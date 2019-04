Santiago Abascal: "Lo urgente es una rebaja de impuestos histórica para las clases medias"

De hacer caso a los expertos en demoscopia, su partido (Vox) irrumpiría con fuerza en el Congreso de los Diputados, pasando de no tener representación parlamentaria a ser clave si finalmente el bloque de derechas consiguiera ganar las elecciones. Sus adversarios políticos le llaman de todo: facha, reaccionario, antediluviano, machista, xenófobo e incluso otros calificativos de gran calibre y peor transcripción. Él, sin embargo, no se inmuta y denuncia el hostigamiento al que están siendo sometidos en todos los actos políticos por la izquierda. "Si pudieran, nos matarían", afirma tras dejar claro que Pedro Sánchez no es su adversario, sino su enemigo. Santiago Abascal (Bilbao, 1976) es nuevo en el tablero hipotético de la representación parlamentaria, pero ni mucho menos es un novato en política. Hasta noviembre de 2013, cuando anunció su abandono de militancia en el PP, en desacuerdo con la actuación de Rajoy [frente a los casos de corrupción y con la política antiterrorista] había sido una figura importante y con varios cargos en el PP vasco. Tras su adiós puso en marcha Vox, según dijo, con el objetivo de ser una alternativa a la partitocracia de PP y PSOE, regenerar la democracia y defender la unidad de la nación española, pero no fue hasta el golpe de Estado en Cataluña cuando dejó de ser un partido casi residual a tener posibilidades de dar el salto, a lo grande, en la política con mayúsculas. Tiene un discurso de derechas sin aditivos, muy armado y perfectamente estructurado para atraer a los desencantados de la política, no solo de su espectro ideológico sino de todo el arco parlamentario. Se define como un español sin complejos, defensor de la unidad nacional y partidario de intervenir la autonomía catalana. Dice que Vox ya se siente ganador de las elecciones, porque ha marcado los ritmos de la campaña "y seremos decisivos".

Finalmente, la Junta Electoral impidió a Vox participar en los debates, aunque en el último estuvieron presentes gracias a Sánchez y su libro...

La Junta Electoral nos ha hurtado la posibilidad de dirigirnos a millones de españoles y lo ha hecho de una manera arbitraria. Hace cuatro años permitió a Podemos y Cs participar en debates y no tenían apenas representación y, lo que es peor, lo ha hecho a petición de los separatistas, mientras ha permitido que los golpistas intervengan en ruedas de prensa desde la cárcel. Esto es un mensaje muy negativo, que a nosotros nos ha hecho daño, pero tiene una ventaja: que los españoles se han dado cuenta de que hay una doble vara de medir en nuestro país. En España se castiga la lealtad de quienes queremos mantener unido al país y se premia la deslealtad de quienes quieren romperlo.

¿Cree que esos debates han dejado en evidencia que todos los partidos son iguales, como dicen los suyos?

Los debates, además de farragosos, tuvieron momentos de mala educación y han acreditado fehacientemente que hay un sospechoso consenso de todos los partidos en torno a determinadas cosas, y que solo Vox representaba un punto de divergencia.

¿A qué consenso se refiere?

Hay un consenso en torno al Estado de las autonomías, a las leyes de género y a las leyes de memoria histórica, entre otras cuestiones. Al final, toda obra política nefasta del zapaterismo queda intacta y no se impugna de ningún modo el fallido Estado de las autonomías. Entendemos que en esos debates muchos españoles se quedaron sin representación, y que al dejar fuera a Vox se dejó fuera al sentido común.

¿Y qué le pareció que Pedro Sánchez le diera a Albert Rivera su libro?

