Margarita Robles: "Quien vulnere la Constitución tendrá una respuesta firme"

Cuando le preguntas si no tener carnet del partido e ir de "cunera" en las listas por Ávila le ha supuesto algún inconveniente con los pata negra del PSOE niega la mayor. Dice que siempre se ha sentido respetada, tanto en su cargo de portavoz en el Congreso como de ministra. "Jamás me he sentido ninguneada por nadie. Todo lo contrario". Se ha acostumbrado, en tiempo récord, a que sus colaboradores le saluden llevándose la mano derecha, con dedos juntos, hacia la sien y a golpe de tacón por su cargo de ministra de Defensa. Margarita Robles (León, 1957) es menuda, de aspecto frágil, pero dura como una roca, de firmes convicciones en defensa de la cosa pública, que se define como socialdemócrata a la vieja usanza. Ha tenido una brillante carrera desde que aprobó las oposiciones con 23 años, con el número uno de su promoción, convirtiéndose en la cuarta mujer jueza de España. Fue la primera en ocupar la Presidencia en la Audiencia de lo Penal, pasó por el CGPJ y el Tribunal Supremo. Tuvo un paso fugaz por la política, de apenas dos años, en la legislatura de Felipe González como secretaria de Estado de Interior, y supo navegar con éxito como líder de su grupo parlamentario por las procelosas aguas de la Carrera de San Jerónimo, cosa que no es fácil, como tampoco lo es tener bajo su mando a 120.000 hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas. Es genio y figura.

Si se cumple el CIS, el PSOE tendría unos resultados espectaculares, ¿puede morir de éxito antes de ganar?

Las encuestas hay que mirarlas con prudencia, porque la única que vale es la que se celebra el día de las elecciones. Esos buenos resultados nos sirven de acicate para seguir trabajando, pero no podemos caer en la complacencia. Nos jugamos que se sigan realizando políticas de progreso o que nos gobierne la ultraderecha y eso sería muy peligroso

Al Gobierno le sería más cómodo no depender de los independentistas...

Sería bueno que el Gobierno socialista tuviera una mayoría suficiente para no tener que depender de ninguna otra fuerza política. Sánchez ha dicho "no es no" al independentismo y lo ha cumplido. Este Gobierno dice sí al diálogo, dentro del marco constitucional y del respeto a la legalidad. Pero no hará ninguna cesión que sobrepase esa línea roja.

¿El "no es no" tiene fecha de caducidad si les necesitan para gobernar?

Ese no es un no rotundo a todos aquellos que quieren saltarse el ordenamiento constitucional. Nuestras líneas rojas son la Ley y la Constitución. Todos aquellos que traten de vulnerar el marco constitucional se van a encontrar con una posición clara, firme, decidida e inequívoca de este Gobierno. Sánchez ha preferido convocar elecciones anticipadas antes de hacer ningún tipo de cesión que pudiera vulnerar la Constitución.

El CIS augura un mínimo histórico del PP, ¿les espera una larga travesía en el desierto tras la etapa de Rajoy?

Sí, creo que el PP tendrá una larga travesía del desierto, porque sus años de Gobierno han sido nefastos, primero por la crisis, y luego, cuando empezó a remontar, porque en vez de hacer una apuesta por los pensionistas, jóvenes, parados y dependientes, miraron hacia otro lado. El nuevo PP de Casado está haciéndonos retrotraer a la España más antigua y rancia. Resulta sorprendente que alguien tan joven tenga un discurso tan insultante, faltón y de confrontación

¿A qué se refiere?

A ese discurso de que el PSOE pactó con quienes tienen las manos manchadas de sangre. Alguien que aspira a dirigir España no puede usar la lucha contra el terrorismo de la forma infame, que lo está haciendo Casado, que además demuestra una ignorancia supina en ese tema. Antes de que él naciera ya había muchos militantes socialistas que dieron su vida y lucharon en este país por defender la libertad. Casado no es el líder de la derecha de una España moderna que se necesita en estos momentos.

¿El PP se está contagiando de Vox?

Sí, el PP que representa Casado está virando a la extrema derecha. En su locura quiere entrar en una competición con Vox para ver quién representa los valores de la España más ultraderechista. Casado y ese sector del PP representan una España trasnochada, y sus insultos demuestran su falta de cuajo político.

Pues Vox está subiendo y parece que se ha apropiado de conceptos como España o la bandera...

Debemos rechazar la capitalización y patrimonialización que Vox quiere hacer con España. Lo ha tratado de hacer mediante el fichaje de algunos militares, ha intentado capitalizar las Fuerzas Armadas, que son de todos, democráticas, con proyección europea, y quiere hacerlo con los símbolos que representan a todos los españoles. Lo que pretende Vox nos retrotrae a tiempos que creíamos felizmente superados. Votar a Vox es votar a la ultraderecha, y los ciudadanos deben saberlo.

