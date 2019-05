Ignacio Aguado: "El 27-M se escenificará el acuerdo de Iglesias y Sánchez"

Aunque el CIS da la victoria a sus adversarios, de extrapolar los resultados del 28-A al 26-M tendría muchas posibilidades de convertirse en el nuevo inquilino de la Puerta del Sol en el caso de que el centro derecha sumará fuerzas. Si de muestra vale un botón, en la Comunidad de Madrid, su territorio, Cs ha conseguido casi 100.000 votos más que el PP y le han arrebatados feudos importantes cono Majadahonda, Boadilla o Las Rozas.

Ignacio Aguado (Madrid 1983) candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid podría ser la antítesis del político al uso donde el plagio esta tan extendido. Llegó a estudiar simultáneamente varias carreras licenciándose en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (2001-2007), y en Ciencias Políticas y de la Administración (2004-2009) por la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente hizo un máster en Negocio Energético y desarrolló su carrera profesional en un despacho de abogados en Liverpool y en Unión Fenosa hasta que aterrizó en ciudadanos como afiliado en el 2013.

Durante esta legislatura ha cumplido en lo personal uno de sus sueños: ser padre de Guillermo, que nació el mismo día que él. Pero en estos momentos, cuando se le pregunta a qué aspira, dice, alto y claro, que a convertir Madrid en la región más libre y próspera de Europa. Quiere poner un cordón sanitario sin paliativos a la corrupción y acusa al PP de haber convertido a la comunidad de Madrid en su chiringuito, en su cortijo particular porque se han creído impunes.

Dice que el CIS está cocinado de forma partidista por Tezanos, y que llegado el caso no apoyará que Ángel Gabilondo sea el próximo presidente de la comunidad porque harán lo mismo que Sánchez, pactar con Podemos y apoyar a los independentistas. Afirma que su partido ganara en Madrid y será el primer paso para llegar a la Moncloa, que el PP está en descomposición y que Cs liderará la oposición.

De cumplirse el CIS, la izquierda ganaría tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, ¿es factible esa encuesta o está cocinada y condimentada?

Las campañas del PSOE ahora no se inician con una pegada de carteles sino con una encuesta de Tezanos. Sabemos como las cocina para favorecer a su partido.

¿Si se extrapolan los datos de las elecciones generales a las autonómicas, la Comunidad de Madrid podría ser del centroderecha?

Yo espero que Madrid sea del centro liberal, que haya una mayoría de madrileños que apueste por Ciudadanos, para liderar el próximo gobierno. La inmensa mayoría de los madrileños somos gente moderada, y queremos ver en marcha las reformas que están pendientes, y hasta el 26 de mayo yo me voy a dejar la piel para aglutinar a todo el centro liberal.

Y si el PSOE ganara pero no pudiera gobernar, ¿optarían por un pacto a la andaluza?

No quiero vender la piel del oso antes de cazarlo ni tampoco dar por supuesto que Gabilondo y Errejón podrían gobernar. Eso sería una mala noticia porque harían algo muy parecido a lo que ha anunciado Sánchez: subirnos los impuestos, apostar por más intervencionismo y más restricciones a la educación concertada. Nuestro modelo es antagónico. Espero que la Comunidad de Madrid a partir del 26-M sirva de contrapeso al Gobierno de Sánchez e Iglesias. No quiero una Comunidad de Madrid donde Errejón sea vicepresidente ni consejero de Economía. Nos jugamos muchísimo: cuatro años de prosperidad , o más subidas fiscales, y menos libertad de elección, que es receta de la izquierda.

La 'Operación Garrido', al que han tachado de chaquetero, tránsfuga e insultos peores, ¿les da o les quita votos?

Creo que han sido muy injustos con Ángel Garrido. Es un error que el PP, a personas que abandonan su formación política, les tache de traidores, porque el problema del PP no es Garrido, como tampoco lo era Bauzá, son los seis millones de Garrido o de Bauzá que han abandonado ese partido en los últimos cuatro años. Al PP le falta proyecto e identidad y por eso la gente se va. Ángel podría haber optado por seguir cuatro años más en Europa, ganando tres veces más de lo que va a ganar aquí en la Comunidad de Madrid, y ha optado por ser valiente. En Cs estamos abiertos al talento, y tengo voluntad de rodearme de los mejores. Ángel lo es.

¿El hecho de que hayan ganado en feudos tradicionales del PP como Alcorcón, Majadahonda, Boadilla o Las Rozas, es el primer paso del sorpasso que Cs no ha conseguido en las generales?