Sánchez, además de carecer de escrúpulos, es bastante torpe y ha intentado repetir la estrategia que ya ensayó Susana Díaz en las elecciones andaluzas para desgastarnos. Eso nos permitió en Andalucía ser una alternativa al socialismo corrupto, y el 28-A va a pasar lo mismo. Vox va a tener un resultado sorprendente, que no predice ninguna de las encuestas, y va a ser la garantía de la expulsión del socialismo, que llegó al poder con los votos de los proetarras, los comunistas y los separatistas que han dado un golpe de Estado.

¿Cómo de sorprendente será el resultado de la formación que lidera? ¿Llegará a los 50 diputados, como insinúan algunos de sus colaboradores?

No descarto ningún escenario, pero no voy a participar en ninguna porra. Lo verdaderamente importante, más allá del resultado, que será muy bueno y determinante, es que de alguna forma ya hemos ganado las elecciones. Vox ha conseguido que todos los debates prohibidos vuelvan a ponerse encima de la mesa, y que se pueda hablar de las leyes de género, de memoria histórica, y de muchas cosas, que todos los mantras progres impedían. Eso es un triunfo de Vox independientemente del resultado.

¿Y esperaban este crecimiento?

Yo esperaba este crecimiento, pero a largo plazo; no pensé que pudiera ser tan rápido y que en estas elecciones fuéramos a ser decisivos, y ya lo somos. Hemos marcado incluso la campaña electoral y el debate político de España en los últimos meses, y no tengo ninguna duda de que eso va a ser así durante muchas décadas. Vox ha venido para quedarse.

Es verdad que están llenando plazas y los mítines están a reventar, pero ¿no cabe el riesgo de morir de éxito si venden 'la piel del oso antes de cazarlo'?

Esa respuesta y esa confianza en nuestros actos anticipa un gran resultado en las urnas, porque una cosa así no se había producido en las últimas décadas de la democracia española en torno a un partido que en principio las encuestas colocan en cuarto o quinto lugar. Lo que está ocurriendo supera con creces las movilizaciones que tienen los grandes partidos en cualquier lugar de España, y eso es absolutamente inaudito, como lo es nuestra presencia en las redes sociales. Además, este tipo de movilización es absolutamente transversal en términos de edad, territorios o características socioeconómicas de las personas que vienen a vernos. Vox está funcionando mucho más como un movimiento cultural, político y patriótico que como un partido en estos momentos.

¿Y se están nutriendo de un voto ideológico también diverso o solo de la derecha?

Nos han votado y nos van a votar españoles indignados, que habían votado antes a todas las opciones políticas, y muchos que estaban en la abstención. Nos está votando gente que había votado a todos los partidos y sobre todo gente joven, y eso tiene que ver con que nuestro mensaje es una apelación al sentido común y al patriotismo, huyendo de los debates ideológicos que se empequeñecen.

¿Qué debates ideológicos?

Me refiero a que defender la unidad nacional o criticar el Estado de las autonomías, defender una gran rebaja fiscal que devuelva protagonismo a las familias y las clases medias no es ni de izquierdas ni de derechas. Una mayoría de españoles no va por la calle pensando si es de derechas o de izquierdas, porque lo que preocupa es su bienestar. Nosotros nos hemos centrado en hablar de las cosas que preocupaban a millones de españoles que se sentían olvidados, por ejemplo, de la España rural.

Oiga, el 28-A, además de las elecciones y del Gobierno de España, ¿también está en juego el liderazgo de la derecha?, ¿usted cree que tiene posibilidades de dar el 'sorpasso'?

No tengo ninguna duda de que Vox puede liderar la alternativa al Gobierno actual, pero es una alternativa patriótica, y por eso nosotros llamamos también a los votantes de la izquierda, no solo a los de la derecha. Aquí existe un Partido Socialista que ni es Obrero ni es Español, que ha traicionado a las personas más humildes. Nosotros les estamos tendiendo la mano y tienen cabida en nuestro barco. Vox quiere liderar a la nación española en su conjunto

¿Y de verdad cree que el PP es un partido en desintegración que puede terminar como la UCD?