¿Le preocupa el fichaje de tantos militares? No pueden pertenecer a un partido si están en activo, ¿no?

Todos los militares que se han incorporado a Vox y que están en activo han pasado a la situación administrativa correspondiente, respetando la legalidad. Esos son posicionamientos personales absolutamente respetables, que no suponen una representación del colectivo global de las Fuerzas Armadas, que se caracterizan por una neutralidad política. Me siento muy orgullosa como ministra de Defensa de unas Fuerzas Armadas plurales, bien preparadas, tecnológicamente innovadoras y un punto de referencia importante en España y el mundo, y ni Vox ni nadie puede usarlas ni capitalizarlas. Si lo hacen, los propios hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas lo van a rechazar.

¿Preferiría un pacto con Cs?

Mi opción es que haya un Gobierno socialista que negocie las cuestiones de Estado con todas las fuerzas democráticas, pero que tenga las manos libres para poder gobernar cumpliendo su programa de progreso. Tenemos que convencer a los ciudadanos indecisos para que voten a un Gobierno socialista sin ninguna atadura.

¿Y cree que Albert Rivera les vetaría, o puede haber sorpresas?

Es difícil de entender que un dirigente político como Albert Rivera se pueda permitir el lujo de poner cordones sanitarios al PSOE, que tiene 140 años de historia y ha traído la modernidad y el progreso a España. El líder de Cs debería ser más prudente y medir más las cosas que dice, por si luego se tiene que arrepentir.

¿Ser cunera por Ávila y además no militar en el PSOE es un reto mayor que para los socialistas 'pata negra'?

En absoluto. Me siento profundamente cómoda en el proyecto del PSOE. Estuve en el Gobierno de González, y ahora estoy absolutamente comprometida en el proyecto del PSOE de Sánchez. Para alguien que es independiente, haber sido portavoz del grupo parlamentario fue un honor, como lo es poder estar en las listas del PSOE, y por Ávila. He representado como ministra de Defensa a España, y estoy profundamente orgullosa de mi país. No tener carnet del PSOE no ha sido problema.

¿Podemos ha sido un leal compañero desde la moción de censura?

Me hubiera gustado que Podemos hubiera tenido un compromiso mayor en algunos temas con nosotros, pero ahora es el momento de que las personas progresistas sepan que en el PSOE van a encontrar un proyecto firme, sólido y estable, para dar respuesta a las clases medias y a los trabajadores que más lo necesitan.

¿Qué le parece que Podemos diga que las "cloacas del Estado" siguen haciendo un trabajo en el Gobierno de Pedro Sánchez, tras conocerse el espionaje a Pablo Iglesias?

Esa es una afirmación gratuita e injusta. Desde el Gobierno socialista ha habido un compromiso clarísimo de lucha contra la corrupción en todos los ámbitos, también contra la corrupción policial. Yo ya hace muchos años me enfrenté con las cloacas policiales, y puedo asegurar que en el Gobierno de Pedro Sánchez hay tolerancia cero contra la corrupción policial. Siempre que el juez nos ha pedido cualquier tipo de colaboración, la hemos dado, incluso desclasificando documentos secretos para llegar hasta el final de la investigación.

¿Sabe por qué ha tenido que dimitir el 'número dos' de comunicación de Moncloa? ¿ Fue porque horas después iba a ser imputado?

No tengo elementos de juicio para saber cuáles han sido las razones de la dimisión del señor Pozas, pero estoy convencida de que ese procedimiento judicial servirá para que cualquiera que haya cometido una vulneración de derechos, amparándose en las "cloacas del Estado", asuma sus responsabilidades penales.

¿Como responsable del CNI, puede garantizar y poner la mano en el fuego al afirmar que no se está utilizando para conseguir información sensible sobre los adversarios políticos?

Por supuesto que puedo garantizar que desde que soy responsable del CNI no se ha cometido ninguna ilegalidad, y siempre hemos actuado con arreglo a la ley y al ordenamiento jurídico. No me corresponde hablar de lo que hayan hecho otros gobiernos, pero en el CNI, desde que asumí esa responsabilidad el 7 de junio, siempre hemos actuado con el más absoluto y riguroso respeto a la ley. Todas las actuaciones que realiza el Centro Nacional de Inteligencia siempre están sujetas a la decisión final de un magistrado del Tribunal Supremo, que es quien da la autorización judicial. Tenemos ese control judicial, y por otro lado el control parlamentario. Quiero poner en valor el trabajo de los 3.000 hombres y mujeres del CNI en materias tan importantes como la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada.

