Tardà: "Nunca en la vida pediremos un indulto porque significa asumir la culpabilidad"

El exdiputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Joan Tardà ha afirmado este sábado en Valencia que su formación "no pondrá líneas rojas y tampoco dará gratis la investidura" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Además, ha remarcado que no sabe "qué PSOE" se encontrarán, si "el del 155" o uno que "quiera como mínimo sentarse a hablar".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de participar en un acto político para reivindicar la solidaridad con Cataluña y la libertad de los presos del procès, al que han acudido, entre otros, la secretaria nacional de Assemblea Nacional Catalana (ANC), Àngels Pujol; el diputado de EH Bildu, Jon Inarritu, y José E. Vicente, de la ejecutiva del Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Tardà ha señalado que ERC, el día de la moción de censura, dijo que, "aunque sea solo un centímetro, puede ser más dialogante un gobierno del PSOE apoyado por Podemos que un gobierno del PP apoyado por Ciudadanos (Cs)", "a pesar de que el PSOE conforma también el triunvirato 155". Bajo esta premisa, ERC "insistirá en la necesidad de establecer un marco de diálogo para hacer posible una negociación", ha indicado.

Sobre las condiciones que ERC planteará para permitir la investidura de Pedro Sánchez y preguntado por si entre ellas pedirán la celebración de un referéndum, Tardà ha asegurado: "Nosotros no podremos líneas rojas y tampoco daremos gratis la investidura, nos moveremos en esta dialéctica".

En este sentido, ha apuntado que "habrá que ver de qué manera responderá el PSOE". "No sabemos si encontraremos al PSOE del 155 y del 'a por ellos' o que no condenaba el 'a por ellos' e incluso pedía la ilegalización de los partidos independentistas o si encontraremos un PSOE que quiera como mínimo sentarse a hablar", ha expresado.

Por tanto, ha señalado que "es posible" que ERC permita la investidura, pero ha insistido en que no sabe "qué PSOE" encontrarán. "Parece ser que en la campaña electoral el señor Sánchez ha tenido interés en decir que no quiere saber nada del independentismo, incluso ha dicho que somos gente de poco fiar, de manera que es posible que ellos lo que pretendan es ni tan solo tenernos en cuenta. En todo caso, eso no modificará nuestra línea estratégica de hacer fuerza para conseguir un marco de diálogo", ha agregado.

"Lo que haremos es luchar por la amnistía"

Preguntado por un posible indulto a los políticos catalanes presos, ha puntualizado que no puede habar por los "compañeros presos y represaliados que no son de ERC", pero que "presupone" que su postura será la misma que la de ERC: "Nunca en la vida pediremos un indulto porque significa asumir la culpabilidad y aceptar la gracia de los verdugos".

"Nosotros lo que reclamamos es la absolución y, evidentemente, después de la condena y de hacerse pública la sentencia, que ya está escrita, lo que haremos es luchar por la amnistía", ha zanjado.