Torra responde a Sánchez: "Sí es sí. Sí al derecho a la autodeterminación"

El presidente catalán, Quim Torra, ha respondido este domingo con un "sí es sí" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste haya recurrido al "no es no" que ya usó contra la investidura de Mariano Rajoy para garantizar que no habrá independencia en Cataluña.

A través de Twitter, Torra ha replicado a Sánchez: "Sí es sí. Sí al derecho a la autodeterminación. Sí al referéndum de autodeterminación. Sí a la república catalana".

Torra ha asegurado que el Govern siempre estará "al lado de la mayoría del pueblo de Cataluña", ya que los únicos que quieren romper la independencia, ha añadido, "son aquellos que no quieren escuchar la voz de los catalanes".

En un acto en Zaragoza, Sánchez aseguró ayer que el PSOE que elaboró la Constitución va a defender "con uñas y dientes" el autogobierno y el Estado de las autonomías, y reiteró su "no es no" a la independencia de Cataluña.

En su opinión, el problema en Cataluña se llama "convivencia, no independencia", y para solucionarlo existen dos caminos: "Seguir confrontando como quiere la derecha, o el diálogo dentro de la Constitución y el Estatuto de Cataluña".