¿Se ha subsanado ya el intrusismo informático que sufrió su departamento hace tiempo?

Se está investigando aún, pero lo importante es que pudo detectarse. En el mundo moderno tenemos unas grandes vulnerabilidades, pero el Ministerio de Defensa y el Centro Criptológico Nacional tienen unos servicios muy completos para detectar cuando hay ataques y poner los medios necesarios. España tiene unos servicios en la lucha contra los ciberataques de los que nos podemos sentir profundamente satisfechos.

¿La oferta de empleo público de 1.140 plazas para su Ministerio les da votos? Algunos la consideran electoral...

Determinadas fuerzas están llegando a un nivel de mezquindad tal que, en vez de pensar en los ciudadanos, están pensando sólo en el rédito electoral. Cuando salga la oferta pública de empleo, mucha gente joven podrá entrar a servir a España y resulta lamentable que se critique una medida que está dirigida a quienes van a ser funcionarios públicos, para trabajar en muy distintos ámbitos. Esa crítica se vuelve contra quienes pretenden hacer electoralismo barato.

La oposición dice que ustedes la han aprobado vía 'decretazo', en los llamados 'viernes sociales'...

PP y Cs no han aceptado nunca el resultado de la moción de censura, y de ahí su reacción. Hay que ser muy irresponsable para hablar de viernes sociales, como hace el PP, cuando en los siete años que estuvieron en el Gobierno, y tras la salida de la crisis, no trataron en ningún momento de ayudar a quienes peor lo estaban pasando. Son capaces de todo, incluso se han negado a apoyar unos Presupuestos sociales con la única finalidad de perjudicar al Gobierno socialista, y de poner en cuestión políticas que benefician a millones de personas en España. Por eso los ciudadanos les van a dar la espalda.

¿Por qué no van a poner las banderas a media asta en Semana Santa?

No hay que mezclar los sentimientos religiosos con la cuestión militar. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí hay un decreto que regula estos temas. Cospedal hizo una excepción a la norma, y nosotros lo que hemos hecho es continuar con el decreto en vigor. Es una polémica estéril hablar de banderas a media asta sí o banderas a media asta no. El cumplimiento de la normativa que regula todo lo relativo a las banderas se está cumpliendo y no lo vamos a cambiar.

¿Y se va a mantener la participación de los legionarios en el Cristo de Mena o de los militares en las procesiones?

Vamos a seguir con la tradición, que forma parte del acervo cultural, como la vinculación que tiene por ejemplo la Legión con el Cristo de Mena en Málaga. No reniego de la tradición, pero me niego a hacer política con la Semana Santa o con cualquier otro fenómeno religioso.

¿Cómo está viendo el juicio del 'procés'? ¿En el Gobierno se han planteado en algún momento el indulto?

El juicio del procés se está celebrando de manera inapelable. Tanto el juez Marchena de presidente, como la Sala Segunda, están en el cumplimiento estricto de la ley y actuando de una manera absolutamente impecable, y hay que dejar trabajar a los jueces. Todos deberíamos tener el respeto y la prudencia de no hablar de cuestiones tales como el indulto. Cuando se plantean preguntas sobre el indulto mientras se está celebrando el juicio oral, lo que se presente es, indirectamente, presionar al Tribunal, y eso es inaceptable.

¿Cuál es el compromiso con la agenda de Paz, Mujeres y Seguridad?

Este Gobierno tiene un firme compromiso con la posición de Naciones Unidas con la agenda de Paz, Mujeres y Seguridad, y la resolución 1.325 para apoyar a las mujeres en las zonas de conflicto como mediadoras, Entendemos que no habrá paz en esas zonas si no hay una propuesta firme y decidida por las mujeres. El objetivo de Naciones Unidas es el mismo en el que está trabajando el Gobierno.

¿Hay acoso sexual en el Ejército español o los casos han sido puntuales?

Son unos comportamientos absolutamente puntuales. Hay un protocolo de protección muy estricto para evitar cualquier situación de acoso en las Fuerzas Armadas, este Ministerio tiene tolerancia cero con ese tipo de actuaciones y somos implacables.

¿Preocupa al Gobierno el aviso del FMI de que España está creciendo menos de lo previsto?

El Gobierno está en una política económica muy seria, aunque a algunos no les guste, y seguimos con unos estándares de crecimiento importantes en nuestro país. Estamos en una de las situaciones mejores que hay en este momento dentro del ámbito europeo, y así seguiremos si el PSOE gana las elecciones.