Hay muchas personas que ven en Cs la mejor alternativa para frenar al sanchismo en la Comunidad de Madrid y en otros lugares. Aquí superamos al PP en más de 80.000 votos. En 30 municipios de la Comunidad hemos quedado primera fuerza política, entre otros lugares Las Rozas, Torrelodones, Majadahonda, etc. que, históricamente eran del PP. Vamos a dar el sorpasso el 26-M porque el PP es un partido en descomposición. No son una alternativa para gobernar ni tampoco para frenar a Sánchez.

¿Le ofrecerán o no al PP ir en coalición?

Me ofrezco a tenderle la mano a Isabel Díaz Ayuso, bien para formar una coalición e intentar gobernar juntos, bien para que apoye la investidura y Cs pueda presidir la Comunidad.

¿Cómo analiza usted el descalabro del PP en las generales? Rivera insiste en situarse como líder de la oposición, pero ese sorpasso no se ha producido

El PP, que a nivel nacional ha perdido más de la mitad de sus escaños en apenas tres años, no está en condiciones de liderar la oposición. Si hay un partido que puede liderar la oposición y hacerlo con firmeza es Ciudadanos, que en apenas tres años hemos aumentado un 80% los escaños y hemos demostrado que se puede ganar al nacionalismo. Lo hemos hecho en Cataluña con Inés Arrimadas y también hemos entrado en el gobierno de Andalucía. El PP tendrá que elegir si quiere seguir mirando a su derecha o si mira al centro.

El PP les pide que ustedes digan claramente que no van a pactar con el PSOE en ningún lugar

El PP está demasiado obsesionado. ¡Bastante tienen ya con lo suyo! Y además creo que se confunde de adversario. Nosotros no somos sus enemigos. El enemigo es el sanchismo, el populismo, y es ahí donde hay que intentar unir fuerzas. Los que han pactado con el PSOE el blindaje de privilegios, quienes se han repartido los jueces o han apoyado el Cupo Vasco han sido ellos, los del PP. Ellos, con el PSOE, son los que han contribuido a que Cataluña esté hoy como está. Sus silencios, sus cesiones, sus actitudes con respecto al nacionalismo y el separatismo, son incomprensibles.

Ellos también les acusan de plagiar su programa

No tenemos necesidad de plagiar ni el programa ni nada al PP porque nosotros no vamos dando bandazos como ellos. Tenemos una idea muy clara de lo que queremos que sea España, y si ahora estamos así en 4 Cataluña es porque en su día el PP traicionó a los catalanes como ha traicionado la confianza de millones de españoles. Nuestro partido surge con fuerza porque defendemos sin complejos la España en la que creemos, que es una España de ciudadanos libres e iguales, no una nación de naciones como dice Sánchez. Tampoco es una nación de flirteos constantes con los separatistas como ha hecho el PP con CIU o el PNV.

¿Albert Rivera les ha dado instrucciones a las autonomías de que no apoyen al PSOE si fuera necesario?

En la Comunidad de Madrid yo he dicho que nosotros no vamos a facilitar que el PSOE gobierne, y menos que lo haga con Errejón y Podemos. En el resto de Comunidades no veo ningún disidente a Sánchez dentro de las filas del PSOE. Si hubiera algún disidente, alguien que apostara abiertamente por requerir a Torra que cumpla la Constitución, para poner en marcha el 155 o que abogara por bajar impuestos, o por no pactar con Podemos, podríamos hablarlo. Pero hoy no hay disidencia dentro del PSOE frente a Sánchez.

¿No ve a Cs pactando con Emiliano García-Page, que ha sido uno de los críticos, o con Javier Lambán?

No lo veo. No veo disidencia dentro del PSOE, ni a nadie que plante cara al sanchismo. El sanchismo ha colonizado al PSOE y le ha invadido y no hay ningún barón socialista que se esté oponiendo a la peligrosa deriva de Sánchez, que ha entregado el PSOE a Podemos y a los separatistas sin contestación interna. A nadie se le escapa que tiene acordado y cerrado un acuerdo con Podemos para gobernar España, y no lo anuncian porque están por medio las elecciones autonómicas y municipales. El 27-M se escenificará ese acuerdo de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, se repartirán los ministerios y los separatistas tendrán mucho qué decir.

¿Cree que va a haber un Gobierno de coalición con Podemos? El presidente insiste en la geometría variable

No me cabe ninguna duda de que Sánchez hará un Gobierno de coalición con Podemos. Lo tienen ya hablado y están esperando a que pasen las autonómicas y municipales. Todo lo que están haciendo ahora es una teatralización e intentar retrasar algo que a todas luces es lo que va a suceder. Van a llegar a un acuerdo con Podemos y pondrán España al servicio de los intereses de sus partidos y de los independentistas.

¿Será Cs en pocos años la alternativa al PSOE, que le comerá la tostada al PP ya en las municipales y autonómicas? ¿no?

