gobierno de dos instituciones tan importantes como la Comunidad y el Ayuntamiento, vitales para el correcto desenvolvimiento de la vida cultural, social, económica y política de nuestra región, merece una reflexión pausada. Si los ciudadanos deciden que yo debo asumir el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que sí le garantizo es que, independientemente de quien dirija el Palacio de Cibeles, sea mi compañero Pepu Hernández, sea Manuela Carmena o cualquier otro de los que se postulan ahora para el cargo, voy a hacer todo lo posible por la coordinación entre las administraciones

Usted se ha comprometido a contener la deuda pública y que una agencia asuma el papel de Aval Madrid. ¿Cuánto la va a contener y, qué hará esa agencia?

La herencia que nos deja el Gobierno del PP es una deuda desbocada, que supera los 33.000 millones de euros. ¡Eso sí que es un impuesto que estamos poniendo a las generaciones futuras, que tendrán que asumir su pago! No se trata tanto de recaudar más como de ser más eficiente en el gasto. Gasto. Rechazamos el equilibrio presupuestario basado en recorte de prestaciones y servicios públicos, pero debemos racionalizar mucho gasto innecesario realizado alegremente por los últimos gobiernos del a derecha.

¿Está diciendo que Madrid va a dejar de mirar con complejo a las grandes ciudades europeas?

Yo creo que eso de los complejos es más una cosa de los medios y de determinadas administraciones que de los ciudadanos. No conozco a madrileños acomplejados frente a las ciudades europeas, les veo con afán de emular lo positivo que se pueda estar haciendo allí y que sea trasplantable a nuestra capital y nuestra región.

Ha dicho que apuesta por la transición ecológica y la digitalización

El objetivo global de nuestras medidas es que la descarbonización de nuestra economía no sea una amenaza para nuestras industrias, sino una oportunidad de crecer y adaptarse a los retos de sostenibilidad a los que todos estamos obligados a hacer frente. Para ello, pretendemos crear un Ente Madrileño de Desarrollo Industrial que preserve la industria actual, consiga la captación de nuevos inversores e impulse la creación de empresas innovadoras, de base tecnológica o que presten servicios especializados a la industria.

¿Cumplirá su promesa de que el tiempo de espera máximo del metro en hora punta sea de tres minutos?

Los socialistas somos unas firmes defensores del derecho a la movilidad. Nuestro compromiso con el transporte colectivo pasa por por una reorganización del Consorcio Regional de Transportes para mejorar su planificación. Es preciso mejorar la frecuencia de metro y autobuses interurbanos íntegramente.

Es una tristeza el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿qué ha supuesto su figura para el Partido Socialista, con sus luces y sombras?

Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido una persona entrañable y eficiente, hombre de Estado y de gobierno, con compromiso institucional en la resolución de los problemas. Un socialista cuya pérdida nos llena de dolor y tristeza. Mi pésame y cariño para Pilar Goya, su mujer, familiares y amigos.