El PP ha pasado de 186 escaños a previsiblemente no llegar a los 100 el próximo domingo. Es un partido que si se mantiene mínimamente cohesionado es por la gran estructura que todavía tiene y la cantidad de personas que viven de esa estructura, y que sin ella se quedan sin nada. El PP ha traicionado las expectativas de muchísima gente, y no dudo que, si siguen mantenido un discurso equívoco en los distintos sitios de España, acabarán desintegrándose. Están mandando el mensaje de que votar al PP es lo mismo que votar al PSOE, dos partidos infectados de corrupción.

Si salen las cuentas y Vox es necesario, ¿reeditarán un pacto 'a la andaluza' o exigirán estar en el Gobierno?

El problema del pacto a la andaluza es que el PP y Cs están demostrando que no se atreven a cumplir con los compromisos que habían adquirido con nosotros para la investidura. Por eso creemos que lo esencial es que esa alternativa al frente popular de socialistas, podemitas y separatistas la lidere Vox. PP y Ciudadanos ya han demostrado que son incapaces de hacer cambios.

¿Eso significa que no apoyarían un Gobierno de centroderecha y dejarían gobernar a la izquierda?

Aspiramos a que sean ellos, PP y Ciudadanos, quienes nos tengan que apoyar a nosotros. Salimos a las elecciones no con la vocación de ser su muleta, sino que sean ellos quienes tengan que apoyarnos, y decidir si entran o no en un Gobierno con Vox. Queremos estar en el Gobierno, pero liderándolo. Los españoles el 28-A nos van a dar un gran triunfo, que va a permitir expulsar al socialismo.

¿Qué 'líneas rojas' o asuntos serían innegociables de cara a pactar?

Lo más urgente, porque es una cuestión de emergencia nacional, es la intervención de la Generalitat de Cataluña para que el golpe de Estado sea sofocado. Y otra cuestión esencial es devolver el protagonismo a la sociedad civil con una rebaja fiscal histórica para que las clases medias puedan tener ahorros y un sistema de pensiones garantizado .

¿Qué dice cuando le llaman fascista, retrógrado, franquista, xenófobo, etc.?

No me identifico con ninguno de esos términos y no muevo ni una pestaña, porque los que nos insultan o agreden nuestras sedes son los que en Cataluña han dado un golpe separatista, y los que en el País Vasco van encapuchados, queman contenedores y justifican a ETA, o en otros lugares de España quienes enarbolan las banderas de la hoz y del martillo y defienden un régimen totalitario. Nosotros somos un partido que defiende la unidad nacional, el orden constitucional, el Estado de Derecho, el sistema democrático, la separación de poderes, la libertad de expresión, y ni somos fascistas ni nos identificamos con esos insultos con los que la izquierda pretende atemorizarnos y mantenernos callados.

¿Quienes les quieren silenciar?

Quienes vienen a acosarnos en los mítines son la vanguardia encapuchada del progre Pedro Sánchez. Esos que están sosteniendo al Gobierno desde Cataluña, País Vasco y Podemos. Y mientras nos hostigan y acosan, la Junta Electoral Central mira hacia otro lado. El hostigamiento es tan grande que sabemos que muchos de los que lo hacen nos desearían ver muertos, y las cosas no han sido peores gracias a la protección que nos están dando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Tan seguro está de que, llegado el caso, Sánchez se apoyaría en los independentistas? Porque eso podría abrir una fractura en el PSOE, ¿no?

No me cabe ninguna duda de que Sánchez pactará con quien haga falta con tal de mantenerse en el poder. Es un mentiroso compulsivo, y no tiene ningún escrúpulo. Solo ambiciona el poder. Yo puedo decir, claro y alto, que jamás accederé al poder si para ello tengo que depender de los votos de un partido separatista o nacionalista. Si eso pasara, nosotros convocaríamos elecciones. Pero Sánchez jamás diría una cosa así porque le va la vida en mantener el cargo, el Falcon y los privilegios.