El bipartidismo está roto, y Cs está más fuerte que nunca y con perspectiva de seguir creciendo, de ser una alternativa real y firme a Sánchez en el Gobierno de España y una alternativa real al bipartidismo en muchas Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid en las generales ya hemos superado al PP, y nos hemos convertido en el voto útil para frenar a Sánchez en muchos ayuntamientos.

¿Si ganan en la joya de la corona lo siguiente será conquistar la Moncloa?

Lo que usted llama la joya de la corona, la Comunidad de Madrid, va a ser el primer lugar donde Ciudadanos lidere un gobierno. Hoy por hoy es un motor económico de España, hace falta savia nueva en el gobierno en la Puerta del Sol. Y efectivamente Madrid será el primer paso de Ciudadanos para gobernar en España y llegar a la Moncloa.

¿Cómo van a abordar la corrupción?

Vamos a hacer varios cordones sanitarios, y entre ellos se lo haremos a la corrupción. Llevamos cuatro años exigiendo que todas las personas que estén imputadas por delitos de corrupción salgan de sus puestos de responsabilidad, tanto diputados como miembros del Gobierno, y lo hemos conseguido. Durante los últimos cuatro años ha habido cinco dimisiones del gobierno de Cifuentes vinculadas a casos de corrupción política, gracia a que hemos sido exigentes. Ahora hay que seguir, no solamente exigiendo dimisiones, sino poniendo las herramientas necesarias en funcionamiento para que no se vuelvan a replicar casos como la Gürtel, la Púnica, y todo lo demás.

¿Cómo conseguirán eso?

En los 100 primeros días de mi Gobierno pondré en marcha la figura del defensor y denunciante de corrupción política, algo que ya existe en la mayoría de países de la CEE, y que, de haber existido aquí, hubiera impedido casos como la Gürtel o la Púnica.

¿En qué consiste esa figura?

Es una figura que garantiza la confidencialidad de todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid que quieran denunciar ante ese organismo casos de corrupción o prácticas irregulares que estén viendo en sus departamentos. Este organismo garantizaría su confidencialidad, ofrecería protección y asesoría jurídica a los denunciantes para evitar que esas personas que denuncien sufran represalias.

Díganos otras dos medidas que tomará inmediatamente si es presidente de la Comunidad de Madrid

Exigiremos un compromiso de puntualidad para Renfe-Cercanías, y en el caso de que haya retrasos superiores a 15 minutos se reembolsen íntegramente el precio del billete, además abriremos 24 horas el metro de Madrid los fines de semana. Otra de nuestras propuestas es revolucionar oficinas regionales de Empleo y poner en marcha un plan de empleo que ponga a las personas desempleadas en el centro de las prioridades. Estamos introduciendo millones de euros todos los años en políticas activas de empleo, y no estamos viendo los resultados.

¿Tiene conformado su equipo para gobernar rompiendo los conceptos de rojos y azules, como usted dijo?

Quiero contar con los mejores, estén en Cs o sean independientes y vengan de la sociedad civil y puedan aportar su experiencia de gobierno. Quiero que los mejores gobiernen conmigo, y que al frente de cada Consejería haya gente experimentada. Quiero acabar con esa manera de hacer política de que todo el mundo vale para todo. Yo contaré con especialistas en cada área.

¿Si llega el caso va a aceptar los votos de Vox?

Aceptaremos todas las posiciones que quieran apoyar mi investidura. Si quiero ser el presidente de todos los madrileños, voy a hablar con todos los partidos que tengan representación en la asamblea. Lo importante es que no podemos permitirnos un Gobierno de Sánchez y Errejón.

¿Qué le ha pasado con Gabilondo? Porque hace poco decía que podían entenderse con él y ahora habla usted de cordones sanitarios

En lo personal tengo una buena relación con Gabilondo. El problema para mí, para él y para millones de madrileños es que el señor Gabilondo representa al partido de Sánchez y nunca ha levantado su voz contra él.

¿Y en materia impositiva cuáles son sus planes?

Si soy en presidente de la Comunidad de Madrid me comprometo a no subir los impuestos en cuatro años, porque las cosas que funcionan bien no hay que tocarlas. La fiscalidad en la Comunidad de Madrid funciona bien, se está recaudando más que en los años anteriores, y si seguimos creciendo económicamente me comprometo a analizar una posible bajada de impuestos. Hay mucho por hacer, y el PP no tiene un proyecto para afrontar las reformas.

¿Qué le parece que Miquel Iceta pueda ser presidente del Senado?

Me parece una mala noticia. No solamente para mí, sino creo que para millones de españoles. Iceta es la persona que defendía abiertamente el indulto a los presos golpistas, y la más beligerante a la hora de no aplicar el 155 en Cataluña. El PSC si puede, va a gobernar con ERC y con los separatistas. Que Iceta sea el presidente del Senado es una pésima noticia para los que creemos en una España de ciudadanos libres, iguales y sin asimetrías.