Se queja de que le llamen fascista, pero llaman al presidente felón, traidor y palabras igual de gruesas...

Sánchez traiciona su palabra y quien traiciona su palabra es capaz de traicionarlo todo, lo cual es una felonía. Yo no le veo como un adversario, sino como un enemigo político que ha sido capaz de pactar en mitad de un proceso separatista golpista con quienes lo estaban perpetrando. Eso es de una gravedad extraordinaria y una felonía en toda regla.

¿Y la única solución que ve para Cataluña es suspender la autonomía?

Suspender la autonomía es solo una la solución a corto plazo que no resolvería el problema. En Cataluña hay que disolver la autonomía, restaurar el orden constitucional, retomar el control, recuperar competencias en educación, sanidad y justicia, intervenir TV3 y cerrarla, disolver los Mossos d'Esquadra e integrar en el Cuerpo Nacional de Policía solo a los leales. Después, hay que dedicarnos a una gran tarea de reconstrucción de los afectos entre todos los españoles que el separatismo ha destruido con ahínco, y gracias a la financiación que les hemos dado permanentemente.

¿Habla sólo de la autonomía catalana o quiere liquidar el sistema autonómico?

En relación a Cataluña, hay que responder al golpe de Estado separatista e intervenir la autonomía. En relación al modelo de las autonomías a nivel nacional, lo que planteamos es una reforma cumpliendo con los mecanismos que prevé la Constitución. Muchos se desgañitan diciendo que Vox es un partido anticonstitucional porque quiere transformar las autonomías; lo que no dicen es que Vox lo hace siempre respetando las leyes, la Constitución y aceptando los procedimientos de reforma. Nosotros nunca haremos lo que pretenden los separatistas por la vía del referéndum y de los plebiscitos, y tampoco lo que quiere hacer Podemos, a través de la vía venezolana.

¿Y por qué está tan seguro de que si gana el PSOE indultarán a los políticos presos?

No tengo ninguna duda de que Sánchez, si gana, indultará a los golpistas; de hecho, los golpistas han dicho que Sánchez es su candidato, y ese es un mensaje importante para los españoles. Los que quieran la impunidad de los golpistas que voten a Sánchez, y los que quieran que los golpistas sean castigados por hechos tan graves, que nos voten a nosotros.

Dígame dos cuestiones prioritarias en materia de economía que pondría en marcha de manera inminente...

La rebaja fiscal de todos los impuestos y la transformación del sistema de pensiones en un modelo mixto.

¿Y también apuestan por una educación y una sanidad privada?

Nuestra apuesta es por la libertad de los españoles para poder elegir entre una sanidad pública o privada, o entre una educación pública, concertada o privada. La sanidad pública es absolutamente esencial y está prestando un buen servicio, pero hay que garantizar la libertad de los ciudadanos para elegir. Y que en el caso de la educación se pueda hacer a través de un mecanismo de cheque escolar.

¿En qué casos aplicarían ustedes la cadena perpetua?

Somos partidarios de la cadena perpetua para delitos muy graves, por ejemplo, en el caso de los violadores múltiples. Por eso nos indigna tanto cuando se nos acusa de que no protegemos a las mujeres, mientras los partidos progres siempre hablan de reinserción para que los violadores salgan rápidamente de la cárcel y vuelvan a delinquir.

¿Qué le pasa con los periodistas? ¿Es cierto que puso vetos? Le acusan de no creer en la libertad de expresión...

Creo en la libertad de expresión absolutamente, y creo en mi derecho y en mi libertad de poder decidir a quién le doy una entrevista o no. No tengo nada contra los periodistas, la mayoría de los cuales tratan de hacer su trabajo dignamente, pero sí tengo muchas cosas en contra de los multimillonarios progres que están detrás de muchos medios de comunicación, discriminando y manipulando lo que dice Vox, y que nos maltratan a diario.